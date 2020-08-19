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Третий беларус Геннадий Шутов погиб от огнестрельного ранения ОМОНа
В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов.
Об этом "TUT.BY" сообщили родственники мужчины, передает Цензор.НЕТ.
Родственники двое суток не могли найти Геннадия Шутова. Выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск.
Дочь Людмила ранее рассказывала что у отца огнестрельная травма, "повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза".
Геннадий Шутов умер в госпитале сегодня, 19 августа, в 10.20.
Ранее сообщалось, что сотрудники милиции в Бресте применяли табельное оружие на поражение.
Топ комментарии
+15 cloud2009 #346452
показать весь комментарий19.08.2020 11:46 Ответить Ссылка
+12 Виктор Потоцкий #426787
показать весь комментарий19.08.2020 11:49 Ответить Ссылка
+12 БОРЯ ВАВКИН
показать весь комментарий19.08.2020 12:02 Ответить Ссылка
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похоже профукали белорусы свой мирный протест..
https://twitter.com/belteanews
Чай з варэннем
@belteanews
Сотрудница БТ говорит, что сегодня ее не пустили на работу. По ее словам, бастующих сотрудников заменили российскими специалистами.
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1295995531844517888
Среди элитных силовых структур начался саботаж?
https://charter97.org/ru/news/2020/8/19/390105/
у нас в Украине после Майдана и семи лет войны в силовых структурах до сих пор сидят предатели от Яныка и агенты РФ - что говорить о Белоруссии..
Не верю я в их элиты
Потеряют они работу когда Лука уйдет - заменят их прямые ставленники Москвы
Они это знают и будут верны Луке до последнего..
Ничего ещё не кончилось. Будут крутить хороводы, пока лука не уйдёт---ИНАЧЕ КОНЦЛАГЕРЬ И РЕПРЕССИИ.
или не ходят уже?
на 30-тый день мне стало не интересно и я перестал за ними следить..
Здесь же бастует ВСЯ СТРАНА. Есть Комитет спасения и есть требования. Есть фальсификации. Есть убийства и геноцид собственного народа. Есть поддержка международная, причём очень множественная. Есть хождения людей по всей стране.
В общем тут иначе и проводить параллели несерьёзно. Да и беларусы не кацапы, менталитет другой.
В общем поживём--УВИДИМ.
Сябрам нужно давить, давить и давить. Причём по всем фронтам.
Назад уже дороги нет--иначе всех засунет в концлагеря и они там передохнут.
Может начать всех замещать на производстве привозными кацапами.
Этого в Хабаровске и в помине нет.
Он должен получить "пожизненное" !!!
По бістрому убить это ему за щастя! Пусть сидит пожизненно С КОНФИСКАЦИЕЙ и узнает, что сын дворником работает, что пьет бражку, что живет в дворницкой коморке ...
Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем, повлекшие гибель людей либо сопряженные с убийством наказываются смертной казнью.
Смерть таракану!
а госдолг США видел ? там ваще ппц..