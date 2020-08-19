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Уряд доручив посилити стягнення заборгованості за ЄСВ

Уряд доручив посилити стягнення заборгованості за ЄСВ

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству юстиції посилити стягнення заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску, а Міністерству економіки та Держпраці - перевірити дотримання законодавства у сфері трудових відносин і сплати ЄСВ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таке протокольне доручення ініціював міністр фінансів Сергій Марченко в ході урядового засідання в середу.

Главам держобладміністрацій і Київської ОДА доручено створити робочі групи з погашення заборгованості за ЄСВ.

Як пояснив Марченко, скорочення заборгованості зі сплати ЄСВ потрібне для своєчасного фінансування пенсій.

Також читайте: Безробітних не стає більше, але робочі місця йдуть "у тінь", - міністр економіки Петрашко

Автор: 

Кабмін (14193) податки (3919) ЄСВ (56)


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Топ коментарі
+7
А шо там карантин, налоговые послабления? Не, не слышали.
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19.08.2020 15:39 Відповісти
+6
Предлагаю начать проверки уплаты ЕСВ:
- студией "95 Картель" по наличману с корпоративов ....
- рестораном "Велюр".....
- с ежемесячных 5 тыс. у.е. доплаты нардепов
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19.08.2020 15:46 Відповісти
+5
Зебилы должны страдать!!!
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19.08.2020 15:41 Відповісти
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А шо там карантин, налоговые послабления? Не, не слышали.
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19.08.2020 15:39 Відповісти
деньги закончились, нужно попытаться их где то найти..
Мудрый нарид пока нормально доится..
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19.08.2020 15:41 Відповісти
якщо за петі соціальних бунтів не було(бо пукін нападе), то і за зелі не буде(ще хтось нападе, вірус наприклад)..головне правильно плебсу усьо подати..
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19.08.2020 15:45 Відповісти
вот тоже не верю уже в бунты, хотя многие пророчат на осень...
пассионарная часть населения опустила руки после избрания большинством тупого Клоуна - марионетку, а большинство ело когда то своих детей в 30-х..
так что да - глухо..
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19.08.2020 15:49 Відповісти
негативна селекція не передбачає якісь там справжні бунти з революціями..на крайняк можна нівелювати..як у 2014-му..
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19.08.2020 15:53 Відповісти
это да..
была предсмертная атака горстки шляхетной нации в 2014-ом и добрбатов на войну..
слили их и раздавили..
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19.08.2020 15:57 Відповісти
АНЕКДОТ и реальность Украины на фронте пенсионном...
Я инвалид с рождения установили инвалидность с детства в 21 год... отработал с 1979 года по 2012 год (сегодня мне 56 лет) а по факту государство мне приняло стаж только до 1 января 2004 года а далее 8 лет ваши проблемы мол вы ЕСВ не платили ВОПРОС ГОСУДАРСТВО А НИЧЕГО ЧТО УКРАИНА ТОЛЬКО НА 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА НАКОНЕЦ ТО ВВЕЛА в действие налоговый Кодекс и Закон о порядке уплаты ЕСВ.. ничего а до этого все вопросы решались подзаконными актами письмами ГНАУ (привет Азарову) и так далее... как вам налоги для адвокатов 117% ???!!!! подоходный пенсионный страховка несчастный случай и больничный...в какой стране 117% устанавливает государство налоги это заработай при том что народа и работы нет вообще месяцами 100% и доложи еще откуда свои!!1 17%???!!!! поясните мне сей цирк...А неее государство включает придурковатых ублюдков.. и мне говорят вам сосчитали всего то 23 года 3 месяца и 20 дней.. это я пошел работать с 15 лет....а мне чтобы получить 100 % пенсии по возрасту надо 25 лет стажа... иначе теряю каждый год в пенсии вместо 100% получаю 90% почти 5 тысяч гривен... а дудки вам покупайте стаж от 24 тысяч 2 года до 45 тысяч два года в зависимости от порядка покупки и оснований.... если даже так (не понимаю как можно покупать стаж... где мотивация к работе???) и выходит что купив даже "по дешевке" за 24 тысячи 2 года стажа..я пенсию за 2 году дополучу всего 10 тысяч т.е. ПФУ наваривает на мне сразу 14 тысяч или одному человеку я инвалид по сути оплатил год пенсии.... добился чтобы мне прислали копию всего пенсионного дела и узнал для себя с огорчением что у меня оказывается ЭПИЛЕПСИЯ... вот так то.... руки сразу опустились от такой новости... группа 2 с правом работы по диплому юриста.. срок бессрочно пожизненно.. да уж кругом проблемы и не понимаю как можно с инвалидов требовать 25 стажа а что 12 лет мало у инвалидов 1 год за три идет а нет уравниловка зато нардепам судьям взяточникам министрам прокурорам и прочим ублюдкам пенсия в 30-67 тысяч нормальный полет... я свою заработал в рублях СССР получаю 3394 а должен был бы получать 3789 грн...100% вот вам цена вопроса.. и да на закуску какой подонок придумал что инвалиды 2 и 3 группы не могут получать пенсию по возрасту 100% а 2 группа 90% третья 50% а только 1 группа 100%?? кто установил инвалидам налог с пенсии оброк....???
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19.08.2020 16:07 Відповісти
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19.08.2020 16:08 Відповісти
ну так денег нет в бюджете,олигархи на офшорах и схемах,надо значит средний класс долбить)))
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19.08.2020 15:40 Відповісти
вместо ослабления давления для юр.особ (в связи с резким падением покупательной способности) нужно вставить так, чтоб повыздахали . Еще минималку повысьте и увидите ваш средний бизнес и налоги от этого среднего ббизнеса в соседних могилах.
Вместо поддержки предпринимателя сделаем всеобщий коллапс!
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19.08.2020 15:48 Відповісти
Зебилы должны страдать!!!
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19.08.2020 15:41 Відповісти
боюсь страдать из-за этих дебилов будут все
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19.08.2020 15:47 Відповісти
Если порохобот немножко похудеет, то зебил просто опухнет с голоду
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19.08.2020 15:49 Відповісти
в общем, будут грабить мелкий бизнес и людей - бо денег не хватает на коломойшу и друзей))
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19.08.2020 15:41 Відповісти
Три месяца большинство не работало, да и сейчас некоторые не могут начать вновь свой бизнес, а им налоги подавай вовремя.
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19.08.2020 15:42 Відповісти
У мудрых зеекономистов в бюджете пусто .. Будут грабить .........
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19.08.2020 15:46 Відповісти
Предлагаю начать проверки уплаты ЕСВ:
- студией "95 Картель" по наличману с корпоративов ....
- рестораном "Велюр".....
- с ежемесячных 5 тыс. у.е. доплаты нардепов
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19.08.2020 15:46 Відповісти
ага, то есть пенсии уже не чем платить? А как же деньги от платных камер и игрового бизнеса?) Так может ну их эти пенсии, отменить к х.ям! Вот пенсы возрадуются
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19.08.2020 15:46 Відповісти
а чому б не потрусити ахмєта з каломойшей? Чи простіше - підприємців, які тільки-но після карантину почали відновлення бізнесу
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19.08.2020 15:46 Відповісти
ахмет с коломойшей могут уволить приЗЕдента и купить себе нового
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19.08.2020 15:49 Відповісти
на перший погляд грабувати бідних не вигідно, бо у них мало грошей..але бідних дуже багато..
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19.08.2020 15:50 Відповісти
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19.08.2020 19:52 Відповісти
"взыскание задолженности по уплате единого социального взноса, а Министерству экономики и Гоструда"
Источник: https://censor.net/n3214725

