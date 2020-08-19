Лукашенко поручил КГБ выявлять организаторов протестов
Захвативший власть в Беларуи "президент" Александр Лукашенко поручил КГБистам выявлять организаторов акций протестов и "пресекать их действия".
Об этом он заявил по итогам совещания Совета безопасности Беларуси. Слова Лукашенко цитирует белорусское государственное информагентство "БЕЛТА", сообщает Цензор.НЕТ.
"Комитету государственной безопасности Александр Лукашенко поручил выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования беспорядков в Беларуси", - сообщает агентство.
Министерству внутренних дел Лукашенко поручил "не допускать беспорядков в стране, и особенно в Минске". "В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины", - заявил он.
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Лукашенко призывает увольнять участников забастовок.
"Хочешь работать - работай (как я уже говорил), не хочешь - за ворота, не мешай работать другим. Но возврата потом обратно на это предприятие быть не должно. У нас в очереди стоят люди на предприятия", - сказал он.
"Президент" Беларуси также велел усилить пропагандистскую работу через государственные СМИ.
Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко заявил, что в Гродно уже вывешивают польские флаги: "Подобные вещи будут пресечены кардинальным образом". ФОТО
"Средствам массовой информации - разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой "черной сотни" - путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства. Вы это видите. Более того, они толкают нас к столкновению с исторически братским нам народом - русскими, россиянами. Этого допустить нельзя. Поэтому надо активизироваться средствам массовой информации", - заявил Лукашенко.
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Вы рабы - и за счет ашей покорности они живут!!!
Удачи нам!!!! Надеюсь Америка поможет!
Свобода будет по-настоящему цениться только тогда, когда завоевана своими руками.
Вот когда беларусы сделают основную часть работы - им помогут.
Наследники Золотой Орды, россияне, которые не могут по ордынской традиции жить без царя, просто когда-то насильно присоединили к Российской империи белорусские земли, а потом их насильно же русифицировали, но это не историческое братство.
понятное дело что сябры мощно начали, и так же мощно все просрали..
увлеклись он самолюбованием..
и да Цензор - вы наверное поторопились тоже..
вертайте все взад как было.. - выделенные слова лишние..
Захвативший власть в Беларуи "президент" Александр Лукашенко Источник: https://censor.net/n3214719
- Ну, от дивись - у Грузії була «революція троянд» - там червона троянда стала символом перемін. В Україні, спочатку, була «помаранчева революція» - по кольору прапора партії реформістів… Потім була «революція гідності»… Через п»ять років, зусиллями «втомлених від реформ», сталася безкровна «революція зеленого лайна»…
- А в Білорусі теж «кольорова революція»?...
- Аякже!... «Революція рожевих поні "у квіточку»…
В Украине побили пару сотен студентов - на 2-й день Майдан.
В Беларуси Белоруссии не просто побили а пытали несколько тысяч - они блд хороводы с цветочками водят и трогательные фоточки постят "мы сняли обувь перед тем как залезть на лавочку".
Терпилы.
- Ну, от дивись - у Грузії була «революція троянд» - там червона троянда стала символом перемін. В Україні, спочатку, була «помаранчева революція» - по кольору прапора партії реформістів… Потім була «революція гідності»… Через п»ять років, зусиллями «втомлених від реформ», сталася безкровна «революція зеленого лайна»…
- А в Білорусі теж «кольорова революція»?...
- Аякже!... «Революція рожевих поні "у квіточку»…
https://censor.net/comments/locate/3214719/019214c6-9983-7325-90bd-4e5d0ff81346Ответить
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Здублював - комусь з "поклонників "не сподобалося"...
Сумма налогов, уплаченные за 4 года 11 компаниями, даже меньше, чем стоимость автомобиля Елены Зеленской.
"Работал в бизнесе" - подстилка олигархов, это бизнес такой... "Бизнес" которой не показывал прибыли, а сам "человек" в это время скупал недвижимость за границей через оффшоры.
А своими планами с противником никто не делится - как говорится:"Будет день - будет пища".
Україна уже наигралась в погремушки "внеблоковий статус" и "орентирование на стратегического партнера" и закончилось ето все очень печально. Пользучая русофікация, затягивание в имперское болото, вихолащивание демократических институтов по по лекалам паРаши. Если би не Майдан, України, как независимого государства уже би не существовало. Если белоруси на столько тупи, что би не учится на чужих ошибках и еще 20ть лет пригать по граблям, туда им и дорога!
Беларусь, то хеб с ней -- там уже национальный вопрос не только не стоит, но и не висит.
Меня всё больше волнует то, что меня всё меньше волнует Украина.
Помнится, несколько месяцев тому назад, был патриотический сход по Офисом с требованием уволить Ермака, иначе будут проводится акции гражданского неповиновения.
...и шо? и где? и вообще? -- так почему я должен волноваться больше, чем Ермак? *)
Там были описаны взаимоотношения власти и народа и заявлен действенный механизм компенсации преступной власти. Там прямо закреплено право народа на вооруженную борьбу против той власти, которая стремится поработить свой народ путем произвола и беззакония. Мы не раз приводили выдержки из этого текста, а потому, позволим себе процитировать лишь маленький ее кусочек:
«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».
То есть, декларация закрепила не только право, но и обязанность народа свергать любого диктатора и диктатуру. Примерно то же самое имеют в виду и все страны, которые исповедуют Западный принцип демократии.
Дана стаття є в Конвенції ООН Про права людини.
Впервые за столько лет майдан не у нас , но никто не может с точностью предсказать, чьей победой все это закончится в Беларуси. Все-таки верю в то, что огромное противостояние и антирейтинг луки сделают своё дело , и его выгонят из Беларуси вместе с его 'опппозиционером' липовым , его сынком.
Появятся новые виды транспорта: Равшан-мобиль, Джамшут-трактор и Путя-груз....
Зачинщики, вперед! скомандовал градоначальник, все более возвышая голос. ... Опять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската Тимошку ... вдруг сделался деятелен и настойчив до крайности......