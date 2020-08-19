Мининфраструктуры поставлена задача - перезагрузка "Укртрансбезопасности", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский убежден в необходимости перезагрузки "Укртрансбезопасности" и установки на дорогах автоматической системы проверки веса.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Запорожскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поставлена задача Министерству инфраструктуры - перезагрузка "Укртрансбезопасности", - сказал Зеленский.

По его словам, сотрудники "Укртрансбезопасности" недостаточно контролируют вес фур.

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"Мы строим, а товарищи в кавычках из "Укртрансбезопасности", не все, но в целом, разрушают из-за перезагрузок, потому что не контролируют, особенно сейчас, в период сельскохозяйственных работ, вес, и эти грузовики разбивают новые современные дороги или те дороги, которые сейчас ремонтируются", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что сейчас совместно с работниками "Укртрансбезопасности" ситуацию с грузовместимостью фур контролируют на дорогах представители СБУ и Национальной полиции, но такие меры временные.

Зеленский убежден, что как только с дорог "уйдет человеческий фактор", с ними все будет хорошо, он подчеркнул важность внедрения автоматической системы фиксации грузов.

Президент рассказал, что шесть комплексов уже установлены возле Киева, и заверил, что от 50 до 80 таких комплексов закупят в ближайшее время и начнут устанавливать.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в среду находится с рабочей поездкой в ​​Запорожской области.