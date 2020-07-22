COVID-19 зафиксирован у 2125 беременных женщин, - замглавы Минздрава Микичак. ВИДЕО

В Украине коронавирусом болеют не только пожилые люди, но также и беременные женщины, "являющиеся особенно сложной группой пациентов".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

По ее словам, среди почти 61 000 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине, COVID-19 зафиксирован у 2125 беременных женщин, что составляет 0,4% от всех заболевших.

Больше всего больных беременных COVID-19 в Киеве, Ривненской, Закарпатской, Киевской, Черновицкой, Волынской и Тернопольской областях.

"За четыре месяца эпидемии были госпитализированы 92 беременных с коронавирусом. Шесть из них находились в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, мы потеряли двух беременных женщин с диагнозом COVID-19 - в Ивано-Франковской и Львовской областях", - сказала замминистра.

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Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 22 июля в Украине лабораторно подтверждены 829 новых случаев заболевания коронавирусом, 16 человек умерли.