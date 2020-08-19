Третий беларус Геннадий Шутов погиб от огнестрельного ранения ОМОНа

В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов.

Об этом "TUT.BY" сообщили родственники мужчины, передает Цензор.НЕТ.

Родственники двое суток не могли найти Геннадия Шутова. Выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск.

Дочь Людмила ранее рассказывала что у отца огнестрельная травма, "повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза".

Геннадий Шутов умер в госпитале сегодня, 19 августа, в 10.20.

Ранее сообщалось, что сотрудники милиции в Бресте применяли табельное оружие на поражение.

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