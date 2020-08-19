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Новини Революція в Білорусі
6 310 97

Зараз немає потреби в російській військовій допомозі Білорусі, - Пєсков

Зараз немає потреби в російській військовій допомозі Білорусі, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Росії є зобов'язання про військову допомогу Білорусі в межах міжнародних договорів, але зараз потреби в такій допомозі немає.

На запитання, в якій ситуації Росія може надати військову допомогу Білорусі, Пєсков відповів, що гіпотетично міркувати про це неможливо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Пєсков також сказав, що Росія визнає результати виборів у Білорусі і вважає все, що відбувається в цій країні, її внутрішньою справою. При цьому він зазначив, що здійснюються спроби зовнішнього втручання в події в Білорусі. Хто саме їх здійснює, Пєсков не уточнив.

Після переговорів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка 14 і 15 серпня Кремль повідомляв, що Росія готова посприяти Білорусі "у вирішенні проблем, що виникли, на підставі принципів Договору про створення Союзної держави, а також у разі необхідності за лінією Організації договору про колективну безпеку" (ОДКБ) .

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

армія рф (18077) Білорусь (7987) Пєсков Дмитро (1711) путін володимир (24234)


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Топ коментарі
+22
угадайте страну..
Сейчас нет потребности в российской военной помощи Беларуси, - Песков - Цензор.НЕТ 6512
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19.08.2020 13:52 Відповісти
+22
В Крыму, Донбассе, Абхазии, Приднестровье, Сирии, Ливии, Венесуэле уже "помогли"
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19.08.2020 13:52 Відповісти
+17
Этот вообще ниразу никому не врал.
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19.08.2020 13:52 Відповісти
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Этот вообще ниразу никому не врал.
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19.08.2020 13:52 Відповісти
угадайте страну..
Сейчас нет потребности в российской военной помощи Беларуси, - Песков - Цензор.НЕТ 6512
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19.08.2020 13:52 Відповісти
Страна моржовых х*ров и чемпионата по метанию сухого говна из-под коров?
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19.08.2020 13:55 Відповісти
ні.. це "білоруські виробники **********".. для раші.. )))
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19.08.2020 14:08 Відповісти
тю, для Лепрозорію підуть навіть вироби з таємного матеріалу одного Маестро з Якутіії)
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19.08.2020 14:13 Відповісти
В Крыму, Донбассе, Абхазии, Приднестровье, Сирии, Ливии, Венесуэле уже "помогли"
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19.08.2020 13:52 Відповісти
Какого цвета "человечки" будут в этот раз?
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19.08.2020 13:53 Відповісти
цвета картофельной ботвы
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19.08.2020 13:54 Відповісти
или картофельных очисток)))
Сейчас нет потребности в российской военной помощи Беларуси, - Песков - Цензор.НЕТ 123 Сейчас нет потребности в российской военной помощи Беларуси, - Песков - Цензор.НЕТ 8247

как у рашки в Сирии
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19.08.2020 14:04 Відповісти
Лушпайного кольору. Тобто лушпайні чоловічки.))
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19.08.2020 14:07 Відповісти
а короче - лушпайки ))))
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19.08.2020 14:13 Відповісти
Шо в военторг на тот момент завезут....
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19.08.2020 16:02 Відповісти
Это как в совке на заводах производящих "новички", писало - Мызамир.
Или как: все стабильно, всем всего х.ватит(все бегут скупать крупы, если есть и соль, если "забросили")
Верим, верим, ершик сортирный
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19.08.2020 13:54 Відповісти
Верим.Ну как тебе не верить?)
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19.08.2020 13:55 Відповісти
Сейчас нет потребности в российской военной помощи Беларуси, - Песков - Цензор.НЕТ 5421
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19.08.2020 13:58 Відповісти
Значит "помощь" скоро будет
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19.08.2020 13:57 Відповісти
Сейчас нет потребности в российской военной помощи Беларуси, - Песков - Цензор.НЕТ 2460
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19.08.2020 13:57 Відповісти
Ипать, оно морду отъело под хозяйским сапогом!
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19.08.2020 15:35 Відповісти
Типа - "хватит и тех/того, что УЖЕ есть в Беларуси?
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19.08.2020 13:58 Відповісти
спасение утопающего -
-дело рук самого утопающего...
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19.08.2020 14:00 Відповісти
ну, значит, ждите, сябры...
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19.08.2020 14:01 Відповісти
радио Свобода публикует... (там выбор языка есть)..
слились сябры - не хватило духу и смелости..
https://www.svaboda.org/a/30791780.html
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19.08.2020 14:05 Відповісти
Так "палиться " "лахті" ))
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19.08.2020 14:07 Відповісти
в чем паливо?
в этом?

