Від початку війни на Донбасі загинули 229 нацгвардійців

Із 2014 року в районі бойових дій на Донбасі загинули 229 нацгвардійців, понад 900 - зазнали поранень.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.

"229 гвардійців загинули під час виконання завдань у районах проведення АТО/ ООС і 912 - зазнали поранень... Наші військовослужбовці здобули досвід бойових дій, виконували відповідальні й складні завдання у межах АТО і ООС", - йдеться в повідомленні пресслужби.

У пресслужбі наголосили, що Національна гвардія продовжує нести в усіх регіонах країни (крім тимчасово окупованих територій) службу з охорони громадського порядку, захисту життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, охорони важливих державних об'єктів і конвоювання підсудних. Нацгвардія також виконує завдання в умовах мирного, воєнного станів і під час надзвичайних ситуацій.

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