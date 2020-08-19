"Суд" в оккупированном Крыму продолжает допрос свидетелей по "делу Чубарова", - адвокат
Подконтрольный России Верховный суд Крыма 19 августа продолжит допрос свидетелей по делу против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.
Об этом "Крым.Реалии" сообщил адвокат по назначению Александр Осокин, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что от дальнейших комментариев он отказался.
Также о судебном заседании по "делу Чубарова", которое проходит в Симферополе, сообщают местные СМИ. По информации подконтрольного оккупационной власти телеканала "Крым24", "ситуацию возле суда спокойная" и "находится под контролем" российских правоохранителей.
Как сообщалось, в марте 2020 Следственный комитет России возбудил уголовное дело против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров по обвинению в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014 (ч.1 ст. 212 УК РФ).
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Как отметил Чубаров, в лагере находится около сотни граждан Украины - женщины и их несовершеннолетние дети.
Речь идет исключительно о женщинах и их детях - гражданах Украины. Международные организации характеризуют условия в лагере Аль-Холл, как гуманитарный кризис: не хватает пищи, воды и медицинской помощи, дети умирают от болезней.
Ежедневно умирают 10-20 человек .............................