Ситуация равновесия не может длиться долго. Если одна сторона действует нерешительно, то это дает другой стороне конфликта повод перейти в контратаку.

Что мы видим сегодня.кратко

Прогрессивная общественность поспешила отметить победу революции.За полторы недели протестов народ одержал только одну победу. Протестующие перестали бить и хватать на улицах, а большинство задержанных отпустили.Отсутствие руководства, генштаба или хотя бы примерного плана действий может сыграть роковую роль в ходе белорусской революции.Белорусской революции явно не хватает лидерства.Власти воспользовались этой ситуацией и постепенно контратакуют.
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19.08.2020 14:09 Відповісти
Палево в слове палИво, мордва необразованая
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19.08.2020 14:23 Відповісти
а..понятно.
ты просто дурачок
иди мимо..
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19.08.2020 14:26 Відповісти
Что на лахте грамоте не обучают?
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19.08.2020 14:28 Відповісти
"Белорусской революции явно не хватает лидерства"

Да, это так.
У беларусов нет Турчинова и Порошенко, которые были у Украины в 2014 году.
К сожалению, нет.
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19.08.2020 15:47 Відповісти
печальная правда...
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19.08.2020 14:17 Відповісти
Значит зеленые ихтамнеты там уже давно
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19.08.2020 14:02 Відповісти
еще с прошлогодних совсместных учений ))))
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19.08.2020 14:05 Відповісти
Да, конечно.
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19.08.2020 15:50 Відповісти
Песков преступник!!! И все!
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19.08.2020 14:02 Відповісти
Слушать что Лукашенко, Пескова, ..... и такие как он говорит и понимать ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ - совершенно ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ.
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19.08.2020 14:02 Відповісти
Сегодня, в 11:18 утра самолет Лукашенко взлетел, пролетел половину пути до российской границы, а потом внезапно развернулся и вернулся в Минск.
📢Беларусь в шоке!
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19.08.2020 14:06 Відповісти
верить песькову - ауру себе портить )))
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19.08.2020 14:06 Відповісти
Зараз немає потреби в російській військовій допомозі Білорусі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 891
Ви вже допомогли Домбасу. Домбасяни дуже раді.
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19.08.2020 14:09 Відповісти
Песков заявил ,что Россия не будет помогать беларусам. Это беларусы будут помогать России захватывать Беларусь.
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19.08.2020 14:09 Відповісти
Пока поляки не напали,скоро нападут.
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19.08.2020 14:10 Відповісти
Ну да , - Когда памперсы Сняли , - Не комфортно.
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19.08.2020 14:14 Відповісти
А що в Білорусі війна???
Навіщо Білорусі військова допомога, на них хтось напав???

