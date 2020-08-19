"Суд" в окупованому Криму продовжує допит свідків у "справі Чубарова", - адвокат

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 19 серпня продовжить допит свідків у справі проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Про це "Крим.Реалії" повідомив адвокат за призначенням Олександр Осокін, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що від подальших коментарів він відмовився.

Також про судове засідання у "справі Чубарова", яке відбувається в Сімферополі, повідомляють місцеві ЗМІ. За інформацією підконтрольного окупаційній владі телеканалу "Крим24", "ситуація біля суду спокійна" і "перебуває під контролем" російських правоохоронців.

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Як повідомлялося, в березні 2020 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за обвинуваченням в "організації масових заворушень" у Сімферополі 26 лютого 2014 року (ч.1 ст. 212 КК РФ).