Зараз немає потреби в російській військовій допомозі Білорусі, - Пєсков
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Росії є зобов'язання про військову допомогу Білорусі в межах міжнародних договорів, але зараз потреби в такій допомозі немає.
На запитання, в якій ситуації Росія може надати військову допомогу Білорусі, Пєсков відповів, що гіпотетично міркувати про це неможливо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.
Пєсков також сказав, що Росія визнає результати виборів у Білорусі і вважає все, що відбувається в цій країні, її внутрішньою справою. При цьому він зазначив, що здійснюються спроби зовнішнього втручання в події в Білорусі. Хто саме їх здійснює, Пєсков не уточнив.
Після переговорів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка 14 і 15 серпня Кремль повідомляв, що Росія готова посприяти Білорусі "у вирішенні проблем, що виникли, на підставі принципів Договору про створення Союзної держави, а також у разі необхідності за лінією Організації договору про колективну безпеку" (ОДКБ) .
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
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как у рашки в Сирии
Или как: все стабильно, всем всего х.ватит(все бегут скупать крупы, если есть и соль, если "забросили")
Верим, верим, ершик сортирный
-дело рук самого утопающего...
слились сябры - не хватило духу и смелости..
https://www.svaboda.org/a/30791780.html
в этом?
Ситуация равновесия не может длиться долго. Если одна сторона действует нерешительно, то это дает другой стороне конфликта повод перейти в контратаку.
Что мы видим сегодня.кратко
Прогрессивная общественность поспешила отметить победу революции.За полторы недели протестов народ одержал только одну победу. Протестующие перестали бить и хватать на улицах, а большинство задержанных отпустили.Отсутствие руководства, генштаба или хотя бы примерного плана действий может сыграть роковую роль в ходе белорусской революции.Белорусской революции явно не хватает лидерства.Власти воспользовались этой ситуацией и постепенно контратакуют.
ты просто дурачок
иди мимо..
Да, это так.
У беларусов нет Турчинова и Порошенко, которые были у Украины в 2014 году.
К сожалению, нет.
📢Беларусь в шоке!
Ви вже допомогли Домбасу. Домбасяни дуже раді.
Навіщо Білорусі військова допомога, на них хтось напав???
Цікаво, під яким приводом пуло введе війська в Білорусь? Бандерівців нема, руцький язік не забороняють...
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко утверждает, что требующие честных выборов граждане собираются организовать "ползучий запрет" русского языка.
Об этом он сказал на совещание в Совете безопасности РБ, информирует https://censor.net/ со ссылкой на белорусскую государственную телерадиокомпанию https://www.belta.by/president/view/ot-razryva-s-rossiej-do-vhozhdenija-v-es-i-nato-lukashenko-otmechaet-polnuju-nesostojatelnost-403262-2020/ БЕЛТА .Источник: https://censor.net/n3214578
уже..
кто возбухал тех не пускают на заводы - их заменяют другими..
именно сейчас это и происходит..
я склоняюсь к тому что Лука останется..
Так что мимо, нечего трогать .... ээээ..... "робинов и гудов"
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Сотрудников государственного ТВ Белоруссии могли заменить россиянами.
Об это сообщила режиссер канала «Беларусь 3» Алёна Мартиновская. «Прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши обязанности за очень большую сумму», - рассказала Мартиновская. При этом белорусских сотрудников Белтелерадиокомпании сегодня не пустили на работу сотрудники ОМОНа.
«Вчера вечером в стенах компании действительно появились новые, чужие люди, которым начали показывать, как там все работает», - подтвердил информацию о замене сотрудников https://t.me/nashaniva/11138 источник «Нашей Нивы».
Накануне писали , что вечером в Минск из Москвы прилетел самолет Ту-214ВПУ c бортовым номером RA-64523. Позднее он вернулся назад. Кто и что находилось на борту, неизвестно, однако указывалось, что самолет ранее использовался Федеральной службой безопасности России.
Если заявление белорусской журналистки соответствуют действительности, то вполне вероятно, что самолетом ФСБ из Москвы в Минск доставлялись новые сотрудники белорусского гостелевидения.
а шо, не верите в его прогнозы?
https://www.youtube.com/watch?v=VfameHeP0pk
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!