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Третій білорус, Геннадій Шутов, загинув від вогнепального поранення ОМОНу
У військовому госпіталі Мінська помер 43-річний Геннадій Шутов. Він зазнав вогнепального поранення в голову 11 серпня в районі Московської адміністрації Бреста під час протестів.
Про це TUT.BY повідомили родичі чоловіка, передає Цензор.НЕТ.
Родичі дві доби не могли знайти Геннадія Шутова. З'ясували, що його доставили спочатку в Брестську обласну лікарню, а потім вертольотом переправили до військового госпіталю в Мінськ.
Дочка Людмила раніше розповідала що у батька вогнепальна травма, "пошкодження мозку важкі і великі, лікарі не дають жодного прогнозу".
Геннадій Шутов помер у госпіталі сьогодні, 19 серпня, о 10:20.
Раніше повідомлялося, що співробітники міліції в Бресті застосовували табельну зброю на ураження.
Топ коментарі
+15 cloud2009 #346452
показати весь коментар19.08.2020 11:46 Відповісти Посилання
+12 Виктор Потоцкий #426787
показати весь коментар19.08.2020 11:49 Відповісти Посилання
+12 БОРЯ ВАВКИН
показати весь коментар19.08.2020 12:02 Відповісти Посилання
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похоже профукали белорусы свой мирный протест..
https://twitter.com/belteanews
Чай з варэннем
@belteanews
Сотрудница БТ говорит, что сегодня ее не пустили на работу. По ее словам, бастующих сотрудников заменили российскими специалистами.
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1295995531844517888
Среди элитных силовых структур начался саботаж?
https://charter97.org/ru/news/2020/8/19/390105/
у нас в Украине после Майдана и семи лет войны в силовых структурах до сих пор сидят предатели от Яныка и агенты РФ - что говорить о Белоруссии..
Не верю я в их элиты
Потеряют они работу когда Лука уйдет - заменят их прямые ставленники Москвы
Они это знают и будут верны Луке до последнего..
Ничего ещё не кончилось. Будут крутить хороводы, пока лука не уйдёт---ИНАЧЕ КОНЦЛАГЕРЬ И РЕПРЕССИИ.
или не ходят уже?
на 30-тый день мне стало не интересно и я перестал за ними следить..
Здесь же бастует ВСЯ СТРАНА. Есть Комитет спасения и есть требования. Есть фальсификации. Есть убийства и геноцид собственного народа. Есть поддержка международная, причём очень множественная. Есть хождения людей по всей стране.
В общем тут иначе и проводить параллели несерьёзно. Да и беларусы не кацапы, менталитет другой.
В общем поживём--УВИДИМ.
Сябрам нужно давить, давить и давить. Причём по всем фронтам.
Назад уже дороги нет--иначе всех засунет в концлагеря и они там передохнут.
Может начать всех замещать на производстве привозными кацапами.
Этого в Хабаровске и в помине нет.
Он должен получить "пожизненное" !!!
По бістрому убить это ему за щастя! Пусть сидит пожизненно С КОНФИСКАЦИЕЙ и узнает, что сын дворником работает, что пьет бражку, что живет в дворницкой коморке ...
Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем, повлекшие гибель людей либо сопряженные с убийством наказываются смертной казнью.
Смерть таракану!
а госдолг США видел ? там ваще ппц..