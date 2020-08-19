Через пандемію COVID-19 у світі очікується незапланований бебі-бум

Мільйони жінок і дівчаток у всьому світі перестали отримувати своєчасний доступ до протизаплідних засобів і послуг із переривання вагітності через пандемію коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише АР.

Через кілька місяців після початку пандемії чимало жінок перебувають на другому триместрі вагітності, тому що не змогли вчасно звернутися по допомогу.

За даними Marie Stopes International - міжнародної неурядової організації, що надає послуги з контрацепції та безпечного аборту, - в 37 країнах світу за період із січня по червень послуги з планування сім'ї та контрацепції отримали майже на 2 мільйони жінок менше, ніж за той самий період торік. В Індії ця проблема торкнулася найбільшу кількість жінок - 1,3 мільйона.

Таким чином, організація очікує 900 000 незапланованих вагітностей у всьому світі, а також 1,5 мільйона небезпечних абортів і понад 3000 випадків материнської смерті. Ці цифри можуть значно збільшитися, якщо послуги з планування сім'ї належним чином не надаватимуться в країнах Латинської Америки, Африки та Азії.

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Як наголошує видання, Всесвітня організація охорони здоров'я в цьому місяці повідомила, що дві третини зі 103 країн, опитаних у період середина травня - початок липня, повідомили про збої в наданні послуг з планування сім'ї та контрацепції.

Фонд народонаселення ООН попереджає про 7 мільйонів небажаних вагітностей у всьому світі на тлі коронавірусних блокувань.