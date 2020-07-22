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COVID-19 зафиксирован у 2125 беременных женщин, - замглавы Минздрава Микичак. ВИДЕО

В Украине коронавирусом болеют не только пожилые люди, но также и беременные женщины, "являющиеся особенно сложной группой пациентов".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

По ее словам, среди почти 61 000 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине, COVID-19 зафиксирован у 2125 беременных женщин, что составляет 0,4% от всех заболевших.

Больше всего больных беременных COVID-19 в Киеве, Ривненской, Закарпатской, Киевской, Черновицкой, Волынской и Тернопольской областях.

"За четыре месяца эпидемии были госпитализированы 92 беременных с коронавирусом. Шесть из них находились в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, мы потеряли двух беременных женщин с диагнозом COVID-19 - в Ивано-Франковской и Львовской областях", - сказала замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус может передаваться внутриутробно, - исследование

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 22 июля в Украине лабораторно подтверждены 829 новых случаев заболевания коронавирусом, 16 человек умерли.

карантин (16729) Минздрав (4902) беременность (80) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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Хотелось бы также услышать, скольким профукали бакинфекцию, другие же вирусы и осложнения от них никуда не делись, а заболевшие сидят дома или делают тесты на ковид, пока совсем не похеровеет. Или бакинфекция - это уже не страшно?
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22.07.2020 11:50
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Хотелось бы от знатоков о "простуде" услышать - будут ли последствия для новорожденных сразу или для них же - через год, пять лет...?
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22.07.2020 10:45 Ответить
слышь, зебил, от курения ежегодно умирает более 8 млн, а последствия ...

пля, на этом тупом бычье и ездят разводилы...
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22.07.2020 11:15 Ответить
под тонущих не стригут лохов на миллиарды денег, не гробят экономику и, вместо того, чтобы находить решения, не устраивают массовый тоталитаризм с последующей насильственной вакцинацией... быдло загоняют в концлагерь - а оно довольно...
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22.07.2020 12:03 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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22.07.2020 14:34 Ответить
Хотелось бы также услышать, скольким профукали бакинфекцию, другие же вирусы и осложнения от них никуда не делись, а заболевшие сидят дома или делают тесты на ковид, пока совсем не похеровеет. Или бакинфекция - это уже не страшно?
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22.07.2020 11:50 Ответить
Докажи, что на проверку гипотезы, что одним из последствий коронавируса является диабет, напрасно тратятся деньги.
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22.07.2020 12:12 Ответить
Гипотеза китайских ученых или британских?
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22.07.2020 12:39 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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22.07.2020 12:40 Ответить
 
 