Сейчас нет потребности в российской военной помощи Беларуси, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России есть обязательства о военной помощи Беларуси в рамках международных договоров, но сейчас потребности в такой помощи нет.

На вопрос, в какой ситуации Россия может оказать военную помощь Беларуси, Песков ответил, что гипотетически рассуждать об этом невозможно, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Песков также сказал, что Россия признает результаты выборов в Беларуси и считает все происходящее в этой стране ее внутренним делом. При этом он отметил, что предпринимаются попытки внешнего вмешательства в события в Беларуси. Кто именно их предпринимает, Песков не уточнил.

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После переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко 14 и 15 августа Кремль сообщал, что Россия готова оказать содействие Беларуси "в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации договора о коллективной безопасности" (ОДКБ).

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.