Шмигаль доручив МОЗ розробити механізм безпечного проходження виборчого процесу

Механізм безпечного проходження виборчого процесу доручив розробити Міністерству охорони здоров'я прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Прошу Міністерство охорони здоров'я опрацювати це питання (забезпечення виборчих комісій необхідними засобами захисту), розробити механізм безпечного проходження виборчого процесу", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

Прем'єр наголосив, щоб це питання було розглянуто якнайшвидше: розробити механізми, процедури та рекомендації, передати їх Центральній виборчій комісії (ЦВК) і на місця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеві вибори можуть перенести, якщо 50% території України буде в "червоній зоні", - головний санлікар Ляшко

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні відбудуться в неділю, 25 жовтня.