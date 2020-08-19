Третій білорус, Геннадій Шутов, загинув від вогнепального поранення ОМОНу

У військовому госпіталі Мінська помер 43-річний Геннадій Шутов. Він зазнав вогнепального поранення в голову 11 серпня в районі Московської адміністрації Бреста під час протестів.

Про це TUT.BY повідомили родичі чоловіка, передає Цензор.НЕТ.

Родичі дві доби не могли знайти Геннадія Шутова. З'ясували, що його доставили спочатку в Брестську обласну лікарню, а потім вертольотом переправили до військового госпіталю в Мінськ.

Дочка Людмила раніше розповідала що у батька вогнепальна травма, "пошкодження мозку важкі і великі, лікарі не дають жодного прогнозу".

Геннадій Шутов помер у госпіталі сьогодні, 19 серпня, о 10:20.

Раніше повідомлялося, що співробітники міліції в Бресті застосовували табельну зброю на ураження.

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