Молодцы, прокладки ротшильдовские, Шмыгаль и прочие Степановы!
Убили экономику в хлам своим коронобесием и дурантином, а теперь, суки, с бизнесов пенсионные взносы требуют.
У нас, в Австралии, к слову, тоже требуют, чтобы малые компании пенсионные взносы заплатили, а то штрафанут, говорят. Это они могут - штрафовать, это просто.
Вот пускай экономику убитую воостанавливают.
По моим прикидкам, безработица будет под 25%, ну а если бизнесы то убитые по-бойчее штрафовать , то будут и все 30%. С фига ли бизнесу работать, если его убивают хоть так, хоть эдак? Сядут на пособие по безработице - да и весь сказ.
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19.08.2020 15:58 Відповісти
Взыскание задолженности по ЕСВ усиливайся, раз-два! От дурачье зеленое...
За что ЭТО Украине?
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19.08.2020 16:00 Відповісти
Что скажу; в Мельбурне, Австралия, где дурантин уже 6 месяцев и закрыты все магазины из-за ограничений 4-го уровня, создана параллельная экономика.
Поскольку крупный тканевый магазин не привез мне заказанную ткань - вся выбранная мною ткань у них закончилась и мне вернули деньги - то я пошла на ebay, посмотреть на ткани у продавца, у которого раньше покупала.
Положила в корзину, а мне выскакивает, что продавец по моему адресу не высылает, но я могу забрать ткани из следующих магазинов в моем (и близких) районах: и показан список аптек (они открыты), магазинов канц. товаров (открыты, так как их нельзя закрыть, ведь если и писчую бумагу нельзя будет купить, то владельцы бизнесов тогда нашего премьера - коммуняку просто повесят на первой пальме), и так далее.
Вы все поняли?
Покупатели жаловались продавцу, что стоимость пересылки высокая, а продавец пересылку почтовую сделать дешевле не может - не он же цену назначает, а почта.
И потому продавец сам с дальнего района Мельбурна привозит заказанные ткани в аптеки и так далее, а покупатели там заказы забирают.
Вы все поняли?
Аптеки работают как магазины!
Это называется параллельная экономика.
Осталось только параллельную валюту ввести.

Давай, Шмыгаль, прокладка ротшильдовская, продолжай дурантин с коронобесием.
Тогда есть настоящий шанс, что вы со Степановым и Ляшко не налоги получите, а по башке монтировкой от владельцев бизнесов.
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19.08.2020 16:13 Відповісти
Кто автор этого фолианта и почему он до селе не на параше.
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19.08.2020 17:29 Відповісти
 
 