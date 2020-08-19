Уряд доручив посилити стягнення заборгованості за ЄСВ
Кабінет Міністрів України доручив Міністерству юстиції посилити стягнення заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску, а Міністерству економіки та Держпраці - перевірити дотримання законодавства у сфері трудових відносин і сплати ЄСВ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таке протокольне доручення ініціював міністр фінансів Сергій Марченко в ході урядового засідання в середу.
Главам держобладміністрацій і Київської ОДА доручено створити робочі групи з погашення заборгованості за ЄСВ.
Як пояснив Марченко, скорочення заборгованості зі сплати ЄСВ потрібне для своєчасного фінансування пенсій.
Топ коментарі
+7 Зося Синицкая
показати весь коментар19.08.2020 15:39 Відповісти Посилання
+6 AbOriginal_UA
показати весь коментар19.08.2020 15:46 Відповісти Посилання
+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар19.08.2020 15:41 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мудрый нарид пока нормально доится..
пассионарная часть населения опустила руки после избрания большинством тупого Клоуна - марионетку, а большинство ело когда то своих детей в 30-х..
так что да - глухо..
была предсмертная атака горстки шляхетной нации в 2014-ом и добрбатов на войну..
слили их и раздавили..
Я инвалид с рождения установили инвалидность с детства в 21 год... отработал с 1979 года по 2012 год (сегодня мне 56 лет) а по факту государство мне приняло стаж только до 1 января 2004 года а далее 8 лет ваши проблемы мол вы ЕСВ не платили ВОПРОС ГОСУДАРСТВО А НИЧЕГО ЧТО УКРАИНА ТОЛЬКО НА 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА НАКОНЕЦ ТО ВВЕЛА в действие налоговый Кодекс и Закон о порядке уплаты ЕСВ.. ничего а до этого все вопросы решались подзаконными актами письмами ГНАУ (привет Азарову) и так далее... как вам налоги для адвокатов 117% ???!!!! подоходный пенсионный страховка несчастный случай и больничный...в какой стране 117% устанавливает государство налоги это заработай при том что народа и работы нет вообще месяцами 100% и доложи еще откуда свои!!1 17%???!!!! поясните мне сей цирк...А неее государство включает придурковатых ублюдков.. и мне говорят вам сосчитали всего то 23 года 3 месяца и 20 дней.. это я пошел работать с 15 лет....а мне чтобы получить 100 % пенсии по возрасту надо 25 лет стажа... иначе теряю каждый год в пенсии вместо 100% получаю 90% почти 5 тысяч гривен... а дудки вам покупайте стаж от 24 тысяч 2 года до 45 тысяч два года в зависимости от порядка покупки и оснований.... если даже так (не понимаю как можно покупать стаж... где мотивация к работе???) и выходит что купив даже "по дешевке" за 24 тысячи 2 года стажа..я пенсию за 2 году дополучу всего 10 тысяч т.е. ПФУ наваривает на мне сразу 14 тысяч или одному человеку я инвалид по сути оплатил год пенсии.... добился чтобы мне прислали копию всего пенсионного дела и узнал для себя с огорчением что у меня оказывается ЭПИЛЕПСИЯ... вот так то.... руки сразу опустились от такой новости... группа 2 с правом работы по диплому юриста.. срок бессрочно пожизненно.. да уж кругом проблемы и не понимаю как можно с инвалидов требовать 25 стажа а что 12 лет мало у инвалидов 1 год за три идет а нет уравниловка зато нардепам судьям взяточникам министрам прокурорам и прочим ублюдкам пенсия в 30-67 тысяч нормальный полет... я свою заработал в рублях СССР получаю 3394 а должен был бы получать 3789 грн...100% вот вам цена вопроса.. и да на закуску какой подонок придумал что инвалиды 2 и 3 группы не могут получать пенсию по возрасту 100% а 2 группа 90% третья 50% а только 1 группа 100%?? кто установил инвалидам налог с пенсии оброк....???
Вместо поддержки предпринимателя сделаем всеобщий коллапс!
- студией "95 Картель" по наличману с корпоративов ....
- рестораном "Велюр".....
- с ежемесячных 5 тыс. у.е. доплаты нардепов
Источник: https://censor.net/n3214725
Молодцы, прокладки ротшильдовские, Шмыгаль и прочие Степановы!
Убили экономику в хлам своим коронобесием и дурантином, а теперь, суки, с бизнесов пенсионные взносы требуют.
У нас, в Австралии, к слову, тоже требуют, чтобы малые компании пенсионные взносы заплатили, а то штрафанут, говорят. Это они могут - штрафовать, это просто.
Вот пускай экономику убитую воостанавливают.
По моим прикидкам, безработица будет под 25%, ну а если бизнесы то убитые по-бойчее штрафовать , то будут и все 30%. С фига ли бизнесу работать, если его убивают хоть так, хоть эдак? Сядут на пособие по безработице - да и весь сказ.
За что ЭТО Украине?
Поскольку крупный тканевый магазин не привез мне заказанную ткань - вся выбранная мною ткань у них закончилась и мне вернули деньги - то я пошла на ebay, посмотреть на ткани у продавца, у которого раньше покупала.
Положила в корзину, а мне выскакивает, что продавец по моему адресу не высылает, но я могу забрать ткани из следующих магазинов в моем (и близких) районах: и показан список аптек (они открыты), магазинов канц. товаров (открыты, так как их нельзя закрыть, ведь если и писчую бумагу нельзя будет купить, то владельцы бизнесов тогда нашего премьера - коммуняку просто повесят на первой пальме), и так далее.
Вы все поняли?
Покупатели жаловались продавцу, что стоимость пересылки высокая, а продавец пересылку почтовую сделать дешевле не может - не он же цену назначает, а почта.
И потому продавец сам с дальнего района Мельбурна привозит заказанные ткани в аптеки и так далее, а покупатели там заказы забирают.
Вы все поняли?
Аптеки работают как магазины!
Это называется параллельная экономика.
Осталось только параллельную валюту ввести.
Давай, Шмыгаль, прокладка ротшильдовская, продолжай дурантин с коронобесием.
Тогда есть настоящий шанс, что вы со Степановым и Ляшко не налоги получите, а по башке монтировкой от владельцев бизнесов.