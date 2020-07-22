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COVID-19 зафіксовано у 2125 вагітних жінок, - заступниця голови МОЗ Микичак. ВIДЕО

В Україні на коронавірус хворіють не тільки люди похилого віку, але також і вагітні жінки, що "є особливо складною групою пацієнтів".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

За її словами, серед майже 61 000 підтверджених випадків коронавірусної інфекції в Україні, COVID-19 зафіксовано у 2125 вагітних жінок, що становить 0,4% від усіх захворілих.

Найбільше хворих вагітних із COVID-19 у Києві, Рівненській, Закарпатській, Київській, Чернівецькій, Волинській і Тернопільській областях.

"За чотири місяці епідемії було госпіталізовано 92 вагітні з коронавірусом. Шість з них перебували у вкрай важкому стані. На жаль, ми втратили двох вагітних жінок з діагнозом COVID-19 - в Івано-Франківській і Львівській областях", - сказала заступниця міністра.

Також читайте: Кількість активних хворих на COVID-19 знизилася в 11 областях України, - РНБО

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 22 липня в Україні лабораторно підтверджено 829 нових випадків захворювання на коронавірус, 16 осіб померли.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5400) вагітність (70) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
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Хотелось бы также услышать, скольким профукали бакинфекцию, другие же вирусы и осложнения от них никуда не делись, а заболевшие сидят дома или делают тесты на ковид, пока совсем не похеровеет. Или бакинфекция - это уже не страшно?
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22.07.2020 11:50
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Хотелось бы от знатоков о "простуде" услышать - будут ли последствия для новорожденных сразу или для них же - через год, пять лет...?
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22.07.2020 10:45 Відповісти
слышь, зебил, от курения ежегодно умирает более 8 млн, а последствия ...

пля, на этом тупом бычье и ездят разводилы...
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22.07.2020 11:15 Відповісти
под тонущих не стригут лохов на миллиарды денег, не гробят экономику и, вместо того, чтобы находить решения, не устраивают массовый тоталитаризм с последующей насильственной вакцинацией... быдло загоняют в концлагерь - а оно довольно...
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22.07.2020 12:03 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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22.07.2020 14:34 Відповісти
Хотелось бы также услышать, скольким профукали бакинфекцию, другие же вирусы и осложнения от них никуда не делись, а заболевшие сидят дома или делают тесты на ковид, пока совсем не похеровеет. Или бакинфекция - это уже не страшно?
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22.07.2020 11:50 Відповісти
Докажи, что на проверку гипотезы, что одним из последствий коронавируса является диабет, напрасно тратятся деньги.
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22.07.2020 12:12 Відповісти
Гипотеза китайских ученых или британских?
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22.07.2020 12:39 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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22.07.2020 12:40 Відповісти
 
 