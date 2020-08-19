Шмигаль доручив МОЗ розробити механізм безпечного проходження виборчого процесу
Механізм безпечного проходження виборчого процесу доручив розробити Міністерству охорони здоров'я прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Прошу Міністерство охорони здоров'я опрацювати це питання (забезпечення виборчих комісій необхідними засобами захисту), розробити механізм безпечного проходження виборчого процесу", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.
Прем'єр наголосив, щоб це питання було розглянуто якнайшвидше: розробити механізми, процедури та рекомендації, передати їх Центральній виборчій комісії (ЦВК) і на місця.
Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні відбудуться в неділю, 25 жовтня.
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Подъехала закрытая социология (несколько замеров) и расклады по столице.
Общая картина следующая:
Кличко все дают 40%
Притула - 12-13%
Верещук - 6-9% (ой, всё!)
Дальше стабильные "шестёрки":
Пальчевский (он же Столар, хе-хе) - 6%
Гончаренко - 6%
Третья лига:
Береза - 4%
Попов - 4%
к сожалению он занимает очень ответственный пост ...
#Киев
У БЮТ эти выборы знаковые. Они пыталась торговать местами, но все уже в курсе, что "сердечки" одной ногой непроходные.
Решили играть в честных. Поменяли Нестора на Кучеренко. Хороший мужик, принципиальный, но неэлекторальный.
Теплоход "БЮТ" идёт ко дну, в первом классе начал играть оркестр. Хотят умереть красиво.
@nedotorkani
#Киев + #Одесса
На переговоры на уровне партий по «нарезке» округов в Киеве от ЕС на первую встречу пришёл сам Порошенко . Знаменитый микроменеджмент Петра Алексеевича в действии. Штабными делами ЕС по Киеву рулит Сергей Березенко , а по Киевской области - Игорь Кононенко
А в Одесской области Гончаренко с Галантерником пошли против Киссе . Теперь ЕС в Одесской области - это таки Галантерник.
@nedotorkani