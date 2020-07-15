Коронавирус может передаваться внутриутробно, - исследование

Исследовательская группа, которая изучает случаи возможной передачи нового коронавируса от беременной женщины к плоду, опубликовала результаты исследования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет The New York Times

Научная работа исследовательской группу руководителя отдела педиатрии и интенсивной терапия новорожденных в больницах Парижского университета им. Саклея доктора Даниэле Де Лука, которая опубликована 14 июля в журнале Nature Communications

Изучив историю болезни ребенка и роженицы с COVID-19 исследователи пришли к выводу, что коронавирус может передаваться от беременной женщины к плоду.

В исследовании говорится о ребенке, который родился в марте 2020 года от матери с диагнозом COVID-19 и вскоре дал положительный результат на упомянутую болезнь. Тогда у младенца диагностировали аномалии в мозге, однако ребенок победил болезнь и спустя 3 месяца "имеет медицинские показания близкие к норме". 23-летняя мама ребенка, история болезни которого теперь считается первым случаем внутриутробного заражения коронавирусом, также выздоровела от COVID-19.

Исполнительный директор Исследовательского института в университете Питтсбурга доктор Йоэль Садовский, который не принимал участия в исследовании коллег, сказал, что данные о передаче вируса внутриутробно "довольно убедительны".

Тем не менее, по его словам, важно отметить, что случаи возможной передачи коронавируса в утробе матери, по-видимому, крайне редки.