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Новости Революция в Беларуси
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Третий беларус Геннадий Шутов погиб от огнестрельного ранения ОМОНа

Третий беларус Геннадий Шутов погиб от огнестрельного ранения ОМОНа

В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов.

Об этом "TUT.BY" сообщили родственники мужчины, передает Цензор.НЕТ.

Родственники двое суток не могли найти Геннадия Шутова. Выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск.

Дочь Людмила ранее рассказывала что у отца огнестрельная травма, "повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза".

Геннадий Шутов умер в госпитале сегодня, 19 августа, в 10.20.

Ранее сообщалось, что сотрудники милиции в Бресте применяли табельное оружие на поражение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Польши о приведении армии Беларуси в боевую готовность: Это психологическая игра Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7937) смерть (9261)


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Топ комментарии
+15
да нет - Лука снова входит в силу..
похоже профукали белорусы свой мирный протест..
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19.08.2020 11:46 Ответить
+12
Пока ещё никто ничего не профукал. Во всех городах Белоруси забастовки продолжаются и будут продолжаться.
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19.08.2020 11:49 Ответить
+12
да нет же!
По бістрому убить это ему за щастя! Пусть сидит пожизненно С КОНФИСКАЦИЕЙ и узнает, что сын дворником работает, что пьет бражку, что живет в дворницкой коморке ...
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19.08.2020 12:02 Ответить
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да нет - Лука снова входит в силу..
похоже профукали белорусы свой мирный протест..
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19.08.2020 11:46 Ответить
Пока ещё никто ничего не профукал. Во всех городах Белоруси забастовки продолжаются и будут продолжаться.
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19.08.2020 11:49 Ответить
https://twitter.com/belteanews
https://twitter.com/belteanews

Чай з варэннем

@belteanews


Сотрудница БТ говорит, что сегодня ее не пустили на работу. По ее словам, бастующих сотрудников заменили российскими специалистами.
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1295995531844517888


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19.08.2020 11:51 Ответить
Этого и следовало ожидать от Луки.
Среди элитных силовых структур начался саботаж?

https://charter97.org/ru/news/2020/8/19/390105/
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19.08.2020 11:54 Ответить
хм..
у нас в Украине после Майдана и семи лет войны в силовых структурах до сих пор сидят предатели от Яныка и агенты РФ - что говорить о Белоруссии..
Не верю я в их элиты
Потеряют они работу когда Лука уйдет - заменят их прямые ставленники Москвы
Они это знают и будут верны Луке до последнего..
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19.08.2020 11:58 Ответить
Такие вещи--ТУТ ГЛАВНОЕ, ЭТО ВОЙНА НЕРВОВ И КТО КОГО ОБЪ...Т.
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19.08.2020 12:13 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/8/19/390073/ Белорусов призвали поддержать бастующих рабочих, а в 19.00 выходить на центральные площади своих городов

