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Кабмин решил перезагрузить туристическую отрасль: снизил стоимость е-виз в четыре раза

Кабмин решил перезагрузить туристическую отрасль: снизил стоимость е-виз в четыре раза

Кабинет Министров внес изменения в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда. Стоимость разовой визы снижена с $85 до $20. Такое решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Согласно постановлению, на замену разовой е-Визы стоимостью $85 вводится: разовая е-Виза стоимостью $20 и двухразовая е-Виза стоимостью $30, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Также вводится возможность оформить е-Визу в обычном или срочном порядке. В случае срочного оформления тарифная ставка удваивается.

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Кроме того, сокращаются сроки оформления е-Виз – срочное оформление (один рабочий день) и обычная процедура (три рабочих дня).

Сейчас МИД осуществляет оформление разовых е-Виз по $85 гражданам 48 государств.

"Действующая стоимость е-Виз и возможность их использования только для однократного въезда определены факторами, которые препятствуют упрощенном въезда иностранцев в Украину", — говорится в пояснительной записке.

По данным МИД, в 2019 году оформлено 35 000 электронных виз на общую сумму $2,975 млн. Уменьшение стоимости приведет к падению этой суммы до $975 000. Однако, по оценкам МИД, упрощение процедуры позволит увеличить спрос и, соответственно, количество путешествующих минимум в 2-2,5 раза.

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"Прогнозируемые суммы консульских поступлений составят около 3 млн долларов", – говорится в документе.

"Для многих иностранцев встреча с нашей страной начинается с получения украинской визы. Это первое впечатление должно быть положительным. Украина должна ассоциироваться у иностранцев с удобными, быстрыми электронными сервисами. Так мы не только перезагрузите туристическую отрасль, но и стимулируем поступления в Украину иностранных инвестиций, развитие торговли, усиление контактов между людьми, и вообще делаем бренд "Украина" более современным и привлекательным", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Автор: 

виза (1240) Кабмин (14045) туризм (1543) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
Снимите гриф секретности с портала мгновенного перемещения из Буковели в Оман !!!
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19.08.2020 15:28 Ответить
+4
Самое тупое решение убрать визы для стран Африки, Азии и Латинской Америки ... оттуда идет поток нелегалов, которых потом отлавливают на западных границах Украины ... сколько раз был свидетелем как в Борисполе, наши погранцы разговаривали с "туристами" из Азии - английского не знают, одеты как бомжи, денег 100 баксов на троих, тычут какую-то бумажку и повторяют одно слово: - ТУРИСТА! и стоит наш хлопец и не знает, что с ними делать? е-виза не панацея, нам готовят вторую Францию с понаехавшими (там во Франции Африка осела, остатки колониальной роскоши, там в бывших колониях хоть французский учили), а к нам прется суп-набор (ни слова по английски, денег нет, куда едут - ни кто не знает, бумаги от тур компании подделаны и т.д.) ... знаю эту проблему въездного туризма изнутри, наши "зеленые фантасты" заливают страну непотребом, они то уйдут из власти через какое-то время, а весь тот шлак останется в стране и будут у нас расти чайнатауны (в плохом смысле слова), национальный бандитизм с наркоманией и прочими прелестями цивилизации ... тошно от этого, видя как страну используют втемную, а настоящий турист практически не едет ... либо секс-туризм, либо бомж туризм ... ГАДЫ!!!
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19.08.2020 16:13 Ответить
+3
Главное, чтобы Африка, Ближний Восток и Кавказ не ломанулись
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19.08.2020 15:28 Ответить
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ну сейчас хасиды как ломанутся
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19.08.2020 15:27 Ответить
Главное, чтобы Африка, Ближний Восток и Кавказ не ломанулись
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19.08.2020 15:28 Ответить
Большинство стран к нам ездят без виз. А кто нуждается в визах, им по-моему и не надо. Для кого этот цирк?
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19.08.2020 15:34 Ответить
Самое тупое решение убрать визы для стран Африки, Азии и Латинской Америки ... оттуда идет поток нелегалов, которых потом отлавливают на западных границах Украины ... сколько раз был свидетелем как в Борисполе, наши погранцы разговаривали с "туристами" из Азии - английского не знают, одеты как бомжи, денег 100 баксов на троих, тычут какую-то бумажку и повторяют одно слово: - ТУРИСТА! и стоит наш хлопец и не знает, что с ними делать? е-виза не панацея, нам готовят вторую Францию с понаехавшими (там во Франции Африка осела, остатки колониальной роскоши, там в бывших колониях хоть французский учили), а к нам прется суп-набор (ни слова по английски, денег нет, куда едут - ни кто не знает, бумаги от тур компании подделаны и т.д.) ... знаю эту проблему въездного туризма изнутри, наши "зеленые фантасты" заливают страну непотребом, они то уйдут из власти через какое-то время, а весь тот шлак останется в стране и будут у нас расти чайнатауны (в плохом смысле слова), национальный бандитизм с наркоманией и прочими прелестями цивилизации ... тошно от этого, видя как страну используют втемную, а настоящий турист практически не едет ... либо секс-туризм, либо бомж туризм ... ГАДЫ!!!
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19.08.2020 16:13 Ответить
Для граждан Израиля виза не нужна. Другое дело что хасиды могут быть из стран гражданам которых нужна виза.
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19.08.2020 15:36 Ответить
"...снизил стоимость Зе-виз в четыре раза"
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19.08.2020 15:27 Ответить
Снимите гриф секретности с портала мгновенного перемещения из Буковели в Оман !!!
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19.08.2020 15:28 Ответить
тогда уж и на Мальдивы заодно !
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19.08.2020 15:45 Ответить
так на Мальдивы ничего интересного.

