Правительство поручило усилить взыскание задолженности по ЕСВ

Кабинет Министров Украины поручил Министерству юстиции усилить взыскание задолженности по уплате единого социального взноса, а Министерству экономики и Гоструда – проверить соблюдение законодательства в сфере трудовых отношений и уплаты ЕСВ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое протокольное поручение инициировал министр финансов Сергей Марченко в ходе правительственного заседания в среду.

Главам гособладминистраций и Киевской ОГА поручено создать рабочие группы по погашению задолженности по ЕСВ.

Как пояснил Марченко, сокращение задолженности по уплате ЕСВ необходимо для своевременного финансирования пенсий.

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