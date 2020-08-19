Кабмін вирішив перезавантажити туристичну галузь: знизив вартість е-Віз учетверо
Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду. Вартість разової візи знижена з $85 до $20. Таке рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.
Згідно з постановою, на заміну разової е-Візи вартістю $85 запроваджується: разова е-Віза вартістю $20 і дворазова е-Віза вартістю $30, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Також запроваджується можливість оформити е-Візу у звичайному або терміновому порядку. У разі термінового оформлення тарифна ставка подвоюється.
Крім того, скорочуються терміни оформлення е-Віз - термінове оформлення (один робочий день) і звичайна процедура (три робочі дні).
Нині МЗС здійснює оформлення разових е-Віз по $85 громадянам 48 держав.
"Чинна вартість е-Віз і можливість їх використання тільки для одноразового в'їзду визначені чинниками, які перешкоджають спрощеному в'їзду іноземців в Україну", - йдеться в пояснювальній записці.
За даними МЗС, у 2019 році оформлено 35 000 електронних віз на загальну суму $2,975 млн. Зменшення вартості призведе до падіння цієї суми до $975 000. Однак, за оцінками МЗС, спрощення процедури дозволить збільшити попит і, відповідно, кількість подорожувальників щонайменше у 2-2,5 раза.
"Прогнозовані суми консульських надходжень становитимуть приблизно 3 млн доларів", - йдеться в документі.
"Для багатьох іноземців зустріч із нашою країною починається з отримання української візи. Це перше враження має бути позитивним. Україна має асоціюватися у іноземців зі зручними, швидкими електронними сервісами. Так ми не тільки перезавантажуємо туристичну галузь, а й стимулюємо надходження в Україну іноземних інвестицій, розвиток торгівлі, посилення контактів між людьми, і взагалі робимо бренд "Україна" більш сучасним і привабливим", - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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На Мальдивы самолётом с семьёй, а не с приставленным ФСБешником, заблаговременно арендовав номера, с проходом пограничников.... Скука.
а вот КАК без погранцов, без здравой цели, непонятно на чём, непонятно с кем, непонятно насколько ....
надежда на индусов-туристов..
Мало вірус українців косить, потрібно "жарку" піддати. Плісняві все для цього зроблять.
ах облиште, Рош Хашан же
прямо любой поляк к своей "пани" - ээээ, тут виза подешевле там вот, едем расхерачим ходовую и посмотрим как Зеля в Одессе купается в говне.
Вся Европа ломанется же.... гггг
списка стоит в очереди и прям завтра ломанется к нам погулять?
Вы считаете, что это в августе(!) перезагрузит всю отрасль?!