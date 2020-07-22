COVID-19 зафіксовано у 2125 вагітних жінок, - заступниця голови МОЗ Микичак. ВIДЕО

В Україні на коронавірус хворіють не тільки люди похилого віку, але також і вагітні жінки, що "є особливо складною групою пацієнтів".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

За її словами, серед майже 61 000 підтверджених випадків коронавірусної інфекції в Україні, COVID-19 зафіксовано у 2125 вагітних жінок, що становить 0,4% від усіх захворілих.

Найбільше хворих вагітних із COVID-19 у Києві, Рівненській, Закарпатській, Київській, Чернівецькій, Волинській і Тернопільській областях.

"За чотири місяці епідемії було госпіталізовано 92 вагітні з коронавірусом. Шість з них перебували у вкрай важкому стані. На жаль, ми втратили двох вагітних жінок з діагнозом COVID-19 - в Івано-Франківській і Львівській областях", - сказала заступниця міністра.

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Як повідомлялося раніше, станом на ранок 22 липня в Україні лабораторно підтверджено 829 нових випадків захворювання на коронавірус, 16 осіб померли.