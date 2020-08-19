Шмыгаль поручил Минздраву разработать механизм безопасного прохождения избирательного процесса

Механизм безопасного прохождения избирательного процесса поручил разработать Министерству здравоохранения премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Прошу Министерство здравоохранения отработать этот вопрос (обеспечение избирательных комиссий необходимыми средствами защиты), разработать механизм безопасного прохождения избирательного процесса", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Премьер подчеркнул, чтобы этот вопрос был рассмотрен как можно скорее: разработать механизмы, процедуры и рекомендации, передать их Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и на места.

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Как сообщалось, местные выборы в Украине пройдут в воскресенье, 25 октября.