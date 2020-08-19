УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8579 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
462 7

Шмигаль доручив МОЗ розробити механізм безпечного проходження виборчого процесу

Шмигаль доручив МОЗ розробити механізм безпечного проходження виборчого процесу

Механізм безпечного проходження виборчого процесу доручив розробити Міністерству охорони здоров'я прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Прошу Міністерство охорони здоров'я опрацювати це питання (забезпечення виборчих комісій необхідними засобами захисту), розробити механізм безпечного проходження виборчого процесу", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

Прем'єр наголосив, щоб це питання було розглянуто якнайшвидше: розробити механізми, процедури та рекомендації, передати їх Центральній виборчій комісії (ЦВК) і на місця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеві вибори можуть перенести, якщо 50% території України буде в "червоній зоні", - головний санлікар Ляшко

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні відбудуться в неділю, 25 жовтня.

Автор: 

вибори (6727) карантин (18172) місцеві вибори (1366) МОЗ (5407) Шмигаль Денис (4686) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та че? - если пришел без маски - 17к. штрафа, а если пришел за "кого-надо" -
показати весь коментар
19.08.2020 14:04 Відповісти
Можно смску отправлять бесплатную на номер 0095 с голосом за кандидата
показати весь коментар
19.08.2020 14:04 Відповісти
Это что , - Безопасно Воровать Голоса и переставлять Местами
показати весь коментар
19.08.2020 14:13 Відповісти
#Киев
Подъехала закрытая социология (несколько замеров) и расклады по столице.

Общая картина следующая:


Кличко все дают 40%
Притула - 12-13%
Верещук - 6-9% (ой, всё!)


Дальше стабильные "шестёрки":
Пальчевский (он же Столар, хе-хе) - 6%
Гончаренко - 6%
Третья лига:
Береза - 4%
Попов - 4%
показати весь коментар
19.08.2020 14:31 Відповісти
всё-таки шмыгаль даун
к сожалению он занимает очень ответственный пост ...
показати весь коментар
19.08.2020 14:34 Відповісти
Недоторкані, [16.08.20 15:21]
#Киев
У БЮТ эти выборы знаковые. Они пыталась торговать местами, но все уже в курсе, что "сердечки" одной ногой непроходные.
Решили играть в честных. Поменяли Нестора на Кучеренко. Хороший мужик, принципиальный, но неэлекторальный.
Теплоход "БЮТ" идёт ко дну, в первом классе начал играть оркестр. Хотят умереть красиво.
@nedotorkani
показати весь коментар
19.08.2020 15:00 Відповісти
Недоторкані, [18.08.20 16:17]
#Киев + #Одесса
На переговоры на уровне партий по «нарезке» округов в Киеве от ЕС на первую встречу пришёл сам Порошенко . Знаменитый микроменеджмент Петра Алексеевича в действии. Штабными делами ЕС по Киеву рулит Сергей Березенко , а по Киевской области - Игорь Кононенко
А в Одесской области Гончаренко с Галантерником пошли против Киссе . Теперь ЕС в Одесской области - это таки Галантерник.
@nedotorkani
показати весь коментар
19.08.2020 15:05 Відповісти
 
 