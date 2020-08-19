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Новини
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Кабмін вирішив перезавантажити туристичну галузь: знизив вартість е-Віз учетверо

Кабмін вирішив перезавантажити туристичну галузь: знизив вартість е-Віз учетверо

Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду. Вартість разової візи знижена з $85 до $20. Таке рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

Згідно з постановою, на заміну разової е-Візи вартістю $85 запроваджується: разова е-Віза вартістю $20 і дворазова е-Віза вартістю $30, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Також запроваджується можливість оформити е-Візу у звичайному або терміновому порядку. У разі термінового оформлення тарифна ставка подвоюється.

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Крім того, скорочуються терміни оформлення е-Віз - термінове оформлення (один робочий день) і звичайна процедура (три робочі дні).

Нині МЗС здійснює оформлення разових е-Віз по $85 громадянам 48 держав.

"Чинна вартість е-Віз і можливість їх використання тільки для одноразового в'їзду визначені чинниками, які перешкоджають спрощеному в'їзду іноземців в Україну", - йдеться в пояснювальній записці.

За даними МЗС, у 2019 році оформлено 35 000 електронних віз на загальну суму $2,975 млн. Зменшення вартості призведе до падіння цієї суми до $975 000. Однак, за оцінками МЗС, спрощення процедури дозволить збільшити попит і, відповідно, кількість подорожувальників щонайменше у 2-2,5 раза.

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"Прогнозовані суми консульських надходжень становитимуть приблизно 3 млн доларів", - йдеться в документі.

"Для багатьох іноземців зустріч із нашою країною починається з отримання української візи. Це перше враження має бути позитивним. Україна має асоціюватися у іноземців зі зручними, швидкими електронними сервісами. Так ми не тільки перезавантажуємо туристичну галузь, а й стимулюємо надходження в Україну іноземних інвестицій, розвиток торгівлі, посилення контактів між людьми, і взагалі робимо бренд "Україна" більш сучасним і привабливим", - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Автор: 

віза (737) Кабмін (14193) туризм (1567) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
Снимите гриф секретности с портала мгновенного перемещения из Буковели в Оман !!!
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19.08.2020 15:28 Відповісти
+4
Самое тупое решение убрать визы для стран Африки, Азии и Латинской Америки ... оттуда идет поток нелегалов, которых потом отлавливают на западных границах Украины ... сколько раз был свидетелем как в Борисполе, наши погранцы разговаривали с "туристами" из Азии - английского не знают, одеты как бомжи, денег 100 баксов на троих, тычут какую-то бумажку и повторяют одно слово: - ТУРИСТА! и стоит наш хлопец и не знает, что с ними делать? е-виза не панацея, нам готовят вторую Францию с понаехавшими (там во Франции Африка осела, остатки колониальной роскоши, там в бывших колониях хоть французский учили), а к нам прется суп-набор (ни слова по английски, денег нет, куда едут - ни кто не знает, бумаги от тур компании подделаны и т.д.) ... знаю эту проблему въездного туризма изнутри, наши "зеленые фантасты" заливают страну непотребом, они то уйдут из власти через какое-то время, а весь тот шлак останется в стране и будут у нас расти чайнатауны (в плохом смысле слова), национальный бандитизм с наркоманией и прочими прелестями цивилизации ... тошно от этого, видя как страну используют втемную, а настоящий турист практически не едет ... либо секс-туризм, либо бомж туризм ... ГАДЫ!!!
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19.08.2020 16:13 Відповісти
+3
Главное, чтобы Африка, Ближний Восток и Кавказ не ломанулись
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19.08.2020 15:28 Відповісти
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ну сейчас хасиды как ломанутся
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19.08.2020 15:27 Відповісти
Главное, чтобы Африка, Ближний Восток и Кавказ не ломанулись
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19.08.2020 15:28 Відповісти
Большинство стран к нам ездят без виз. А кто нуждается в визах, им по-моему и не надо. Для кого этот цирк?
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19.08.2020 15:34 Відповісти
Самое тупое решение убрать визы для стран Африки, Азии и Латинской Америки ... оттуда идет поток нелегалов, которых потом отлавливают на западных границах Украины ... сколько раз был свидетелем как в Борисполе, наши погранцы разговаривали с "туристами" из Азии - английского не знают, одеты как бомжи, денег 100 баксов на троих, тычут какую-то бумажку и повторяют одно слово: - ТУРИСТА! и стоит наш хлопец и не знает, что с ними делать? е-виза не панацея, нам готовят вторую Францию с понаехавшими (там во Франции Африка осела, остатки колониальной роскоши, там в бывших колониях хоть французский учили), а к нам прется суп-набор (ни слова по английски, денег нет, куда едут - ни кто не знает, бумаги от тур компании подделаны и т.д.) ... знаю эту проблему въездного туризма изнутри, наши "зеленые фантасты" заливают страну непотребом, они то уйдут из власти через какое-то время, а весь тот шлак останется в стране и будут у нас расти чайнатауны (в плохом смысле слова), национальный бандитизм с наркоманией и прочими прелестями цивилизации ... тошно от этого, видя как страну используют втемную, а настоящий турист практически не едет ... либо секс-туризм, либо бомж туризм ... ГАДЫ!!!
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19.08.2020 16:13 Відповісти
Для граждан Израиля виза не нужна. Другое дело что хасиды могут быть из стран гражданам которых нужна виза.
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19.08.2020 15:36 Відповісти
"...снизил стоимость Зе-виз в четыре раза"
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19.08.2020 15:27 Відповісти
Снимите гриф секретности с портала мгновенного перемещения из Буковели в Оман !!!
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19.08.2020 15:28 Відповісти
тогда уж и на Мальдивы заодно !
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19.08.2020 15:45 Відповісти
так на Мальдивы ничего интересного.