На Мальдивы самолётом с семьёй, а не с приставленным ФСБешником, заблаговременно арендовав номера, с проходом пограничников.... Скука.

а вот КАК без погранцов, без здравой цели, непонятно на чём, непонятно с кем, непонятно насколько ....
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19.08.2020 18:01 Ответить
Українські красиві жінки вже не бренд?
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19.08.2020 15:30 Ответить
подешевели.
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19.08.2020 16:01 Ответить
Вірус ...
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19.08.2020 16:14 Ответить
у меня на слово перезагрузка уже аллергия. перезагружаторы хреновы с кривыми руками
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19.08.2020 15:31 Ответить
денег нет..
надежда на индусов-туристов..
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19.08.2020 15:32 Ответить
то шоб хасиды на хасидах нэ зароблялы...
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19.08.2020 15:33 Ответить
Зараз як ломонуться ... Канадці, американці, європейці. Жартую.
Мало вірус українців косить, потрібно "жарку" піддати. Плісняві все для цього зроблять.
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19.08.2020 15:38 Ответить
ро... - "шо"?
ах облиште, Рош Хашан же
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19.08.2020 15:42 Ответить
А им визы не нужны.
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19.08.2020 15:43 Ответить
І я про це. Поросто цікаво, туристів яких країн запрошують плісняві. І що туристи цих країн можуть привезти до України?
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19.08.2020 16:13 Ответить
Из Мавритании наверное.
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19.08.2020 16:16 Ответить
ура, все едут шоб от(б)лагодарить починяльщиков автомашин.
прямо любой поляк к своей "пани" - ээээ, тут виза подешевле там вот, едем расхерачим ходовую и посмотрим как Зеля в Одессе купается в говне.
Вся Европа ломанется же.... гггг
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19.08.2020 15:40 Ответить
Ну и кто из этого https://delo.ua/lifestyle/grazhdanam-kakih-stran-neobhodima-viza-dlja-vezda-v-ukrainu-spis-169168/
списка стоит в очереди и прям завтра ломанется к нам погулять?
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19.08.2020 15:42 Ответить
и всё?!
Вы считаете, что это в августе(!) перезагрузит всю отрасль?!
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19.08.2020 16:00 Ответить
Пейсы свои преЗедент и премьер пусть вытащят из под ермолок, хватит маскироваться, этим решением они выдали сябя с потрахами (пархатые)!
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19.08.2020 19:45 Ответить
Мдааа, цена государства всё ниже и ниже...
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19.08.2020 19:56 Ответить
 
 