РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11826 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
462 7

Шмыгаль поручил Минздраву разработать механизм безопасного прохождения избирательного процесса

Шмыгаль поручил Минздраву разработать механизм безопасного прохождения избирательного процесса

Механизм безопасного прохождения избирательного процесса поручил разработать Министерству здравоохранения премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Прошу Министерство здравоохранения отработать этот вопрос (обеспечение избирательных комиссий необходимыми средствами защиты), разработать механизм безопасного прохождения избирательного процесса", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Премьер подчеркнул, чтобы этот вопрос был рассмотрен как можно скорее: разработать механизмы, процедуры и рекомендации, передать их Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и на места.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные выборы могут перенести, если 50% территории Украины будет в "красной зоне", - главный санврач Ляшко

Как сообщалось, местные выборы в Украине пройдут в воскресенье, 25 октября.

выборы (24766) карантин (16729) местные выборы (2752) Минздрав (4907) Шмыгаль Денис (2746) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та че? - если пришел без маски - 17к. штрафа, а если пришел за "кого-надо" -
показать весь комментарий
19.08.2020 14:04 Ответить
Можно смску отправлять бесплатную на номер 0095 с голосом за кандидата
показать весь комментарий
19.08.2020 14:04 Ответить
Это что , - Безопасно Воровать Голоса и переставлять Местами
показать весь комментарий
19.08.2020 14:13 Ответить
#Киев
Подъехала закрытая социология (несколько замеров) и расклады по столице.

Общая картина следующая:


Кличко все дают 40%
Притула - 12-13%
Верещук - 6-9% (ой, всё!)


Дальше стабильные "шестёрки":
Пальчевский (он же Столар, хе-хе) - 6%
Гончаренко - 6%
Третья лига:
Береза - 4%
Попов - 4%
показать весь комментарий
19.08.2020 14:31 Ответить
всё-таки шмыгаль даун
к сожалению он занимает очень ответственный пост ...
показать весь комментарий
19.08.2020 14:34 Ответить
Недоторкані, [16.08.20 15:21]
#Киев
У БЮТ эти выборы знаковые. Они пыталась торговать местами, но все уже в курсе, что "сердечки" одной ногой непроходные.
Решили играть в честных. Поменяли Нестора на Кучеренко. Хороший мужик, принципиальный, но неэлекторальный.
Теплоход "БЮТ" идёт ко дну, в первом классе начал играть оркестр. Хотят умереть красиво.
@nedotorkani
показать весь комментарий
19.08.2020 15:00 Ответить
Недоторкані, [18.08.20 16:17]
#Киев + #Одесса
На переговоры на уровне партий по «нарезке» округов в Киеве от ЕС на первую встречу пришёл сам Порошенко . Знаменитый микроменеджмент Петра Алексеевича в действии. Штабными делами ЕС по Киеву рулит Сергей Березенко , а по Киевской области - Игорь Кононенко
А в Одесской области Гончаренко с Галантерником пошли против Киссе . Теперь ЕС в Одесской области - это таки Галантерник.
@nedotorkani
показать весь комментарий
19.08.2020 15:05 Ответить
 
 