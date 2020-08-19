ОБСЕ призывает власти Беларуси немедленно отпустить всех задержанных во время протестов

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призывают белорусские власти немедленно освободить незаконно задержанных людей во время протестов после выборов президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении организации.

"После масштабных арестов мирных протестующих в Беларуси и на фоне тревожных сообщений о насильственных действиях Офис ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) призывает немедленно освободить всех незаконно задержанных и провести быстрое и беспристрастное расследование относительно предположительных нарушений прав человека", - отмечается в заявлении.

В БДИПЧ выразили обеспокоенность по поводу задержаний, информации о пытках и других форм жестокого обращения с людьми со стороны белорусских органов власти и призывают немедленно прекратить такие действия.

Также организация призывает власти Беларуси принять немедленные меры для расследования всех фактов фальсификаций на выборах.

"Как и все страны-члены ОБСЕ в регионе, Беларусь обязалась отстаивать право на свободу мирных собраний, а также гарантировать безопасность правозащитников и журналистов и их возможность работать без вмешательства полиции", - говорится в заявлении.

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