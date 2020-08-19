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"Суд" в оккупированном Крыму продолжает допрос свидетелей по "делу Чубарова", - адвокат

Подконтрольный России Верховный суд Крыма 19 августа продолжит допрос свидетелей по делу против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Об этом "Крым.Реалии" сообщил адвокат по назначению Александр Осокин, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что от дальнейших комментариев он отказался.

Также о судебном заседании по "делу Чубарова", которое проходит в Симферополе, сообщают местные СМИ. По информации подконтрольного оккупационной власти телеканала "Крым24", "ситуацию возле суда спокойная" и "находится под контролем" российских правоохранителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ходе рассмотрения сфабрикованного дела против Чубарова суд оккупантов за день опросил 16 "пострадавших и свидетелей", - Полозов

Как сообщалось, в марте 2020 Следственный комитет России возбудил уголовное дело против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров по обвинению в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014 (ч.1 ст. 212 УК РФ).

Автор: 

Крым (26437) суд (25158) Чубаров Рефат (943)


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Это понятно. А где суды по делу крымских (украинских) судей?! Прокуроров, КГБ-шников, военных...
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19.08.2020 12:31 Ответить
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом способствовать возвращению украинцев, которые, по его информации, больше года ожидают эвакуации из лагеря для беженцев Аль-Хол в Сирии.

Как отметил Чубаров, в лагере находится около сотни граждан Украины - женщины и их несовершеннолетние дети.

Речь идет исключительно о женщинах и их детях - гражданах Украины. Международные организации характеризуют условия в лагере Аль-Холл, как гуманитарный кризис: не хватает пищи, воды и медицинской помощи, дети умирают от болезней.
Ежедневно умирают 10-20 человек .............................
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19.08.2020 12:52 Ответить
 
 