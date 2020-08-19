Сейчас нет потребности в российской военной помощи Беларуси, - Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России есть обязательства о военной помощи Беларуси в рамках международных договоров, но сейчас потребности в такой помощи нет.
На вопрос, в какой ситуации Россия может оказать военную помощь Беларуси, Песков ответил, что гипотетически рассуждать об этом невозможно, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.
Песков также сказал, что Россия признает результаты выборов в Беларуси и считает все происходящее в этой стране ее внутренним делом. При этом он отметил, что предпринимаются попытки внешнего вмешательства в события в Беларуси. Кто именно их предпринимает, Песков не уточнил.
После переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко 14 и 15 августа Кремль сообщал, что Россия готова оказать содействие Беларуси "в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации договора о коллективной безопасности" (ОДКБ).
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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как у рашки в Сирии
Или как: все стабильно, всем всего х.ватит(все бегут скупать крупы, если есть и соль, если "забросили")
Верим, верим, ершик сортирный
-дело рук самого утопающего...
слились сябры - не хватило духу и смелости..
https://www.svaboda.org/a/30791780.html
в этом?
Ситуация равновесия не может длиться долго. Если одна сторона действует нерешительно, то это дает другой стороне конфликта повод перейти в контратаку.
Что мы видим сегодня.кратко
Прогрессивная общественность поспешила отметить победу революции.За полторы недели протестов народ одержал только одну победу. Протестующие перестали бить и хватать на улицах, а большинство задержанных отпустили.Отсутствие руководства, генштаба или хотя бы примерного плана действий может сыграть роковую роль в ходе белорусской революции.Белорусской революции явно не хватает лидерства.Власти воспользовались этой ситуацией и постепенно контратакуют.
ты просто дурачок
иди мимо..
Да, это так.
У беларусов нет Турчинова и Порошенко, которые были у Украины в 2014 году.
К сожалению, нет.
📢Беларусь в шоке!
Ви вже допомогли Домбасу. Домбасяни дуже раді.
Навіщо Білорусі військова допомога, на них хтось напав???
Цікаво, під яким приводом пуло введе війська в Білорусь? Бандерівців нема, руцький язік не забороняють...
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко утверждает, что требующие честных выборов граждане собираются организовать "ползучий запрет" русского языка.
Об этом он сказал на совещание в Совете безопасности РБ, информирует https://censor.net/ со ссылкой на белорусскую государственную телерадиокомпанию https://www.belta.by/president/view/ot-razryva-s-rossiej-do-vhozhdenija-v-es-i-nato-lukashenko-otmechaet-polnuju-nesostojatelnost-403262-2020/ БЕЛТА .Источник: https://censor.net/n3214578
уже..
кто возбухал тех не пускают на заводы - их заменяют другими..
именно сейчас это и происходит..
я склоняюсь к тому что Лука останется..
Так что мимо, нечего трогать .... ээээ..... "робинов и гудов"
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Сотрудников государственного ТВ Белоруссии могли заменить россиянами.
Об это сообщила режиссер канала «Беларусь 3» Алёна Мартиновская. «Прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши обязанности за очень большую сумму», - рассказала Мартиновская. При этом белорусских сотрудников Белтелерадиокомпании сегодня не пустили на работу сотрудники ОМОНа.
«Вчера вечером в стенах компании действительно появились новые, чужие люди, которым начали показывать, как там все работает», - подтвердил информацию о замене сотрудников https://t.me/nashaniva/11138 источник «Нашей Нивы».
Накануне писали , что вечером в Минск из Москвы прилетел самолет Ту-214ВПУ c бортовым номером RA-64523. Позднее он вернулся назад. Кто и что находилось на борту, неизвестно, однако указывалось, что самолет ранее использовался Федеральной службой безопасности России.
Если заявление белорусской журналистки соответствуют действительности, то вполне вероятно, что самолетом ФСБ из Москвы в Минск доставлялись новые сотрудники белорусского гостелевидения.
а шо, не верите в его прогнозы?
https://www.youtube.com/watch?v=VfameHeP0pk
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!