Цікаво, під яким приводом пуло введе війська в Білорусь? Бандерівців нема, руцький язік не забороняють...
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19.08.2020 14:16 Відповісти
Помиляєтесь...
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко утверждает, что требующие честных выборов граждане собираются организовать "ползучий запрет" русского языка.
Об этом он сказал на совещание в Совете безопасности РБ, информирует https://censor.net/ со ссылкой на белорусскую государственную телерадиокомпанию https://www.belta.by/president/view/ot-razryva-s-rossiej-do-vhozhdenija-v-es-i-nato-lukashenko-otmechaet-polnuju-nesostojatelnost-403262-2020/ БЕЛТА .Источник: https://censor.net/n3214578
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19.08.2020 14:21 Відповісти
При этом он (Песков) отметил, что предпринимаются попытки внешнего вмешательства в события в Беларуси. Источник:https://censor.net/n3214693 Скромный он! Про Россию не говорит.
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19.08.2020 14:21 Відповісти
Два самолета посадили с журналистами, посадят еще 10002 с россиянами и заменят народ на всех предприятиях! Армию введут в форме белорусской армии, а сопровождать ее будут российские менты в форме ГАИ Беларусьи! Чтобы армия не перешла на сторону народа и не оказала сопротивление гибридному вторжению, Лукашенко отправил войска на западные границы, типа нападут их Прибалтики и Польши! Очень скоро он же объявит о создании союзного государства и сдаст Беларусь с потрохами Путину!
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19.08.2020 14:21 Відповісти
что кремляди смогут предпринять, если белорусы массово не будут выходить на работу? неужели будут составами везти своих рабочих, как делают с пропагандонами?
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19.08.2020 14:23 Відповісти
свои штрейкбрехеры найдутся.
уже..
кто возбухал тех не пускают на заводы - их заменяют другими..
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19.08.2020 14:29 Відповісти
неужели так просто заменить? ну даже рабочих заменить не так просто, человеку нужно время, что бы вникнутьдаже впростую работу.
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19.08.2020 14:31 Відповісти
я читаю сейчас (про Хабаровск уже не читаю) белорусские соц.сети..
именно сейчас это и происходит..
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19.08.2020 14:36 Відповісти
серьезное движение, что-то сомнения берут, что у лукавого получится такое провернуть, думаю трешак будет тот еще.
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19.08.2020 14:39 Відповісти
посмотрим..
я склоняюсь к тому что Лука останется..
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19.08.2020 14:42 Відповісти
тоже думаю, что велика вероятность, что протест сольют, уже это наблюдается. Сейчас еще по телевизору включаться понаехавшие "братья" пропагандоны и начнут ездить по ушам белорусам.
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19.08.2020 14:46 Відповісти
Штрейкбрехер вроде корсаром был.
Так что мимо, нечего трогать .... ээээ..... "робинов и гудов"
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19.08.2020 15:45 Відповісти
как бы там нибыло, но на протестах против лукавого нет кацапских и совковых флагов, а так же комунятской символики, это явно говорит о том, что белорусы все прекрасно понимают, кто враг. Главная загадка, как бы им выдвинуть для себя правильного лидера, при этом не ошибиться.
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19.08.2020 14:28 Відповісти
Этого "правильного лидера" потом найдут утопленным в реке. Лучше пока без явных лидеров, как по мне.
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19.08.2020 15:06 Відповісти
тоже правильно, не особо он нужен в данный момент. Народ сам в состоянии самоорганизоваться.
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19.08.2020 15:10 Відповісти
Песков-брехливая тварь,стопроцентовая.
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19.08.2020 14:31 Відповісти
Усы шуршат о том, что от Батьки нет никакой способности, поэтому не будет никакой потребности - основной принцип совдепии.
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19.08.2020 14:49 Відповісти
Внешнее вмешательства, так и знал что Литва и Польша надумали вторгнутся
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19.08.2020 14:50 Відповісти
Конечно "нет потребности ..." Беларусь и так переполнена российским шпионами, консервами, адептами русского мира и пр. Поэтому путин спокоен за будущее Беларуси. А бунт против Лукашенко ... Ну что ж, это произошло немного раньше чем он запланировал.
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19.08.2020 14:50 Відповісти
Поки що допомагають пропагандистами...
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Сотрудников государственного ТВ Белоруссии могли заменить россиянами.

Об это сообщила режиссер канала «Беларусь 3» Алёна Мартиновская. «Прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши обязанности за очень большую сумму», - рассказала Мартиновская. При этом белорусских сотрудников Белтелерадиокомпании сегодня не пустили на работу сотрудники ОМОНа.
«Вчера вечером в стенах компании действительно появились новые, чужие люди, которым начали показывать, как там все работает», - подтвердил информацию о замене сотрудников https://t.me/nashaniva/11138 источник «Нашей Нивы».
Накануне писали , что вечером в Минск из Москвы прилетел самолет Ту-214ВПУ c бортовым номером RA-64523. Позднее он вернулся назад. Кто и что находилось на борту, неизвестно, однако указывалось, что самолет ранее использовался Федеральной службой безопасности России.

Если заявление белорусской журналистки соответствуют действительности, то вполне вероятно, что самолетом ФСБ из Москвы в Минск доставлялись новые сотрудники белорусского гостелевидения.
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19.08.2020 14:53 Відповісти
Господи ,когда этот Совок уже издохнет😠
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19.08.2020 14:57 Відповісти
т.е. а прЫнципе потребность не исключается?! вкупе с реализацией.
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19.08.2020 15:02 Відповісти
Всё таки какие дураки эти Белорусы. Не видят своей выгоды. Рассмотрим например завод Белаз. Там стоко много железа! Они могли бы его сдать на металлолом, а полученные деньжища поделить. Потом можно же покупать в кредит бэушные катерпиллеры, на деньги взятые в кредит у МВФ. То ерунда, что там пружины из водительского сидения торчат. Можно же с дома принести подушку. А покоцанный бампер, покрасить кисточкой, краской для подоконников. Да! Стоко добра зря пропадает, а своего ума людям не вставишь.
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19.08.2020 15:10 Відповісти
очевидно, что на расеи приближается полная опа, им будет не до Белазов.
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19.08.2020 15:13 Відповісти
Точно! Где то в ноябре! США уже пятятся жопой вперёд.
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19.08.2020 15:17 Відповісти
конечно, можно гадать на кофейной гуще, но вот что-то подсказывает, что именно так все и будет, как в свое время случилось с совком, хоть он был и на порядок сильнее рф.
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19.08.2020 15:23 Відповісти
Вы не Степан Демура? Нет?
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19.08.2020 15:31 Відповісти
не, не он
а шо, не верите в его прогнозы?
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19.08.2020 15:51 Відповісти
Почему не верю?! Верю, когда с похмелья. Рашка уже три раза развалилась по его прогнозам.
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19.08.2020 16:03 Відповісти
на сколько я знаю, он вещал, что у срубля нет дна, а в чем он собственно не прав? напомни, какой курс был до анексии Крыма, и что сейчас с срублем происходит? толи еще будет.
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19.08.2020 16:25 Відповісти
А чё! Болтается рубль где то по моему по 2, 60 за гривну. Растёт рубль понемногу. До Крыма по четыре по моему был.
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19.08.2020 16:51 Відповісти
НОВГОРОДЦЫ НА ГРАНИ БУНТА

