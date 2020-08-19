Від початку війни на Донбасі загинули 229 нацгвардійців
Із 2014 року в районі бойових дій на Донбасі загинули 229 нацгвардійців, понад 900 - зазнали поранень.
Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.
"229 гвардійців загинули під час виконання завдань у районах проведення АТО/ ООС і 912 - зазнали поранень... Наші військовослужбовці здобули досвід бойових дій, виконували відповідальні й складні завдання у межах АТО і ООС", - йдеться в повідомленні пресслужби.
У пресслужбі наголосили, що Національна гвардія продовжує нести в усіх регіонах країни (крім тимчасово окупованих територій) службу з охорони громадського порядку, захисту життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, охорони важливих державних об'єктів і конвоювання підсудних. Нацгвардія також виконує завдання в умовах мирного, воєнного станів і під час надзвичайних ситуацій.
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И цифра, не будет нуждаться в умножении.
Можно и другой вариант.
В каждом подразделении ВС Украины, есть мемориальные места памяти погибшим. И каждое подразделение, открыто, выкладывает в интернет, количество своих погибших.
"Аватаров", ДТП, наркоманов и суицидальников - нет.