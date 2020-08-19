Уряд доручив посилити стягнення заборгованості за ЄСВ

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству юстиції посилити стягнення заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску, а Міністерству економіки та Держпраці - перевірити дотримання законодавства у сфері трудових відносин і сплати ЄСВ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таке протокольне доручення ініціював міністр фінансів Сергій Марченко в ході урядового засідання в середу.

Главам держобладміністрацій і Київської ОДА доручено створити робочі групи з погашення заборгованості за ЄСВ.

Як пояснив Марченко, скорочення заборгованості зі сплати ЄСВ потрібне для своєчасного фінансування пенсій.

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