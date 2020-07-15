Коронавірус може передаватися внутрішньоутробно, - дослідження

Дослідницька група, яка вивчає випадки можливої ​​передачі нового коронавірусу від вагітної жінки до плоду, опублікувала результати дослідження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише The New York Times

Наукова робота дослідницької групи керівника відділу педіатрії та інтенсивної терапія новонароджених у лікарні Паризького університету ім. Саклея доктора Даніеле Де Лука опублікована 14 липня в журналі Nature Communications.

Вивчивши історію хвороби дитини та породіллі з COVID-19, дослідники дійшли висновку, що коронавірус може передаватися від вагітної жінки до плоду.

У дослідженні йдеться про дитину, яка народилася в березні 2020 року від матері з діагнозом COVID-19 і незабаром дала позитивний результат на згадану хворобу. Тоді в немовляти діагностували аномалії в мозку, проте дитина перемогла хворобу і через 3 місяці "має медичні показання, близькі до норми". 23-річна мама дитини, історія хвороби якої тепер вважається першим випадком внутрішньоутробного зараження коронавірусом, також одужала від COVID-19.

Виконавчий директор Дослідницького інституту в університеті Пітсбурга доктор Йоель Садовський, який не брав участі в дослідженні колег, сказав, що дані про передачу вірусу внутрішньоутробно "доволі переконливі". Проте, за його словами, важливо зазначити, що випадки можливої ​​передачі коронавірусу в утробі матері, мабуть, вкрай рідкісні.