https://www.youtube.com/watch?v=VfameHeP0pk
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19.08.2020 17:56 Відповісти
Про что там говорят?
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19.08.2020 18:59 Відповісти
ну так про то самое
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19.08.2020 20:33 Відповісти
У меня организм немного иначе чем у тебя устроен. Я не могу на видео сосредоточиться. Я и телевизор не смотрю, мне неинтересно. Здесь вообще то форум для личного общения. Обычно тут принято ругаться нецензурно, говорить всякие глупые магические слова и цифры. 1180 например, это особо ненавистное колдовское число. Я смотрю, ты тоже, здесь не в формате?
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19.08.2020 20:46 Відповісти
я далеко не всегда вежливо общаюсь, порой бывает эмоционально реагирую, но это нормально для человека. Телевизор тоже не смотрю, меня от него воротит, но вот такие видео, с живым общением в чат рулетке порой говорит о многом, это видео я привел исключительно, как небольшой пример того, о чем говорят обычные, живые россияне, которые тоже на грани срыва, особенно учитывая то, как расейская пропаганда накачала свое население ненавистью, разжигая войну.
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19.08.2020 21:39 Відповісти
А может мне лучше занавеску на окне открыть? Там видны стройки, дороги, машины, магазины, пар из заводских труб, детские коляски с мамами. Или с соседями или родственниками, сослуживцами поболтать про жизнь, чем напрягаться смотреть на двух нервозных актёров?
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19.08.2020 22:08 Відповісти
та открой конечно, если тебя это успокаивает, почему бы нет? на моих глазах развалился совок, тоже по телевизору свестели, как все прекрасно, за окном люди гуляли, трубы пыхтели, и все такое. Я тебя не собираюсь переубеждать в обратном, я просто знаю, чем все закончится, просто жду и наблюдаю.
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19.08.2020 22:14 Відповісти
Да полно в России всякого негатива. Вон Хабаровчане Фургала боготворят. А арест Николая Платошкина вообще прошел незамеченным. И бестолковое хозяйствование зачастую очевидно и наглядно. Но есть и очевидные успехи. Лично я балдею от темпов роста сельского хозяйства. Видимо там наверху репы зачесались у чиновников в ответ на санкции. Поля которые уж совсем было крапивой позарастали, таки распахали. Стали первыми экспортёрами фуражного зерна. Своими продуктами полки магазинов завалили вместо сникерсов, хамона и пармезана. Люди в целом стали жить лучше при Путине. Всё благоустраивается, дороги, тротуары, школы, магазины, освещение улиц. Пособия бедным и обездоленным, материнский капитал., газ в деревни пришёл наконец то. Надёжность, уверенность в завтрашнем дне появилась. И люди стали спокойнее улыбчивее. Хм. Даже пить бросили многие. Страх есть только в плане, как бы не скатиться в индуктивный психоз, как в Украине. Не дай Бог дойти до состояния, когда нормой жизни станет унижение человека. Например обливание зелёнкой и выбрасывание живых людей в мусорный контейнер. Так, что на состояние конца СССРа, нынешняя жизнь совсем не похожа.
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19.08.2020 22:36 Відповісти
читая то, что вы пишите, первое что пришло на ум - это тонкий троллинг, но в принципе, я вполне допускаю, что именно так, в ваших глазах выглядит реальность за окном. Улыбнуло про живых людей да в мусорный бак, но вы же должны понимать, что происходило перед этими событиями, тому, кого бросили в мусорный бак или облили зеленкой еще повезло, ведь его могли повесить на гиляку.
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19.08.2020 22:47 Відповісти
Я тебя искренне, честно заверяю. По моему мнению, убить человека из ненависти, намного меньшее преступление, чем групповое унижение. Потому, что оно отбрасывает участников этого унижения на уровень диких людей без понятия чести, достоинства и уважения к индивидууму, личности, Божьему творению.
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19.08.2020 22:59 Відповісти
мне по большому счету плевать на то, что каких-то утырков вмокнули в помои, меня больше возмущает и волнует факт того, что на мою страну напало какое-то сраное *****, оттяпало нашу территорию, разожгли войну, убили десятки тысячь людей, и стадо упоротых баранов из-за поребрика это все поддерживало и хлопало в ладоши, ежедневно поливая грязью украинцев. Всему этому придет справедливый конец, все ответят по заслугам.
