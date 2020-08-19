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Новости Революция в Беларуси
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50 участников протестов пропали без вести в Беларуси

50 участников протестов пропали без вести в Беларуси

Правозащитники Беларуси работают над выяснением местонахождения 50 участников акций протеста.

Об этом сообщил представитель белорусского правозащитного центра "Весна" Сергей Сыс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня, к этому времени, нам удалось найти трех человек из этого списка. К сожалению, один из тех, которые были установлены, сегодня, как выяснилось, умер в военном госпитале от ранения в голову, причем не резиновой пулей, а боевым патроном. В общей сложности на сегодняшний день мы можем зафиксировать три смерти во время массовых акций и выступлений граждан в Беларуси", - сообщил Сыс.

По его словам, около ста человек, которые принимали участие в акциях протеста против фальсификации выборов, проходят в качестве обвиняемых по уголовным делам о "массовых беспорядках".

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"Правозащитный центр" Весна "проводит колоссальную работу по выявлению всех пострадавших от силового произвола, который происходил в период с 9 по 13 августа в Беларуси. На данный момент практически все задержанные, а это около семи тысяч человек по всей Беларуси, освобождены. Тем не менее, остается несколько человек, которые обвиняются в административном правонарушении, в уголовном деле по массовым беспорядкам. Всего сейчас по этим уголовным делам проходят в Беларуси около ста человек. Сегодня правозащитный центр "Весна" опубликует список уголовных дел и обвиняемых по ним", - сообщил Сыс.

Кроме того, правозащитники фиксируют все случаи причинения силовиками вреда здоровью белорусов. В больницах сейчас остаются около 100 пострадавших от милицейского произвола.

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"Это люди, которые получили наиболее тяжелые повреждения, и поэтому они до сих пор находятся на госпитализации и не выписаны из больниц. Всего было, я напомню, госпитализировано более 250 человек. Мы занимаемся также их опросом, вчера нам удалось побывать в больницах скорой помощи и сделать видеофиксацию нескольких людей, у которых травмы головы, ранения резиновыми пулями и переломы ног", - пояснил Сыс.

Он не смог подтвердить или опровергнуть распространяемую в СМИ информацию об участии российских силовиков в избиении белорусских протестующих.

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"Да, в наших (белорусских. - Ред.) СМИ часто писали о том, что принимали участие силовики из России. И по характеру повреждений людям на улицах, особенно в районе метро станции "Пушкинская", говорили о том, что наши силовики так не действуют. Но, к сожалению, мы не имеем достоверной информации по этому поводу", - прокомментировал Сыс.

Автор: 

Беларусь (7937) правозащитники (678) ОМОН (112) пропавший без вести (166)


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Топ комментарии
+7
Некоторых форумчан из Беларуси тоже не видно на форуме с начала протестов.
Пусть с ними будет все нормально.

Первейшей задачей оппозиции должна быть борьба за освобождение всех задержанных на акциях и поиск пропавших без вести.
Если они ответственные люди, а не чьи-то марионетки, которым плевать на людей, вышедших на протесты.
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19.08.2020 16:17 Ответить
+5
Да их закопали или сожгли уже в печи. Правду можно узнать, только путём ареста Омоновцев и мусоров.
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19.08.2020 16:16 Ответить
+3
Кал южньій ?
Оце так прізвище )))
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19.08.2020 16:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Да их закопали или сожгли уже в печи. Правду можно узнать, только путём ареста Омоновцев и мусоров.
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19.08.2020 16:16 Ответить
скорее всего, крематорий
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19.08.2020 16:24 Ответить
На самом деле гораздо меньше. Сначала по разным причинам не могли разыскать 98 человек. Сейчас в списке осталось 10.

https://news.tut.by/society/694730.html#list/3
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19.08.2020 16:37 Ответить
А силовиков сколько погибло? 0? А почему?
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19.08.2020 16:17 Ответить
Некоторых форумчан из Беларуси тоже не видно на форуме с начала протестов.
Пусть с ними будет все нормально.

Первейшей задачей оппозиции должна быть борьба за освобождение всех задержанных на акциях и поиск пропавших без вести.
Если они ответственные люди, а не чьи-то марионетки, которым плевать на людей, вышедших на протесты.
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19.08.2020 16:17 Ответить
Информация быстро устаревает. Людей потихоньку находят. Осталось найти еще 10 человек.

https://news.tut.by/society/694730.html#list/3
Сейчас человеку достаточно разбить или отобрать телефон -- и он "пропал". Часть людей нашли в СИЗО, часть в больницах, часть пряталась. А кто-то и реально погиб.
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19.08.2020 16:40 Ответить
Там "Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков" https://www.youtube.com/watch?v=pX06wlCAcUI
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19.08.2020 16:21 Ответить
50 участников протестов пропали без вести в Беларуси/ Раньше-Шеремет : за убийством Завадского стоят участники группировки, уничтожавшей оппозиционных политиков и выполнявшей преступные приказы белорусского руководства.
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19.08.2020 16:22 Ответить
ja ne ponimaju - zachem stojatj na kolenjah ,dobrovoljno ? eta zaigrivanie u nih takoe ? (facepalm)
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19.08.2020 16:23 Ответить
потому что овцы
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19.08.2020 16:26 Ответить
mozhet mentalitet ?
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19.08.2020 16:26 Ответить
так я об этом же
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19.08.2020 16:27 Ответить
скорее всего, их уже нет в живых
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19.08.2020 16:24 Ответить
А може спам'ятались і пішли по домівках.
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19.08.2020 16:29 Ответить
ты это серьезно?
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19.08.2020 16:40 Ответить
если бы они были дома, то они не были бы "пропавшими без вести"
неужели тебе это так сложно понять, кацап, зашедший через впн???
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19.08.2020 16:41 Ответить
Кал южньій ?
Оце так прізвище )))
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19.08.2020 16:45 Ответить
За Рильським - гімно південне
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19.08.2020 16:46 Ответить
яка печаль ?
я 5 хвилин сміялась
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19.08.2020 16:50 Ответить
В мене обличчя, а харя - в кацапів.
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19.08.2020 16:55 Ответить
Я з іншого середовища )
Такі компліменти в нас не компліменти.
Ну, кожному своє.
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19.08.2020 17:02 Ответить
 
 