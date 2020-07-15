УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11564 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 151 13

Коронавірус може передаватися внутрішньоутробно, - дослідження

Коронавірус може передаватися внутрішньоутробно, - дослідження

Дослідницька група, яка вивчає випадки можливої ​​передачі нового коронавірусу від вагітної жінки до плоду, опублікувала результати дослідження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише The New York Times

Наукова робота дослідницької групи керівника відділу педіатрії та інтенсивної терапія новонароджених у лікарні Паризького університету ім. Саклея доктора Даніеле Де Лука опублікована 14 липня в журналі Nature Communications.

Вивчивши історію хвороби дитини та породіллі з COVID-19, дослідники дійшли висновку, що коронавірус може передаватися від вагітної жінки до плоду.

У дослідженні йдеться про дитину, яка народилася в березні 2020 року від матері з діагнозом COVID-19 і незабаром дала позитивний результат на згадану хворобу. Тоді в немовляти діагностували аномалії в мозку, проте дитина перемогла хворобу і через 3 місяці "має медичні показання, близькі до норми". 23-річна мама дитини, історія хвороби якої тепер вважається першим випадком внутрішньоутробного зараження коронавірусом, також одужала від COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спалахи COVID-19 у Києві найчастіше фіксуються в лікарнях, монастирях і гуртожитках, - Держпродспоживслужба

Виконавчий директор Дослідницького інституту в університеті Пітсбурга доктор Йоель Садовський, який не брав участі в дослідженні колег, сказав, що дані про передачу вірусу внутрішньоутробно "доволі переконливі". Проте, за його словами, важливо зазначити, що випадки можливої ​​передачі коронавірусу в утробі матері, мабуть, вкрай рідкісні.

Автор: 

дослідження (621) карантин (18172) вагітність (70) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Вирус передаётся, в основном, телевизором.
Выключайте его нахрен!
показати весь коментар
15.07.2020 08:15 Відповісти
+5
Так. Змінився. Світ завжди міняється. А панікери нехай сидять в бункерах і не заважають жити нормальним людям.
показати весь коментар
15.07.2020 08:25 Відповісти
+1
Ну так.
Біологічна зброя все-таки...
показати весь коментар
15.07.2020 07:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так.
Біологічна зброя все-таки...
показати весь коментар
15.07.2020 07:26 Відповісти
так і є.
показати весь коментар
15.07.2020 09:11 Відповісти
Світ змінився і тепер треба нові правила життя.
показати весь коментар
15.07.2020 07:27 Відповісти
Так. Змінився. Світ завжди міняється. А панікери нехай сидять в бункерах і не заважають жити нормальним людям.
показати весь коментар
15.07.2020 08:25 Відповісти
Свыт який був такий і є - змінюються люди
показати весь коментар
15.07.2020 08:46 Відповісти
Вирус передаётся, в основном, телевизором.
Выключайте его нахрен!
показати весь коментар
15.07.2020 08:15 Відповісти
В Казахстане всякую хрень с самолетов распыляют и лекарства на складах держат, в аптеки не дают. Аспирин в дефиците. Люди мрут. Наверное, наш Емец их минздрав консультирует.
показати весь коментар
15.07.2020 08:39 Відповісти
А про простых комаров - переносчиков вируса писать не надо?
https://www.youtube.12+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2
показати весь коментар
15.07.2020 09:08 Відповісти
один випадок на скільки?
показати весь коментар
15.07.2020 09:39 Відповісти
Один випадок на одну матку
показати весь коментар
15.07.2020 11:11 Відповісти
Лишь бы что написать
показати весь коментар
15.07.2020 12:12 Відповісти
 
 