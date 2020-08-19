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"Суд" в окупованому Криму продовжує допит свідків у "справі Чубарова", - адвокат

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 19 серпня продовжить допит свідків у справі проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Про це "Крим.Реалії" повідомив адвокат за призначенням Олександр Осокін, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що від подальших коментарів він відмовився.

Також про судове засідання у "справі Чубарова", яке відбувається в Сімферополі, повідомляють місцеві ЗМІ. За інформацією підконтрольного окупаційній владі телеканалу "Крим24", "ситуація біля суду спокійна" і "перебуває під контролем" російських правоохоронців.

Також читайте: Під час розгляду сфабрикованої справи проти Чубарова суд окупантів за день допитав 16 "постраждалих і свідків", - Полозов

Як повідомлялося, в березні 2020 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за обвинуваченням в "організації масових заворушень" у Сімферополі 26 лютого 2014 року (ч.1 ст. 212 КК РФ).

Автор: 

Крим (14203) суд (11765) Чубаров Рефат (565)


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Это понятно. А где суды по делу крымских (украинских) судей?! Прокуроров, КГБ-шников, военных...
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19.08.2020 12:31 Відповісти
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом способствовать возвращению украинцев, которые, по его информации, больше года ожидают эвакуации из лагеря для беженцев Аль-Хол в Сирии.

Как отметил Чубаров, в лагере находится около сотни граждан Украины - женщины и их несовершеннолетние дети.

Речь идет исключительно о женщинах и их детях - гражданах Украины. Международные организации характеризуют условия в лагере Аль-Холл, как гуманитарный кризис: не хватает пищи, воды и медицинской помощи, дети умирают от болезней.
Ежедневно умирают 10-20 человек .............................
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19.08.2020 12:52 Відповісти
 
 