РУС
Новости Коронавирус и карантин
2 151 13

Коронавирус может передаваться внутриутробно, - исследование

Коронавирус может передаваться внутриутробно, - исследование

Исследовательская группа, которая изучает случаи возможной передачи нового коронавируса от беременной женщины к плоду, опубликовала результаты исследования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет The New York Times

Научная работа исследовательской группу руководителя отдела педиатрии и интенсивной терапия новорожденных в больницах Парижского университета им. Саклея доктора Даниэле Де Лука, которая опубликована 14 июля в журнале Nature Communications

Изучив историю болезни ребенка и роженицы с COVID-19 исследователи пришли к выводу, что коронавирус может передаваться от беременной женщины к плоду.

В исследовании говорится о ребенке, который родился в марте 2020 года от матери с диагнозом COVID-19 и вскоре дал положительный результат на упомянутую болезнь. Тогда у младенца диагностировали аномалии в мозге, однако ребенок победил болезнь и спустя 3 месяца "имеет медицинские показания близкие к норме". 23-летняя мама ребенка, история болезни которого теперь считается первым случаем внутриутробного заражения коронавирусом, также выздоровела от COVID-19.

Исполнительный директор Исследовательского института в университете Питтсбурга доктор Йоэль Садовский, который не принимал участия в исследовании коллег, сказал, что данные о передаче вируса внутриутробно "довольно убедительны".

Тем не менее, по его словам, важно отметить, что случаи возможной передачи коронавируса в утробе матери, по-видимому, крайне редки.

исследование (567) карантин (16729) беременность (80) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+7
Вирус передаётся, в основном, телевизором.
Выключайте его нахрен!
15.07.2020 08:15 Ответить
+5
Так. Змінився. Світ завжди міняється. А панікери нехай сидять в бункерах і не заважають жити нормальним людям.
15.07.2020 08:25 Ответить
+1
Ну так.
Біологічна зброя все-таки...
15.07.2020 07:26 Ответить
Ну так.
Біологічна зброя все-таки...
15.07.2020 07:26 Ответить
так і є.
15.07.2020 09:11 Ответить
Світ змінився і тепер треба нові правила життя.
15.07.2020 07:27 Ответить
Свыт який був такий і є - змінюються люди
В Казахстане всякую хрень с самолетов распыляют и лекарства на складах держат, в аптеки не дают. Аспирин в дефиците. Люди мрут. Наверное, наш Емец их минздрав консультирует.
15.07.2020 08:39 Ответить
А про простых комаров - переносчиков вируса писать не надо?
https://www.youtube.12+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2
15.07.2020 09:08 Ответить
один випадок на скільки?
15.07.2020 09:39 Ответить
Один випадок на одну матку
15.07.2020 11:11 Ответить
Лишь бы что написать
15.07.2020 12:12 Ответить
 
 