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19.08.2020 23:11 Відповісти
А ты зайди в архив этого форума кажется одинадцатилетней давности, когда горели торфяники под Москвой и дым глаза выедал. Почитай, сколько там радости по этому поводу у твоих соотечественников. Тогда ещё о Крыме только вздыхали. Заметь оттяпало, то, что вам никак не должно было принадлежать. И таки убитые десятки тысяч людей (прямо таки десятки тысяч?), это в сумме, жертвы с обеих сторон. Причём, две третьих это таки ни в чем до поры до времени невиноватые сепаратисты. И это таки не они на Винницу напали и ИваноФранковщину. Или как?
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19.08.2020 23:22 Відповісти
ну в то время как раз кремляди и начали разжигать ненависть, начинали надрачивать тем, что устроили торговые воины, а куева туча ботов писали про крымнаш. Не собираюсь с тобой спорить о количестве убитых на этой войне, но вот на счет территории скажу тебе так: у вас на расее много территорий, которые вам не должны принадлежать, мне лень перечислять, сам знаешь о чем я тебе пишу, и не нужно тут писать про сепаратистов, как сторону конфликта, сепаратисты - это просто дурни и предатели, а враг основной в кремле.
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19.08.2020 23:34 Відповісти
Это так, есть территории сомнительного происхождения. Но, если жители Курил или Калининграда, захотят выйти из России, то я как Пушкин, скажу им, Я вас любил, так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим. А в Украине, совсем не так граждане настроены. А у вас все, кроме чистокровных, дурни, предатели, и быдло. Ни чего удивительного, в том, что русские стали тянуться к русским.
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19.08.2020 23:44 Відповісти
рано или поздно, они таки захотят выйти. Я не считаю, что все жители Крыма и Донбасса предатели, это далеко не так, многие воюют с оккупантом, миллионы беженцев покинули эти территории и переехали жить на подконтрольную Украине территорию, людей которые на Донбассе звали ***** - жестко запугали и дезенформировали расейские пропагандоны, а так, как в большинстве эти люди за всю жизнь даже не выезжали за территорию области, пропаганда зашла на ура. Я вот русскоязычный, но обсолютно меня не тянет на расею, презираю все, что с ней связано, и гнилой народ и садистскую вашу поганую власть.
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19.08.2020 23:57 Відповісти
Вот ведь как бывает. А я по рождению чистокровный Украинец. В детстве в составе семьи выехал в Россию. Что значит среда обитания. Чувства у нас аналогичные, но диаметрально противоположные. Честно говоря, мне даже моя Украинская фамилия нервирует.
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20.08.2020 00:03 Відповісти
это все информационное поле, хочешь или нет, но ты в нем плаваешь, искренне желаю вам переосмыслить произошедшее, удачи, мне нужно уже отбиваться.
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20.08.2020 00:08 Відповісти
Согласен. Но компромисы надо искать. Спокойной ночи.
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20.08.2020 00:09 Відповісти
Допомога вже там. Чекає наказу. А російський спецназ показав свою жорстокість при розгоні мирних мітингів і демонстрацій.
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19.08.2020 15:27 Відповісти
Это надо понимать, что 25 тыс российских вояк уже в Беларуси.
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19.08.2020 15:49 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.08.2020 15:57 Відповісти
В принципе не важно, что нет потребности в российской военной помощи Беларуси или есть. Все равно необходимо вводить новые санкции против России. Маслом кашу не испортишь
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19.08.2020 16:08 Відповісти
Зараз Раша захопила ЗМІ Білорусії, а військових на території поки вистачає....там як у Криму силовики отримують два оклади - один від ******** - вони ********* у відрядженні.
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19.08.2020 23:30 Відповісти
Зараз Раша захопила ЗМІ Білорусії, а військових на території поки вистачає....там як у Криму силовики отримують два оклади - один від ******** - вони ********* у відрядженні.
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19.08.2020 23:36 Відповісти
 
 