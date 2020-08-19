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Новини Коронавірус і карантин
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Через пандемію COVID-19 у світі очікується незапланований бебі-бум

Через пандемію COVID-19 у світі очікується незапланований бебі-бум

Мільйони жінок і дівчаток у всьому світі перестали отримувати своєчасний доступ до протизаплідних засобів і послуг із переривання вагітності через пандемію коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише АР.

Через кілька місяців після початку пандемії чимало жінок перебувають на другому триместрі вагітності, тому що не змогли вчасно звернутися по допомогу.

За даними Marie Stopes International - міжнародної неурядової організації, що надає послуги з контрацепції та безпечного аборту, - в 37 країнах світу за період із січня по червень послуги з планування сім'ї та контрацепції отримали майже на 2 мільйони жінок менше, ніж за той самий період торік. В Індії ця проблема торкнулася найбільшу кількість жінок - 1,3 мільйона.

Таким чином, організація очікує 900 000 незапланованих вагітностей у всьому світі, а також 1,5 мільйона небезпечних абортів і понад 3000 випадків материнської смерті. Ці цифри можуть значно збільшитися, якщо послуги з планування сім'ї належним чином не надаватимуться в країнах Латинської Америки, Африки та Азії.

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Як наголошує видання, Всесвітня організація охорони здоров'я в цьому місяці повідомила, що дві третини зі 103 країн, опитаних у період середина травня - початок липня, повідомили про збої в наданні послуг з планування сім'ї та контрацепції.

Фонд народонаселення ООН попереджає про 7 мільйонів небажаних вагітностей у всьому світі на тлі коронавірусних блокувань.

Автор: 

карантин (18172) вагітність (70) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
знаем, знаем
Из-за пандемии COVID-19 в мире ожидается незапланированный беби-бум - Цензор.НЕТ 195
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19.08.2020 13:47 Відповісти
+7
Там ще від мендель на підходіти дитятко))

Чогось згадалось:

"Народила Рімма в ніч
Не то сина, не то діч"
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19.08.2020 13:54 Відповісти
+6
Зеля вже подав приклад.
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19.08.2020 13:51 Відповісти
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знаем, знаем
Из-за пандемии COVID-19 в мире ожидается незапланированный беби-бум - Цензор.НЕТ 195
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19.08.2020 13:47 Відповісти
Зеля вже подав приклад.
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19.08.2020 13:51 Відповісти
Там ще від мендель на підходіти дитятко))

Чогось згадалось:

"Народила Рімма в ніч
Не то сина, не то діч"
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19.08.2020 13:54 Відповісти
Тоже до аптеки не успела добежать?
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19.08.2020 13:56 Відповісти
А так вот почему его так покоробило! Такое ****@ть, нужно много айкосов курнуть.
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19.08.2020 14:00 Відповісти
под кайфом всякое может случиться
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19.08.2020 14:02 Відповісти
Опять нищеты нарожают а потом будут требовать помощи
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19.08.2020 13:48 Відповісти
как говорил один знакомы военный:


"люди женятся, ***#са,
а нам не во что обутса"
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19.08.2020 13:51 Відповісти
может, бу-бум?
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19.08.2020 13:48 Відповісти
Ктото умный сказал- в предверии похмелья или смерти,
организм пытаетца размножаться..))
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19.08.2020 13:50 Відповісти
И тут плохие новости.... Я то , грешным делом подумал, что беби-бум по другой причине --- карантин, дома скучно, и тут: "О, идея!"))
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19.08.2020 13:52 Відповісти
Не, ну если баба да, баба да, то можна и беби бум, беби бум
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19.08.2020 13:52 Відповісти
Ну с женщинами понятно. А каким образом к зачатию причастны девочки, то есть непорочные еще особи женского пола?
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19.08.2020 13:55 Відповісти
Тут ещё надо разобраться, кто больше пакостит: выжившие или не совсем...
Из-за пандемии COVID-19 в мире ожидается незапланированный беби-бум - Цензор.НЕТ 121
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19.08.2020 13:56 Відповісти
А вы еще возьмите и свет отключите, и воду не дайте,
тогда вообще массовый взрыв рождаимости будет
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19.08.2020 15:11 Відповісти
Если в кране нет воды, значит выпили... коронавирусы.
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19.08.2020 16:55 Відповісти
Ну так сказал же Один - плодитесь, развлекайтесь, а дальше я не при делах, вах, Аллах
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19.08.2020 13:57 Відповісти
тоесть меньше стали убивать, это плохо
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19.08.2020 13:57 Відповісти
Україні це не загрожує... В нас людей з вищою освітою більшість, і ця більшість прекрасно розуміє що Україна сама бідна країна Європи, тому дітей родити з цієї категорії не всі поспішають.
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19.08.2020 13:59 Відповісти
по йогурту и спать?
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19.08.2020 14:03 Відповісти
Только идиоты думают, что начнется беби-бум. Это вам не при свечах сидеть. Сейчас многие побоятся рожать, беременные часто болеют.
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19.08.2020 14:20 Відповісти
Коротше, народженість повинна перевищити смертність від ковід. Вірус такий хитрун))
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19.08.2020 14:37 Відповісти
Одни спорят, куда девать машину на ночь, если нет гаража, а на стоянку лень ходить...Машина есть, а где ей ночевать и чем заправлять...
А тут дети. Будущие мамаши УЖЕ, надеюсь. обдумали, за какие финансы будут их рожать (там список для рожениц, как лента для волос длиной), лечить, одевать, обувать, КОРМИТЬ?! А если еще взять во внимание нашу "медицину" во главе с Ляшко и Степанов... Рожать, чтобы потом по три маски на день в школу ребенку покупать!
Но! Они сейчас нарожают 3-4-5-6-... - станут матерями-героинями, а государство - содержи их всех... Такие никогда ни на что денег не сдадут. Ни на уборку подъезда, ни на шторы в классе.
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19.08.2020 15:00 Відповісти
А на выходе их поджидает COVID.
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19.08.2020 15:03 Відповісти
Подякуйте ефіопській мавпі та її ідейному натхненнику, вірусологу усіх часів і народів - ґейтсу.
Плодіть далі бідність, помирайте, стікайте кров*ю.
Зате ковідних =полікують=.
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19.08.2020 15:56 Відповісти
От, якби ще вимкнули електрику...
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19.08.2020 17:34 Відповісти
 
 