На Мальдивы самолётом с семьёй, а не с приставленным ФСБешником, заблаговременно арендовав номера, с проходом пограничников.... Скука.

а вот КАК без погранцов, без здравой цели, непонятно на чём, непонятно с кем, непонятно насколько ....
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19.08.2020 18:01 Відповісти
Українські красиві жінки вже не бренд?
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19.08.2020 15:30 Відповісти
подешевели.
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19.08.2020 16:01 Відповісти
Вірус ...
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19.08.2020 16:14 Відповісти
у меня на слово перезагрузка уже аллергия. перезагружаторы хреновы с кривыми руками
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19.08.2020 15:31 Відповісти
денег нет..
надежда на индусов-туристов..
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19.08.2020 15:32 Відповісти
то шоб хасиды на хасидах нэ зароблялы...
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19.08.2020 15:33 Відповісти
Зараз як ломонуться ... Канадці, американці, європейці. Жартую.
Мало вірус українців косить, потрібно "жарку" піддати. Плісняві все для цього зроблять.
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19.08.2020 15:38 Відповісти
ро... - "шо"?
ах облиште, Рош Хашан же
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19.08.2020 15:42 Відповісти
А им визы не нужны.
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19.08.2020 15:43 Відповісти
І я про це. Поросто цікаво, туристів яких країн запрошують плісняві. І що туристи цих країн можуть привезти до України?
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19.08.2020 16:13 Відповісти
Из Мавритании наверное.
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19.08.2020 16:16 Відповісти
ура, все едут шоб от(б)лагодарить починяльщиков автомашин.
прямо любой поляк к своей "пани" - ээээ, тут виза подешевле там вот, едем расхерачим ходовую и посмотрим как Зеля в Одессе купается в говне.
Вся Европа ломанется же.... гггг
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19.08.2020 15:40 Відповісти
Ну и кто из этого https://delo.ua/lifestyle/grazhdanam-kakih-stran-neobhodima-viza-dlja-vezda-v-ukrainu-spis-169168/
списка стоит в очереди и прям завтра ломанется к нам погулять?
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19.08.2020 15:42 Відповісти
и всё?!
Вы считаете, что это в августе(!) перезагрузит всю отрасль?!
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19.08.2020 16:00 Відповісти
Пейсы свои преЗедент и премьер пусть вытащят из под ермолок, хватит маскироваться, этим решением они выдали сябя с потрахами (пархатые)!
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19.08.2020 19:45 Відповісти
Мдааа, цена государства всё ниже и ниже...
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19.08.2020 19:56 Відповісти
 
 