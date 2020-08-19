СБУ совместно с британскими спецслужбами блокировали деятельность международной хакерской группировки. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с кибер-подразделением Городской полиции Лондона и Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) и другими компетентными органами Великобритании блокировали деятельность международной хакерской группировки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что группировка действовала с 2018 года и специализировалась на похищении персональных данных граждан Великобритании, США, стран Европы и СНГ для продажи на ресурсах "DarkNet".

Оперативники спецслужбы получили от британских партнеров информацию, что один из участников группировки проживает в Украине. Хакер разрабатывал и продавал на специализированных сайтах вирусные программы, которые обеспечивали несанкционированный доступ к компьютерным операционным системам по всему миру. С помощью вредоносной программы злоумышленники незаконно завладевали логинами и паролями от Интернет-сайтов, электронных почтовых ящиков, данными кредитных карточек и электронных кошельков граждан. В дальнейшем похищеная информация использовалась для создания бот-сетей, осуществления DDoS-атак, похищения средств и персональной информации граждан.

В ходе следственных действий по месту жительства украинского хакера изъято более 20 терабайт информации с базами данных с компьютеров, которые были взломаны, а также исходные коды разработанного им вируса.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что ранее британские коллеги задержали его сообщника, который уже отбывает тюремное заключение за преступления в сфере кибербезопасности.

Продолжается досудебное следствие.

Разоблачение злоумышленника происходило совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.



Фото: сайт СБУ