Ничего ещё не кончилось. Будут крутить хороводы, пока лука не уйдёт---ИНАЧЕ КОНЦЛАГЕРЬ И РЕПРЕССИИ.
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19.08.2020 11:56 Ответить
в Хабаровске уже 40 дней ходят...
или не ходят уже?
на 30-тый день мне стало не интересно и я перестал за ними следить..
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19.08.2020 12:00 Ответить
Там нет ни требований толком, нихрена. Там люди просто гуляют и вопят.
Здесь же бастует ВСЯ СТРАНА. Есть Комитет спасения и есть требования. Есть фальсификации. Есть убийства и геноцид собственного народа. Есть поддержка международная, причём очень множественная. Есть хождения людей по всей стране.
В общем тут иначе и проводить параллели несерьёзно. Да и беларусы не кацапы, менталитет другой.
В общем поживём--УВИДИМ.
Сябрам нужно давить, давить и давить. Причём по всем фронтам.
Назад уже дороги нет--иначе всех засунет в концлагеря и они там передохнут.
Может начать всех замещать на производстве привозными кацапами.
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19.08.2020 12:10 Ответить
может привозными китайцами? Кацапы бухать только умеют, а не работать
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19.08.2020 14:52 Ответить
"всех засунут в концлагеря и они там передохнут.Могут начать всех замещать на производстве привозными" --- что то есть такое предчувствие, что эти слова и про Украину тоже
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20.08.2020 08:23 Ответить
чем больше ходят - тем лучше. последовательное стремление к гражданскому обществу намного эффективнее чем с бухты барахты "выбрать" еще одного такого же и "забыть" чего хотели.
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19.08.2020 12:11 Ответить
Да, забыл. Скоро введут санкции, несмертельно, но больно и очень неприятно.
Этого в Хабаровске и в помине нет.
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19.08.2020 12:16 Ответить
Хороводи водити - перешкоджати справі, бо сама найкраща думка, не варта однієї маленької дії.
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19.08.2020 14:40 Ответить
Пора вже шини тягти до резіденції луки, а не квіти...
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20.08.2020 04:28 Ответить
Но ЗП предложили им 2000 грина. Надолго ли хватит бюджета?
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19.08.2020 13:24 Ответить
Да плевать он хотел на эти протесты. А на акцию, сродни нашему Майдану, бессрочного - похоже у соседей духа не хватает.
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19.08.2020 12:15 Ответить
Він безробітній, судимий чи наркоман? А, бацька?
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19.08.2020 11:46 Ответить
43-летний протестующий умер в госпитале Минска, ранее он получил огнестрельное ранение в голову, - СМИ - Цензор.НЕТ 7523
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19.08.2020 11:51 Ответить
НЕ ДАЙТЕ усатому повеситься!
Он должен получить "пожизненное" !!!
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19.08.2020 11:52 Ответить
Его можно повесить. Смертная казнь в Беларуси не отменена. Потом отмените.
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19.08.2020 11:58 Ответить
да нет же!
По бістрому убить это ему за щастя! Пусть сидит пожизненно С КОНФИСКАЦИЕЙ и узнает, что сын дворником работает, что пьет бражку, что живет в дворницкой коморке ...
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19.08.2020 12:02 Ответить
Павешать Таракана на пару с ******!
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20.08.2020 03:03 Ответить
будяки на могилы
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19.08.2020 12:04 Ответить
Однозначно несч случай ..... В носе ковырялся!!
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19.08.2020 12:04 Ответить
Статья 357. Уголовный Кодекс Республики Беларусь
Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем, повлекшие гибель людей либо сопряженные с убийством наказываются смертной казнью.

Смерть таракану!
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19.08.2020 15:30 Ответить
По этой статье его еще 15 лет назад павешать полагалось - сразу как узурпировался на третий срок трон свой зассаный дристней поносить.
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20.08.2020 03:02 Ответить
Герої не вмирають!
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19.08.2020 16:31 Ответить
Ми до цього часу не можемо встановити,від чиїх куль загинули наші майданівці,а тут так безапеляційно стверджуєм що "погіб от огнєстрєльного ранєнія ОМОНа"...Невже нікому не приходить в голову проста думка,що ті,які закрутили в Білорусіі оті протести для їх підтримки можуть час від часу стріляти в "своїх"?..
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19.08.2020 16:49 Ответить
100%
а госдолг США видел ? там ваще ппц..
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19.08.2020 16:57 Ответить
Так вон оно шо, Михалыч... Крававая рука гасдепа...
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19.08.2020 21:11 Ответить
Лукашенко убийца!
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19.08.2020 18:28 Ответить
Щас белорусам главное не быть похожими на майдан. Пусть нас пытатают и убивают, а мы будем с шариками ходить. (и обниматься с ОМОНОм)
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20.08.2020 00:00 Ответить
А они и не похожи на майдан - они похожи на стадо крепостных баранов, кем они и являются.
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20.08.2020 02:59 Ответить
и украинцы такие же --- майданы в прошлом, сегодня - стадо
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20.08.2020 08:27 Ответить
ЭТО ВСЕ ХОРОШО, НО ЖДЕМ ВСЕ ОСНОВНЫХ НОВОСТЕЙ ГОДА - КОГДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА НАЧНЕТ ОТДЕЛЯТЬСЯ ОТ УПОРОТОГО **********
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20.08.2020 03:05 Ответить
там никто никого по трое суток не киздил и не убивал, они(люди) ходят сколько хотят, уже им поднадоедает...
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20.08.2020 08:30 Ответить
Их с рождения в очко насилуют как позорных крепостных смердов. Они такие же совковые холопи, как и ты, падаль позорное. Украинцам на их фоне только лучше - пусть ходят опетушками, а мы поржем с них и с тебя.
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20.08.2020 09:16 Ответить
Пердоло Тумбо, куди ж це вас так пре....
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20.08.2020 17:26 Ответить
Иди нах ******* совковое
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20.08.2020 17:27 Ответить
 
 