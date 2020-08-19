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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за пандемии COVID-19 в мире ожидается незапланированный беби-бум

Из-за пандемии COVID-19 в мире ожидается незапланированный беби-бум

Миллионы женщин и девочек во всем мире перестали получать своевременный доступ к противозачаточным средствам и услугам по прерыванию беременности из-за пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет АР.

Спустя несколько месяцев после начала пандемии многие женщины пребывают на втором триместре беременности, потому что не смогли вовремя обратиться за помощью.

По данным Marie Stopes International — международной неправительственной организации, предоставляющей услуги контрацепции и безопасного аборта — в 37 странах мира за период с января по июнь услуги по планированию семьи и контрацепции получили почти на 2 миллиона женщин меньше, чем за тот же период в прошлом году. В Индии эта проблема затронула наибольшее количество женщин — 1,3 миллиона.

Таким образом организация ожидает 900 000 незапланированных беременностей во всем мире, а также 1,5 миллиона небезопасных абортов и более 3 000 случаев материнской смерти. Эти цифры могут значительно увеличиться, если услуги по планированию семьи не будут надлежащим образом предоставлять в странах Латинской Америки, Африки и Азии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 зафиксирован у 2125 беременных женщин, - замглавы Минздрава Микичак. ВИДЕО

Как отмечает издание, Всемирная организация здравоохранения в этом месяце сообщила, что две трети из 103 стран, опрошенных в период с середины мая по начало июля, сообщили о сбоях в предоставлении услуг по планированию семьи и контрацепции.

Фонд народонаселения ООН предупреждает о 7 миллионах нежелательных беременностей во всем мире на фоне коронавирусных блокировок.

карантин (16729) беременность (80) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
знаем, знаем
Из-за пандемии COVID-19 в мире ожидается незапланированный беби-бум - Цензор.НЕТ 195
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19.08.2020 13:47 Ответить
+7
Там ще від мендель на підходіти дитятко))

Чогось згадалось:

"Народила Рімма в ніч
Не то сина, не то діч"
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19.08.2020 13:54 Ответить
+6
Зеля вже подав приклад.
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19.08.2020 13:51 Ответить
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знаем, знаем
Из-за пандемии COVID-19 в мире ожидается незапланированный беби-бум - Цензор.НЕТ 195
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19.08.2020 13:47 Ответить
Зеля вже подав приклад.
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19.08.2020 13:51 Ответить
Там ще від мендель на підходіти дитятко))

Чогось згадалось:

"Народила Рімма в ніч
Не то сина, не то діч"
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19.08.2020 13:54 Ответить
Тоже до аптеки не успела добежать?
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19.08.2020 13:56 Ответить
А так вот почему его так покоробило! Такое ****@ть, нужно много айкосов курнуть.
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19.08.2020 14:00 Ответить
под кайфом всякое может случиться
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19.08.2020 14:02 Ответить
Опять нищеты нарожают а потом будут требовать помощи
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19.08.2020 13:48 Ответить
как говорил один знакомы военный:


"люди женятся, ***#са,
а нам не во что обутса"
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19.08.2020 13:51 Ответить
может, бу-бум?
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19.08.2020 13:48 Ответить
Ктото умный сказал- в предверии похмелья или смерти,
организм пытаетца размножаться..))
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19.08.2020 13:50 Ответить
И тут плохие новости.... Я то , грешным делом подумал, что беби-бум по другой причине --- карантин, дома скучно, и тут: "О, идея!"))
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19.08.2020 13:52 Ответить
Не, ну если баба да, баба да, то можна и беби бум, беби бум
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19.08.2020 13:52 Ответить
Ну с женщинами понятно. А каким образом к зачатию причастны девочки, то есть непорочные еще особи женского пола?
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19.08.2020 13:55 Ответить
Тут ещё надо разобраться, кто больше пакостит: выжившие или не совсем...
Из-за пандемии COVID-19 в мире ожидается незапланированный беби-бум - Цензор.НЕТ 121
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19.08.2020 13:56 Ответить
А вы еще возьмите и свет отключите, и воду не дайте,
тогда вообще массовый взрыв рождаимости будет
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19.08.2020 15:11 Ответить
Если в кране нет воды, значит выпили... коронавирусы.
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19.08.2020 16:55 Ответить
Ну так сказал же Один - плодитесь, развлекайтесь, а дальше я не при делах, вах, Аллах
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19.08.2020 13:57 Ответить
тоесть меньше стали убивать, это плохо
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19.08.2020 13:57 Ответить
Україні це не загрожує... В нас людей з вищою освітою більшість, і ця більшість прекрасно розуміє що Україна сама бідна країна Європи, тому дітей родити з цієї категорії не всі поспішають.
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19.08.2020 13:59 Ответить
по йогурту и спать?
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19.08.2020 14:03 Ответить
Только идиоты думают, что начнется беби-бум. Это вам не при свечах сидеть. Сейчас многие побоятся рожать, беременные часто болеют.
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19.08.2020 14:20 Ответить
Коротше, народженість повинна перевищити смертність від ковід. Вірус такий хитрун))
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19.08.2020 14:37 Ответить
Одни спорят, куда девать машину на ночь, если нет гаража, а на стоянку лень ходить...Машина есть, а где ей ночевать и чем заправлять...
А тут дети. Будущие мамаши УЖЕ, надеюсь. обдумали, за какие финансы будут их рожать (там список для рожениц, как лента для волос длиной), лечить, одевать, обувать, КОРМИТЬ?! А если еще взять во внимание нашу "медицину" во главе с Ляшко и Степанов... Рожать, чтобы потом по три маски на день в школу ребенку покупать!
Но! Они сейчас нарожают 3-4-5-6-... - станут матерями-героинями, а государство - содержи их всех... Такие никогда ни на что денег не сдадут. Ни на уборку подъезда, ни на шторы в классе.
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19.08.2020 15:00 Ответить
А на выходе их поджидает COVID.
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19.08.2020 15:03 Ответить
Подякуйте ефіопській мавпі та її ідейному натхненнику, вірусологу усіх часів і народів - ґейтсу.
Плодіть далі бідність, помирайте, стікайте кров*ю.
Зате ковідних =полікують=.
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19.08.2020 15:56 Ответить
От, якби ще вимкнули електрику...
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19.08.2020 17:34 Ответить
 
 