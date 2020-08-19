Кабмин решил перезагрузить туристическую отрасль: снизил стоимость е-виз в четыре раза
Кабинет Министров внес изменения в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда. Стоимость разовой визы снижена с $85 до $20. Такое решение принято на сегодняшнем заседании правительства.
Согласно постановлению, на замену разовой е-Визы стоимостью $85 вводится: разовая е-Виза стоимостью $20 и двухразовая е-Виза стоимостью $30, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Также вводится возможность оформить е-Визу в обычном или срочном порядке. В случае срочного оформления тарифная ставка удваивается.
Кроме того, сокращаются сроки оформления е-Виз – срочное оформление (один рабочий день) и обычная процедура (три рабочих дня).
Сейчас МИД осуществляет оформление разовых е-Виз по $85 гражданам 48 государств.
"Действующая стоимость е-Виз и возможность их использования только для однократного въезда определены факторами, которые препятствуют упрощенном въезда иностранцев в Украину", — говорится в пояснительной записке.
По данным МИД, в 2019 году оформлено 35 000 электронных виз на общую сумму $2,975 млн. Уменьшение стоимости приведет к падению этой суммы до $975 000. Однако, по оценкам МИД, упрощение процедуры позволит увеличить спрос и, соответственно, количество путешествующих минимум в 2-2,5 раза.
"Прогнозируемые суммы консульских поступлений составят около 3 млн долларов", – говорится в документе.
"Для многих иностранцев встреча с нашей страной начинается с получения украинской визы. Это первое впечатление должно быть положительным. Украина должна ассоциироваться у иностранцев с удобными, быстрыми электронными сервисами. Так мы не только перезагрузите туристическую отрасль, но и стимулируем поступления в Украину иностранных инвестиций, развитие торговли, усиление контактов между людьми, и вообще делаем бренд "Украина" более современным и привлекательным", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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На Мальдивы самолётом с семьёй, а не с приставленным ФСБешником, заблаговременно арендовав номера, с проходом пограничников.... Скука.
а вот КАК без погранцов, без здравой цели, непонятно на чём, непонятно с кем, непонятно насколько ....
надежда на индусов-туристов..
Мало вірус українців косить, потрібно "жарку" піддати. Плісняві все для цього зроблять.
ах облиште, Рош Хашан же
прямо любой поляк к своей "пани" - ээээ, тут виза подешевле там вот, едем расхерачим ходовую и посмотрим как Зеля в Одессе купается в говне.
Вся Европа ломанется же.... гггг
списка стоит в очереди и прям завтра ломанется к нам погулять?
Вы считаете, что это в августе(!) перезагрузит всю отрасль?!