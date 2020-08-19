РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9604 посетителя онлайн
Новости Революция в Беларуси
8 890 99

Лукашенко поручил КГБ выявлять организаторов протестов

Лукашенко поручил КГБ выявлять организаторов протестов

Захвативший власть в Беларуи "президент" Александр Лукашенко поручил КГБистам выявлять организаторов акций протестов и "пресекать их действия".

Об этом он заявил по итогам совещания Совета безопасности Беларуси. Слова Лукашенко цитирует белорусское государственное информагентство "БЕЛТА", сообщает Цензор.НЕТ.

"Комитету государственной безопасности Александр Лукашенко поручил выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования беспорядков в Беларуси", - сообщает агентство.

Министерству внутренних дел Лукашенко поручил "не допускать беспорядков в стране, и особенно в Минске". "В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины", - заявил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сейчас нет потребности в российской военной помощи Беларуси, - Песков

Лукашенко призывает увольнять участников забастовок.

"Хочешь работать - работай (как я уже говорил), не хочешь - за ворота, не мешай работать другим. Но возврата потом обратно на это предприятие быть не должно. У нас в очереди стоят люди на предприятия", - сказал он.

"Президент" Беларуси также велел усилить пропагандистскую работу через государственные СМИ.

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко заявил, что в Гродно уже вывешивают польские флаги: "Подобные вещи будут пресечены кардинальным образом". ФОТО

"Средствам массовой информации - разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой "черной сотни" - путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства. Вы это видите. Более того, они толкают нас к столкновению с исторически братским нам народом - русскими, россиянами. Этого допустить нельзя. Поэтому надо активизироваться средствам массовой информации", - заявил Лукашенко.

Автор: 

Беларусь (7937) забастовка (321) КГБ (141) Лукашенко Александр (3626)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
Исторически братские белорусам народы, это их соседи литовцы и поляки, с которыми они долго жили в одних государствах и совместно воевали против московитов.
Наследники Золотой Орды, россияне, которые не могут по ордынской традиции жить без царя, просто когда-то насильно присоединили к Российской империи белорусские земли, а потом их насильно же русифицировали, но это не историческое братство.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:27 Ответить
+18
Не хотел этого говорить, но придется: мало их ОМОН дубинками метелил.
В Украине побили пару сотен студентов - на 2-й день Майдан.
В Беларуси Белоруссии не просто побили а пытали несколько тысяч - они блд хороводы с цветочками водят и трогательные фоточки постят "мы сняли обувь перед тем как залезть на лавочку".
Терпилы.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:33 Ответить
+15
эту чтоле?
Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів - Цензор.НЕТ 4699
показать весь комментарий
19.08.2020 15:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підпільник Кіндрат
В надійному місті
Сховав автомат! (с)
показать весь комментарий
19.08.2020 15:21 Ответить
Лукашенко поручил КГБ выявлять организаторов протестов - Цензор.НЕТ 7025Лукашенко поручил КГБ выявлять организаторов протестов - Цензор.НЕТ 961
показать весь комментарий
19.08.2020 15:26 Ответить
НАРОД ! Слепой урод .
показать весь комментарий
19.08.2020 15:23 Ответить
Шото Бацка не теряет оптимизма или може тянет время и пакует ччемоданы на ростов шоб все вывезти и оставить Вейшорию с тремя зайчиками на гос козначействе как всое время зробыв овоч...
показать весь комментарий
19.08.2020 15:23 Ответить
То, что он тянет время это и ежу понятно - это играет ему на руку. Только он уж больно оживился в последние 2 дня - наверное почуял твердую землю под ногами
показать весь комментарий
19.08.2020 15:33 Ответить
говорят саддам улыбался когда его вешали, и каддафи лыбу тянул, когда ему нож в *Опе крутили
показать весь комментарий
19.08.2020 20:01 Ответить
Да!!! Ничего другого я и не ждал!!! Говорить с ним - это все равно , что с путиным или кадыровым!!
Вы рабы - и за счет ашей покорности они живут!!!
Удачи нам!!!! Надеюсь Америка поможет!
показать весь комментарий
19.08.2020 15:24 Ответить
Конечно поможет! Сегодня утром первая партия помощников прибыла!
показать весь комментарий
19.08.2020 15:27 Ответить
А я все рано надеюсь!!! Но свое дело делаю!
показать весь комментарий
19.08.2020 16:05 Ответить
Надеюсь Америка вам помогать не станет.
Свобода будет по-настоящему цениться только тогда, когда завоевана своими руками.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:28 Ответить
Мир настолько интегрирован- уверен свои руки это важно!!! Но у путина и лукашенко - есть НОВИЧОК , и не только!!! Нужна ПОМОЩЬ!!!!! Без ние ни как!!!
показать весь комментарий
19.08.2020 16:08 Ответить
Помощь - это когда ты что-то делаешь, а тебе помогают. А не делают все за тебя.
Вот когда беларусы сделают основную часть работы - им помогут.
показать весь комментарий
19.08.2020 16:11 Ответить
Подмогу своему КГБ уже вызвал,не справляются..... Сегодня утром прилетели.....
показать весь комментарий
19.08.2020 15:26 Ответить
Сам на себе і вийде..
показать весь комментарий
19.08.2020 15:26 Ответить
Убаюкали усатого, быкует последнии пару дней,теперь хлопать в ладоши и собирать мусор не поможет, с диктаторами на переговоры не идут а ставят ультиматум и свергают
показать весь комментарий
19.08.2020 15:26 Ответить
************ сранный .
показать весь комментарий
19.08.2020 15:27 Ответить
Исторически братские белорусам народы, это их соседи литовцы и поляки, с которыми они долго жили в одних государствах и совместно воевали против московитов.
Наследники Золотой Орды, россияне, которые не могут по ордынской традиции жить без царя, просто когда-то насильно присоединили к Российской империи белорусские земли, а потом их насильно же русифицировали, но это не историческое братство.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:27 Ответить
пора нашему Земеле поздравлять Луку с переизбранием..
понятное дело что сябры мощно начали, и так же мощно все просрали..
увлеклись он самолюбованием..

