Кабмин решил перезагрузить туристическую отрасль: снизил стоимость е-виз в четыре раза

Кабинет Министров внес изменения в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда. Стоимость разовой визы снижена с $85 до $20. Такое решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Согласно постановлению, на замену разовой е-Визы стоимостью $85 вводится: разовая е-Виза стоимостью $20 и двухразовая е-Виза стоимостью $30, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Также вводится возможность оформить е-Визу в обычном или срочном порядке. В случае срочного оформления тарифная ставка удваивается.

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Кроме того, сокращаются сроки оформления е-Виз – срочное оформление (один рабочий день) и обычная процедура (три рабочих дня).

Сейчас МИД осуществляет оформление разовых е-Виз по $85 гражданам 48 государств.

"Действующая стоимость е-Виз и возможность их использования только для однократного въезда определены факторами, которые препятствуют упрощенном въезда иностранцев в Украину", — говорится в пояснительной записке.

По данным МИД, в 2019 году оформлено 35 000 электронных виз на общую сумму $2,975 млн. Уменьшение стоимости приведет к падению этой суммы до $975 000. Однако, по оценкам МИД, упрощение процедуры позволит увеличить спрос и, соответственно, количество путешествующих минимум в 2-2,5 раза.

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"Прогнозируемые суммы консульских поступлений составят около 3 млн долларов", – говорится в документе.

"Для многих иностранцев встреча с нашей страной начинается с получения украинской визы. Это первое впечатление должно быть положительным. Украина должна ассоциироваться у иностранцев с удобными, быстрыми электронными сервисами. Так мы не только перезагрузите туристическую отрасль, но и стимулируем поступления в Украину иностранных инвестиций, развитие торговли, усиление контактов между людьми, и вообще делаем бренд "Украина" более современным и привлекательным", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.