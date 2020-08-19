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Мининфраструктуры поставлена задача - перезагрузка "Укртрансбезопасности", - Зеленский

Мининфраструктуры поставлена задача - перезагрузка

Президент Владимир Зеленский убежден в необходимости перезагрузки "Укртрансбезопасности" и установки на дорогах автоматической системы проверки веса.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Запорожскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поставлена задача Министерству инфраструктуры - перезагрузка "Укртрансбезопасности", - сказал Зеленский.

По его словам, сотрудники "Укртрансбезопасности" недостаточно контролируют вес фур.

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"Мы строим, а товарищи в кавычках из "Укртрансбезопасности", не все, но в целом, разрушают из-за перезагрузок, потому что не контролируют, особенно сейчас, в период сельскохозяйственных работ, вес, и эти грузовики разбивают новые современные дороги или те дороги, которые сейчас ремонтируются", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что сейчас совместно с работниками "Укртрансбезопасности" ситуацию с грузовместимостью фур контролируют на дорогах представители СБУ и Национальной полиции, но такие меры временные.

Зеленский убежден, что как только с дорог "уйдет человеческий фактор", с ними все будет хорошо, он подчеркнул важность внедрения автоматической системы фиксации грузов.

Президент рассказал, что шесть комплексов уже установлены возле Киева, и заверил, что от 50 до 80 таких комплексов закупят в ближайшее время и начнут устанавливать.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в среду находится с рабочей поездкой в ​​Запорожской области.

Автор: 

дороги (2512) Зеленский Владимир (21108) Мининфраструктуры (941) Укртрансбезопасность (60)


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Топ комментарии
+1
Ржака )))
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19.08.2020 14:04 Ответить
+1
Мининфраструктуры поставлена задача - перезагрузка "Укртрансбезопасности", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9662
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19.08.2020 14:07 Ответить
+1
Мининфраструктуры поставлена задача - перезагрузка "Укртрансбезопасности", - Зеленский - Цензор.НЕТ 622
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19.08.2020 14:11 Ответить
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Ржака )))
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19.08.2020 14:04 Ответить
Мининфраструктуры поставлена задача - перезагрузка "Укртрансбезопасности", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9662
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19.08.2020 14:07 Ответить
Я выиграл в рассмеши комика? )))
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19.08.2020 14:11 Ответить
Чтобы все что ты заработал потратили диллеры на свои прихоти
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19.08.2020 14:09 Ответить
Мининфраструктуры поставлена задача - перезагрузка "Укртрансбезопасности", - Зеленский - Цензор.НЕТ 622
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19.08.2020 14:11 Ответить
Задача поставлена , - А выполнение???. Президент уже Брал под Личный контроль , ну и Что ???.
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19.08.2020 14:11 Ответить
опять перезагрузка, они что прикалываются...
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19.08.2020 14:12 Ответить
Будут перезагружать еще как минимум 4 года и не только в автодоре. Надо же ЗЕбильному стаду как то по ушам ездить.
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19.08.2020 14:16 Ответить
Ой дурак!!! Сколько уже переговорено что все это решается по-другому и опыт есть европейский, но до идиота не доходит! Главное чтобы друзья наварили на закупке и установке комплексов. ЗЕбил одним словом!
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19.08.2020 14:14 Ответить
Опять какая-то перезагрузка, опять переустановка, переделка и т.д. и т.п.
Дебилы м-ля и аферисты-лохотронщики.
ЭТУ *********** КОНЧЕННЫХ УРОДОВ НАДО СНОСИТЬ.
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19.08.2020 14:15 Ответить
Не парься: зебобики же сказали, что они сами их снесут.
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19.08.2020 14:17 Ответить
Прям спросить стесняюсь, а куда за 1,5 года делись те весы, что были пАпередниками чоколадными установлены
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19.08.2020 14:21 Ответить
Стараюсь объяснять это на каждом таком форуме - перевозчик и водитель не заинтересован в перегрузе!!! Все идет от владельца груза. Европа через это прошла - как минимум пополам ответственность от владельца груза и перевозчика, а еще лучше троих еще и грузоотправителя! И не надо будет никаких автоматических комплексов, достаточно будет тех что есть.
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19.08.2020 14:22 Ответить
Хто про що, а зрадник зЕзідент "о птичках, бабочках, альбомах"
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19.08.2020 14:22 Ответить
"Мы строим, а товарищи в кавычках... разрушают из-за перезагрузок".

Зачем же вы строите такие хилые дороги, которые разрушаются грузовиками???
Дороги должны выдерживать вес современных грузовиков! Должен напомнить, что грузовик (фура) работают наиболее эффективно, когда загружены полностью. Нечего порожняк гонять!
Дороги делаются под грузовики, а не грузовики под дороги. Просто не надо материал, предназначенный для построения 1 км догори растягивать на 5 км дорогу, отчитываясь об использовании материалов на 5 км.
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19.08.2020 15:52 Ответить
 
 