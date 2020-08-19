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Новини Революція в Білорусі
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50 учасників протестів зникли безвісти в Білорусі

50 учасників протестів зникли безвісти в Білорусі

Правозахисники Білорусі працюють над з'ясуванням місцезнаходження 50 учасників акцій протесту.

Про це повідомив представник білоруського правозахисного центру "Весна" Сергій Сис, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні, до цього часу, нам вдалося знайти трьох осіб із цього списку. На жаль, один із тих, які були встановлені, сьогодні, як з'ясувалося, помер у військовому госпіталі від поранення в голову, причому не гумовою кулею, а бойовим патроном. Загалом на сьогодні ми можемо зафіксувати три смерті під час масових акцій і виступів громадян у Білорусі", - зазначив Сис.

За його словами, близько ста осіб, які брали участь в акціях протесту проти фальсифікації виборів, проходять як обвинувачувані у кримінальних справах щодо "масових безладів".

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"Правозахисний центр "Весна" проводить колосальну роботу з виявлення всіх постраждалих від силового свавілля, що відбувався протягом попередніх днів, у період із 9 по 13 серпня, в Білорусі. На цей момент практично всі затримані, а це близько семи тисяч осіб по всій Білорусі, звільнені. Тим не менш, залишається кілька осіб, які звинувачені в адміністративному правопорушенні, обвинувачуються в кримінальній справі по масових заворушеннях. Усього зараз за цими кримінальними справами проходять у Білорусі близько ста осіб. Сьогодні правозахисний центр "Весна" опублікує список кримінальних справ і обвинувачених за ними", - зазначив Сис.

Окрім того, правозахисники здійснюють фіксацію всіх випадків шкоди здоров'ю білорусів, завданих їм представниками силових структур. Наразі близько ста постраждалих осіб наразі залишаються у лікарнях.

"Це люди, які отримали найбільш тяжкі ушкодження, і тому вони досі перебувають на госпіталізації та не виписані з лікарень. Усього було, я нагадаю, госпіталізовано більше 250 осіб. Ми займаємося також їх опитуванням, учора нам вдалося побувати в лікарнях швидкої допомоги та зробити відеофіксацію декількох людей, у яких травми голови, поранення гумовими кулями та переломи ніг", - пояснив Сис.

Читайте: Під час протестів у Білорусі зникли безвісти 92 людини. У МОЗ кажуть, що деякі "померли, не доїхавши до лікарень"

Водночас він не зміг підтвердити або спростувати поширювану у ЗМІ інформацію щодо участі російських силовиків у побитті білоруських протестувальників.

"Так, у наших (білоруських - ред.) ЗМІ часто писалося про те, що брали участь силовики з Росії. І за характером ушкоджень людям на вулицях, особливо в районі метро станції "Пушкінська", говорили про те, що наші силовики так не діють. Але, на жаль, ми не маємо достовірної інформації щодо цього", - прокоментував Сис.

Автор: 

Білорусь (7987) правозахисники (377) ОМОН (66) зниклий безвісти (216)


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Топ коментарі
+7
Некоторых форумчан из Беларуси тоже не видно на форуме с начала протестов.
Пусть с ними будет все нормально.

Первейшей задачей оппозиции должна быть борьба за освобождение всех задержанных на акциях и поиск пропавших без вести.
Если они ответственные люди, а не чьи-то марионетки, которым плевать на людей, вышедших на протесты.
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19.08.2020 16:17 Відповісти
+5
Да их закопали или сожгли уже в печи. Правду можно узнать, только путём ареста Омоновцев и мусоров.
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19.08.2020 16:16 Відповісти
+3
Кал южньій ?
Оце так прізвище )))
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19.08.2020 16:45 Відповісти
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Да их закопали или сожгли уже в печи. Правду можно узнать, только путём ареста Омоновцев и мусоров.
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19.08.2020 16:16 Відповісти
скорее всего, крематорий
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19.08.2020 16:24 Відповісти
На самом деле гораздо меньше. Сначала по разным причинам не могли разыскать 98 человек. Сейчас в списке осталось 10.

https://news.tut.by/society/694730.html#list/3
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19.08.2020 16:37 Відповісти
А силовиков сколько погибло? 0? А почему?
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19.08.2020 16:17 Відповісти
Некоторых форумчан из Беларуси тоже не видно на форуме с начала протестов.
Пусть с ними будет все нормально.

Первейшей задачей оппозиции должна быть борьба за освобождение всех задержанных на акциях и поиск пропавших без вести.
Если они ответственные люди, а не чьи-то марионетки, которым плевать на людей, вышедших на протесты.
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19.08.2020 16:17 Відповісти
Информация быстро устаревает. Людей потихоньку находят. Осталось найти еще 10 человек.

https://news.tut.by/society/694730.html#list/3
Сейчас человеку достаточно разбить или отобрать телефон -- и он "пропал". Часть людей нашли в СИЗО, часть в больницах, часть пряталась. А кто-то и реально погиб.
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19.08.2020 16:40 Відповісти
Там "Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков" https://www.youtube.com/watch?v=pX06wlCAcUI
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19.08.2020 16:21 Відповісти
50 участников протестов пропали без вести в Беларуси/ Раньше-Шеремет : за убийством Завадского стоят участники группировки, уничтожавшей оппозиционных политиков и выполнявшей преступные приказы белорусского руководства.
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19.08.2020 16:22 Відповісти
ja ne ponimaju - zachem stojatj na kolenjah ,dobrovoljno ? eta zaigrivanie u nih takoe ? (facepalm)
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19.08.2020 16:23 Відповісти
потому что овцы
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19.08.2020 16:26 Відповісти
mozhet mentalitet ?
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19.08.2020 16:26 Відповісти
так я об этом же
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19.08.2020 16:27 Відповісти
скорее всего, их уже нет в живых
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19.08.2020 16:24 Відповісти
А може спам'ятались і пішли по домівках.
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19.08.2020 16:29 Відповісти
ты это серьезно?
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19.08.2020 16:40 Відповісти
если бы они были дома, то они не были бы "пропавшими без вести"
неужели тебе это так сложно понять, кацап, зашедший через впн???
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19.08.2020 16:41 Відповісти
Кал южньій ?
Оце так прізвище )))
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19.08.2020 16:45 Відповісти
За Рильським - гімно південне
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19.08.2020 16:46 Відповісти
яка печаль ?
я 5 хвилин сміялась
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19.08.2020 16:50 Відповісти
В мене обличчя, а харя - в кацапів.
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19.08.2020 16:55 Відповісти
Я з іншого середовища )
Такі компліменти в нас не компліменти.
Ну, кожному своє.
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19.08.2020 17:02 Відповісти
 
 