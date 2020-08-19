Зараз немає потреби в російській військовій допомозі Білорусі, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Росії є зобов'язання про військову допомогу Білорусі в межах міжнародних договорів, але зараз потреби в такій допомозі немає.

На запитання, в якій ситуації Росія може надати військову допомогу Білорусі, Пєсков відповів, що гіпотетично міркувати про це неможливо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Пєсков також сказав, що Росія визнає результати виборів у Білорусі і вважає все, що відбувається в цій країні, її внутрішньою справою. При цьому він зазначив, що здійснюються спроби зовнішнього втручання в події в Білорусі. Хто саме їх здійснює, Пєсков не уточнив.

Після переговорів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка 14 і 15 серпня Кремль повідомляв, що Росія готова посприяти Білорусі "у вирішенні проблем, що виникли, на підставі принципів Договору про створення Союзної держави, а також у разі необхідності за лінією Організації договору про колективну безпеку" (ОДКБ) .

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.