УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8579 відвідувачів онлайн
Новини
1 788 16

Мінінфраструктури поставлено ​​завдання - перезавантаження "Укртрансбезпеки", - Зеленський

Мінінфраструктури поставлено ​​завдання - перезавантаження

Президент Володимир Зеленський переконаний у необхідності перезавантаження "Укртрансбезпеки" та встановлення на дорогах автоматичної системи перевірки ваги.

Про це він заявив під час робочої поїздки в Запорізьку область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поставлено завдання Міністерству інфраструктури - перезавантаження "Укртрансбезпеки", - сказав Зеленський.

За його словами, співробітники "Укртрансбезпеки" не достатньо контролюють вагу фур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив МВС і СБУ боротися з перевантаженістю вантажних автомобілів, яка руйнує українські дороги. ФОТО

"Ми будуємо, а товариші в лапках з "Укртрансбезпеки", не всі, але в цілому, руйнують через перезавантаження, через те, що не контролюють, особливо зараз, у період сільськогосподарських робіт, вагу, і ці вантажівки розбивають нові сучасні дороги чи ті дороги, які зараз ремонтуються", - підкреслив глава держави.

Він нагадав, що наразі спільно з працівниками "Укртрансбезпеки" ситуацію з вантажомісткістю фур контролюють на дорогах представники СБУ та Національної поліції, але такі заходи є тимчасовими.

Зеленський переконаний, що як тільки з доріг "піде людський фактор", з ними все буде добре, він наголосив на важливості впровадження автоматичної системи фіксації вантажів.

Президент розповів, що шість комплексів уже встановлені біля Києва, та запевнив, що від 50 до 80 таких комплексів закуплять найближчим часом і почнуть встановлювати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив ретельно контролювати пересування вантажівок: Формула "тут будують - там руйнують" не спрацює

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у середу перебуває з робочою поїздкою в Запорізькій області.

Автор: 

дороги (3080) Зеленський Володимир (24607) Мінінфраструктури (2060) Укртрансбезпека (160)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+1
Ржака )))
показати весь коментар
19.08.2020 14:04 Відповісти
+1
Мининфраструктуры поставлена задача - перезагрузка "Укртрансбезопасности", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9662
показати весь коментар
19.08.2020 14:07 Відповісти
+1
Мининфраструктуры поставлена задача - перезагрузка "Укртрансбезопасности", - Зеленский - Цензор.НЕТ 622
показати весь коментар
19.08.2020 14:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ржака )))
показати весь коментар
19.08.2020 14:04 Відповісти
Мининфраструктуры поставлена задача - перезагрузка "Укртрансбезопасности", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9662
показати весь коментар
19.08.2020 14:07 Відповісти
Я выиграл в рассмеши комика? )))
показати весь коментар
19.08.2020 14:11 Відповісти
Чтобы все что ты заработал потратили диллеры на свои прихоти
показати весь коментар
19.08.2020 14:09 Відповісти
Мининфраструктуры поставлена задача - перезагрузка "Укртрансбезопасности", - Зеленский - Цензор.НЕТ 622
показати весь коментар
19.08.2020 14:11 Відповісти
Задача поставлена , - А выполнение???. Президент уже Брал под Личный контроль , ну и Что ???.
показати весь коментар
19.08.2020 14:11 Відповісти
опять перезагрузка, они что прикалываются...
показати весь коментар
19.08.2020 14:12 Відповісти
Будут перезагружать еще как минимум 4 года и не только в автодоре. Надо же ЗЕбильному стаду как то по ушам ездить.
показати весь коментар
19.08.2020 14:16 Відповісти
Ой дурак!!! Сколько уже переговорено что все это решается по-другому и опыт есть европейский, но до идиота не доходит! Главное чтобы друзья наварили на закупке и установке комплексов. ЗЕбил одним словом!
показати весь коментар
19.08.2020 14:14 Відповісти
Опять какая-то перезагрузка, опять переустановка, переделка и т.д. и т.п.
Дебилы м-ля и аферисты-лохотронщики.
ЭТУ *********** КОНЧЕННЫХ УРОДОВ НАДО СНОСИТЬ.
показати весь коментар
19.08.2020 14:15 Відповісти
Не парься: зебобики же сказали, что они сами их снесут.
показати весь коментар
19.08.2020 14:17 Відповісти
Прям спросить стесняюсь, а куда за 1,5 года делись те весы, что были пАпередниками чоколадными установлены
показати весь коментар
19.08.2020 14:21 Відповісти
Стараюсь объяснять это на каждом таком форуме - перевозчик и водитель не заинтересован в перегрузе!!! Все идет от владельца груза. Европа через это прошла - как минимум пополам ответственность от владельца груза и перевозчика, а еще лучше троих еще и грузоотправителя! И не надо будет никаких автоматических комплексов, достаточно будет тех что есть.
показати весь коментар
19.08.2020 14:22 Відповісти
Хто про що, а зрадник зЕзідент "о птичках, бабочках, альбомах"
показати весь коментар
19.08.2020 14:22 Відповісти
"Мы строим, а товарищи в кавычках... разрушают из-за перезагрузок".

Зачем же вы строите такие хилые дороги, которые разрушаются грузовиками???
Дороги должны выдерживать вес современных грузовиков! Должен напомнить, что грузовик (фура) работают наиболее эффективно, когда загружены полностью. Нечего порожняк гонять!
Дороги делаются под грузовики, а не грузовики под дороги. Просто не надо материал, предназначенный для построения 1 км догори растягивать на 5 км дорогу, отчитываясь об использовании материалов на 5 км.
показати весь коментар
19.08.2020 15:52 Відповісти
 
 