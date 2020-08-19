Мінінфраструктури поставлено ​​завдання - перезавантаження "Укртрансбезпеки", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний у необхідності перезавантаження "Укртрансбезпеки" та встановлення на дорогах автоматичної системи перевірки ваги.

Про це він заявив під час робочої поїздки в Запорізьку область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поставлено завдання Міністерству інфраструктури - перезавантаження "Укртрансбезпеки", - сказав Зеленський.

За його словами, співробітники "Укртрансбезпеки" не достатньо контролюють вагу фур.

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"Ми будуємо, а товариші в лапках з "Укртрансбезпеки", не всі, але в цілому, руйнують через перезавантаження, через те, що не контролюють, особливо зараз, у період сільськогосподарських робіт, вагу, і ці вантажівки розбивають нові сучасні дороги чи ті дороги, які зараз ремонтуються", - підкреслив глава держави.

Він нагадав, що наразі спільно з працівниками "Укртрансбезпеки" ситуацію з вантажомісткістю фур контролюють на дорогах представники СБУ та Національної поліції, але такі заходи є тимчасовими.

Зеленський переконаний, що як тільки з доріг "піде людський фактор", з ними все буде добре, він наголосив на важливості впровадження автоматичної системи фіксації вантажів.

Президент розповів, що шість комплексів уже встановлені біля Києва, та запевнив, що від 50 до 80 таких комплексів закуплять найближчим часом і почнуть встановлювати.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у середу перебуває з робочою поїздкою в Запорізькій області.