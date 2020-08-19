Шмыгаль поручил Минздраву разработать механизм безопасного прохождения избирательного процесса
Механизм безопасного прохождения избирательного процесса поручил разработать Министерству здравоохранения премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Прошу Министерство здравоохранения отработать этот вопрос (обеспечение избирательных комиссий необходимыми средствами защиты), разработать механизм безопасного прохождения избирательного процесса", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.
Премьер подчеркнул, чтобы этот вопрос был рассмотрен как можно скорее: разработать механизмы, процедуры и рекомендации, передать их Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и на места.
Как сообщалось, местные выборы в Украине пройдут в воскресенье, 25 октября.
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Подъехала закрытая социология (несколько замеров) и расклады по столице.
Общая картина следующая:
Кличко все дают 40%
Притула - 12-13%
Верещук - 6-9% (ой, всё!)
Дальше стабильные "шестёрки":
Пальчевский (он же Столар, хе-хе) - 6%
Гончаренко - 6%
Третья лига:
Береза - 4%
Попов - 4%
к сожалению он занимает очень ответственный пост ...
#Киев
У БЮТ эти выборы знаковые. Они пыталась торговать местами, но все уже в курсе, что "сердечки" одной ногой непроходные.
Решили играть в честных. Поменяли Нестора на Кучеренко. Хороший мужик, принципиальный, но неэлекторальный.
Теплоход "БЮТ" идёт ко дну, в первом классе начал играть оркестр. Хотят умереть красиво.
@nedotorkani
#Киев + #Одесса
На переговоры на уровне партий по «нарезке» округов в Киеве от ЕС на первую встречу пришёл сам Порошенко . Знаменитый микроменеджмент Петра Алексеевича в действии. Штабными делами ЕС по Киеву рулит Сергей Березенко , а по Киевской области - Игорь Кононенко
А в Одесской области Гончаренко с Галантерником пошли против Киссе . Теперь ЕС в Одесской области - это таки Галантерник.
@nedotorkani