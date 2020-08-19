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Новости Силовики
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СБУ совместно с британскими спецслужбами блокировали деятельность международной хакерской группировки. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с кибер-подразделением Городской полиции Лондона и Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) и другими компетентными органами Великобритании блокировали деятельность международной хакерской группировки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что группировка действовала с 2018 года и специализировалась на похищении персональных данных граждан Великобритании, США, стран Европы и СНГ для продажи на ресурсах "DarkNet".

Оперативники спецслужбы получили от британских партнеров информацию, что один из участников группировки проживает в Украине. Хакер разрабатывал и продавал на специализированных сайтах вирусные программы, которые обеспечивали несанкционированный доступ к компьютерным операционным системам по всему миру. С помощью вредоносной программы злоумышленники незаконно завладевали логинами и паролями от Интернет-сайтов, электронных почтовых ящиков, данными кредитных карточек и электронных кошельков граждан. В дальнейшем похищеная информация использовалась для создания бот-сетей, осуществления DDoS-атак, похищения средств и персональной информации граждан.

СБУ совместно с британскими спецслужбами блокировали деятельность международной хакерской группировки 01

В ходе следственных действий по месту жительства украинского хакера изъято более 20 терабайт информации с базами данных с компьютеров, которые были взломаны, а также исходные коды разработанного им вируса.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

СБУ совместно с британскими спецслужбами блокировали деятельность международной хакерской группировки 02

Отмечается, что ранее британские коллеги задержали его сообщника, который уже отбывает тюремное заключение за преступления в сфере кибербезопасности.

Продолжается досудебное следствие.

Разоблачение злоумышленника происходило совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

СБУ совместно с британскими спецслужбами блокировали деятельность международной хакерской группировки 03
Фото: сайт СБУ

правоохранительные органы (2972) СБУ (20138) силовики (2799) хакер (1192) кибербезопасность (676)


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Топ комментарии
+5
а это, часом, не фейк, "снижающий рейтинг власти перед местными выборами"?
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19.08.2020 14:51 Ответить
+4
Если клавиатура имеет красную подсветку - так и знайте, это страшный кулхакер, гроза монстров!
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19.08.2020 14:46 Ответить
+4
Их не арестовывать надо, а на службу брать.
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19.08.2020 14:46 Ответить
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Если клавиатура имеет красную подсветку - так и знайте, это страшный кулхакер, гроза монстров!
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19.08.2020 14:46 Ответить
Их не арестовывать надо, а на службу брать.
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19.08.2020 14:46 Ответить
радует сотрудничество баклановцев с городской полицией лондона...
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19.08.2020 14:48 Ответить
Или сканировали экран, когда юзер нажимал "глазик" - посмотреть пароль.
Или подключались как-то к клаве. Потому что из самого браузера поле пароля считать невозможно извне...
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19.08.2020 14:49 Ответить
а это, часом, не фейк, "снижающий рейтинг власти перед местными выборами"?
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19.08.2020 14:51 Ответить
почему у хакеров такие допотопные мутные дисплеи?
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19.08.2020 15:16 Ответить
Да ну, хватит на@бывать, это опять спецоперация Кремля с целью дискредитации действующей власти на кануне местных выборов
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19.08.2020 15:16 Ответить
зачем сбу такой ерундой занимается?
шмаркля дал ценное указание СБУ, и заниматься ВАЖНЫМ делом:

Зеленский поручил Баканову подключить СБУ к борьбе с перегрузом фур на дорогах. Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины подключиться к борьбе с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.
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19.08.2020 15:17 Ответить
водії фур огенти *******, нищать дороги, щоб танки не могли їхати, якщо не вони, то солдати НАТО їх знищать. *****, вже геть заплутався. шмаркля хоч розуміє, де поноваження спецслужб, а де поліції, дорожніх служб, це капець, взяв би під свій контроль стан доріг, то всі б точно знали що прийшов звіздець, пухнастий північний звір, і таке інше.
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20.08.2020 10:33 Ответить
встали на Ж. - наши как раз и высрали - ну вот, с помощью коллег мы потеряли еще одну точку дохода.
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19.08.2020 15:24 Ответить
 
 