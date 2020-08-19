Из-за пандемии COVID-19 в мире ожидается незапланированный беби-бум

Миллионы женщин и девочек во всем мире перестали получать своевременный доступ к противозачаточным средствам и услугам по прерыванию беременности из-за пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет АР.

Спустя несколько месяцев после начала пандемии многие женщины пребывают на втором триместре беременности, потому что не смогли вовремя обратиться за помощью.

По данным Marie Stopes International — международной неправительственной организации, предоставляющей услуги контрацепции и безопасного аборта — в 37 странах мира за период с января по июнь услуги по планированию семьи и контрацепции получили почти на 2 миллиона женщин меньше, чем за тот же период в прошлом году. В Индии эта проблема затронула наибольшее количество женщин — 1,3 миллиона.

Таким образом организация ожидает 900 000 незапланированных беременностей во всем мире, а также 1,5 миллиона небезопасных абортов и более 3 000 случаев материнской смерти. Эти цифры могут значительно увеличиться, если услуги по планированию семьи не будут надлежащим образом предоставлять в странах Латинской Америки, Африки и Азии.

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Как отмечает издание, Всемирная организация здравоохранения в этом месяце сообщила, что две трети из 103 стран, опрошенных в период с середины мая по начало июля, сообщили о сбоях в предоставлении услуг по планированию семьи и контрацепции.

Фонд народонаселения ООН предупреждает о 7 миллионах нежелательных беременностей во всем мире на фоне коронавирусных блокировок.