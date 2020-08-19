50 участников протестов пропали без вести в Беларуси

Правозащитники Беларуси работают над выяснением местонахождения 50 участников акций протеста.

Об этом сообщил представитель белорусского правозащитного центра "Весна" Сергей Сыс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня, к этому времени, нам удалось найти трех человек из этого списка. К сожалению, один из тех, которые были установлены, сегодня, как выяснилось, умер в военном госпитале от ранения в голову, причем не резиновой пулей, а боевым патроном. В общей сложности на сегодняшний день мы можем зафиксировать три смерти во время массовых акций и выступлений граждан в Беларуси", - сообщил Сыс.

По его словам, около ста человек, которые принимали участие в акциях протеста против фальсификации выборов, проходят в качестве обвиняемых по уголовным делам о "массовых беспорядках".

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"Правозащитный центр" Весна "проводит колоссальную работу по выявлению всех пострадавших от силового произвола, который происходил в период с 9 по 13 августа в Беларуси. На данный момент практически все задержанные, а это около семи тысяч человек по всей Беларуси, освобождены. Тем не менее, остается несколько человек, которые обвиняются в административном правонарушении, в уголовном деле по массовым беспорядкам. Всего сейчас по этим уголовным делам проходят в Беларуси около ста человек. Сегодня правозащитный центр "Весна" опубликует список уголовных дел и обвиняемых по ним", - сообщил Сыс.

Кроме того, правозащитники фиксируют все случаи причинения силовиками вреда здоровью белорусов. В больницах сейчас остаются около 100 пострадавших от милицейского произвола.

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"Это люди, которые получили наиболее тяжелые повреждения, и поэтому они до сих пор находятся на госпитализации и не выписаны из больниц. Всего было, я напомню, госпитализировано более 250 человек. Мы занимаемся также их опросом, вчера нам удалось побывать в больницах скорой помощи и сделать видеофиксацию нескольких людей, у которых травмы головы, ранения резиновыми пулями и переломы ног", - пояснил Сыс.

Он не смог подтвердить или опровергнуть распространяемую в СМИ информацию об участии российских силовиков в избиении белорусских протестующих.

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"Да, в наших (белорусских. - Ред.) СМИ часто писали о том, что принимали участие силовики из России. И по характеру повреждений людям на улицах, особенно в районе метро станции "Пушкинская", говорили о том, что наши силовики так не действуют. Но, к сожалению, мы не имеем достоверной информации по этому поводу", - прокомментировал Сыс.