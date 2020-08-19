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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку війни на Донбасі загинули 229 нацгвардійців

Від початку війни на Донбасі загинули 229 нацгвардійців

Із 2014 року в районі бойових дій на Донбасі загинули 229 нацгвардійців, понад 900 - зазнали поранень.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.

"229 гвардійців загинули під час виконання завдань у районах проведення АТО/ ООС і 912 - зазнали поранень... Наші військовослужбовці здобули досвід бойових дій, виконували відповідальні й складні завдання у межах АТО і ООС", - йдеться в повідомленні пресслужби.

У пресслужбі наголосили, що Національна гвардія продовжує нести в усіх регіонах країни (крім тимчасово окупованих територій) службу з охорони громадського порядку, захисту життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, охорони важливих державних об'єктів і конвоювання підсудних. Нацгвардія також виконує завдання в умовах мирного, воєнного станів і під час надзвичайних ситуацій.

Також дивіться: Криворізькі гвардійці повернулися додому з району проведення ООС на Донбасі. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донбас (22358) Національна гвардія (1593) Антитерористична операція (6637) втрати (4483) операція Об’єднаних сил (6725)


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а сколько "ИХ" убито? Шо наша разведка в отпуске на море?
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19.08.2020 11:24 Відповісти
Від початку війни на Донбасі загинули 229 нацгвардійців - Цензор.НЕТ 474
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19.08.2020 11:45 Відповісти
благодарю
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19.08.2020 11:54 Відповісти
Что то есть сомнения что 4100.. смело умножать можно.....
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19.08.2020 13:17 Відповісти
А Вы свои сомнения оставьте себе.
Вместо этого, сделайте запросы в соответствующие организации населённых пунктов Украины по погибшим с 2014 года.
И цифра, не будет нуждаться в умножении.
Можно и другой вариант.
В каждом подразделении ВС Украины, есть мемориальные места памяти погибшим. И каждое подразделение, открыто, выкладывает в интернет, количество своих погибших.
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19.08.2020 22:34 Відповісти
Уточнение. Погибших в бою (при выполнении БЗ).
"Аватаров", ДТП, наркоманов и суицидальников - нет.
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19.08.2020 22:39 Відповісти
Від початку війни на Донбасі загинули 229 нацгвардійців - Цензор.НЕТ 8919 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ.
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19.08.2020 11:40 Відповісти
тех что свои по "пяни", тоже входят, в 3017 на моей памяти случаев хватает, один точно с АКСУ игрался, еще сердечко в палатках на Жуковского некоторых подводило, до АТО просто не доехали, по утру просто не проснулись, но проблему некомпетентности командного состава, особенно с большими звёздами автор статьи чего-то не учитывает, иначе как минимум на 10% статистические данные были бы в сторону уменьшения, да и среди рядового состава "уникумов тоже хватает", так что проблема имеет комплексный характер и начало её создания происходит в военкоматах, психологи, воспитатели и кадровики в большинстве вообще в большинстве не на своём месте.
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19.08.2020 12:50 Відповісти
 
 