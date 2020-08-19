Мининфраструктуры поставлена задача - перезагрузка "Укртрансбезопасности", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский убежден в необходимости перезагрузки "Укртрансбезопасности" и установки на дорогах автоматической системы проверки веса.
Об этом он заявил во время рабочей поездки в Запорожскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Поставлена задача Министерству инфраструктуры - перезагрузка "Укртрансбезопасности", - сказал Зеленский.
По его словам, сотрудники "Укртрансбезопасности" недостаточно контролируют вес фур.
"Мы строим, а товарищи в кавычках из "Укртрансбезопасности", не все, но в целом, разрушают из-за перезагрузок, потому что не контролируют, особенно сейчас, в период сельскохозяйственных работ, вес, и эти грузовики разбивают новые современные дороги или те дороги, которые сейчас ремонтируются", - подчеркнул глава государства.
Он напомнил, что сейчас совместно с работниками "Укртрансбезопасности" ситуацию с грузовместимостью фур контролируют на дорогах представители СБУ и Национальной полиции, но такие меры временные.
Зеленский убежден, что как только с дорог "уйдет человеческий фактор", с ними все будет хорошо, он подчеркнул важность внедрения автоматической системы фиксации грузов.
Президент рассказал, что шесть комплексов уже установлены возле Киева, и заверил, что от 50 до 80 таких комплексов закупят в ближайшее время и начнут устанавливать.
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в среду находится с рабочей поездкой в Запорожской области.
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Дебилы м-ля и аферисты-лохотронщики.
ЭТУ *********** КОНЧЕННЫХ УРОДОВ НАДО СНОСИТЬ.
Зачем же вы строите такие хилые дороги, которые разрушаются грузовиками???
Дороги должны выдерживать вес современных грузовиков! Должен напомнить, что грузовик (фура) работают наиболее эффективно, когда загружены полностью. Нечего порожняк гонять!
Дороги делаются под грузовики, а не грузовики под дороги. Просто не надо материал, предназначенный для построения 1 км догори растягивать на 5 км дорогу, отчитываясь об использовании материалов на 5 км.