и да Цензор - вы наверное поторопились тоже..
вертайте все взад как было.. - выделенные слова лишние..

Захвативший власть в Беларуи "президент" Александр Лукашенко Источник: https://censor.net/n3214719
показать весь комментарий
19.08.2020 15:27 Ответить
неа, все будет, погоди, майдан тоже забуксовал одно время
показать весь комментарий
19.08.2020 15:40 Ответить
- А що таке «кольорові революції?
- Ну, от дивись - у Грузії була «революція троянд» - там червона троянда стала символом перемін. В Україні, спочатку, була «помаранчева революція» - по кольору прапора партії реформістів… Потім була «революція гідності»… Через п»ять років, зусиллями «втомлених від реформ», сталася безкровна «революція зеленого лайна»…
- А в Білорусі теж «кольорова революція»?...
- Аякже!... «Революція рожевих поні "у квіточку»…
показать весь комментарий
19.08.2020 15:28 Ответить
Не хотел этого говорить, но придется: мало их ОМОН дубинками метелил.
В Украине побили пару сотен студентов - на 2-й день Майдан.
В Беларуси Белоруссии не просто побили а пытали несколько тысяч - они блд хороводы с цветочками водят и трогательные фоточки постят "мы сняли обувь перед тем как залезть на лавочку".
Терпилы.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:33 Ответить
Разница в том, что у нас были с десяток олигархов со своими каналами и средствами медиа, которые педалировали ситуацию с Майданом и вполне готовы были принять власть после Януковича, а у беларусов были только 26 лет авторитарной власти.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:50 Ответить
и тут тебе "олигархи" жить не дают. Сразу после избиения студентов вся Украина поехала на майдан не по указке каких-то мифических "олигархов" а по зову сердца. Впрочем, рабам этого не понять.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:53 Ответить
Не могу вам запретить думать наивными лозунгами, но без широкой информационной поддержки, преподнесенной в определенном ключе, у нас бы не было того эффекта, который получился. Собственно, наш Майдан начинался точно так же, как беларуский - приехали, постояли, послушали лапшу от коррупционеров на сцене (хотя, этого у беларусов пока не было) и разъехались.
показать весь комментарий
19.08.2020 16:02 Ответить
- А що таке «кольорові революції?
- Ну, от дивись - у Грузії була «революція троянд» - там червона троянда стала символом перемін. В Україні, спочатку, була «помаранчева революція» - по кольору прапора партії реформістів… Потім була «революція гідності»… Через п»ять років, зусиллями «втомлених від реформ», сталася безкровна «революція зеленого лайна»…
- А в Білорусі теж «кольорова революція»?...
- Аякже!... «Революція рожевих поні "у квіточку»…
https://censor.net/comments/locate/3214719/019214c6-9983-7325-90bd-4e5d0ff81346Ответить
Мне нравится 5
Здублював - комусь з "поклонників "не сподобалося"...
показать весь комментарий
19.08.2020 17:25 Ответить
Лукашенко поручил КГБ выявлять организаторов протестов - Цензор.НЕТ 5757
показать весь комментарий
19.08.2020 15:28 Ответить
Туда еще Свыню .
показать весь комментарий
19.08.2020 15:30 Ответить
эту чтоле?
Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів - Цензор.НЕТ 4699
показать весь комментарий
19.08.2020 15:32 Ответить
Человек работал в бизнесе , другой воровал у Украины .
показать весь комментарий
19.08.2020 15:34 Ответить
Правильно конфеты это бизнес, а зеля крал для коломойши через свой 95й офшер, и сейчас тоже крадет
показать весь комментарий
19.08.2020 15:35 Ответить
Факты , Чмо .
показать весь комментарий
19.08.2020 15:36 Ответить
Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів - Цензор.НЕТ 9827
показать весь комментарий
19.08.2020 15:39 Ответить
😄😄😄
показать весь комментарий
19.08.2020 15:45 Ответить
Я его прмвяжу за ноги , и вместе с Ахметовым , Медвейчуком , Косюком , , протяну по Крещатику в бочке с дерьмом .
показать весь комментарий
19.08.2020 15:40 Ответить
так вперёд, кто тебе мешает?
показать весь комментарий
19.08.2020 15:55 Ответить
ПРЕЗИДЕНТ-КОРРУПЦИОНЕР: КАК ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ПЛАТИЛ НАЛОГИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Сумма налогов, уплаченные за 4 года 11 компаниями, даже меньше, чем стоимость автомобиля Елены Зеленской.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:39 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/31/7253924/
показать весь комментарий
19.08.2020 15:44 Ответить
ну? заработал чувак бабки. заплаитил налоги. помог армии. точно так как и я, но миниатюре. черкни про себя.
показать весь комментарий
19.08.2020 16:40 Ответить
а они действительно разводятся, или это способ переписать совместно нажитое имущество на жену и обезопасить себя от бедной старости?
показать весь комментарий
19.08.2020 20:05 Ответить
Зе сам сказал что отличается от человека физиологически...
"Работал в бизнесе" - подстилка олигархов, это бизнес такой... "Бизнес" которой не показывал прибыли, а сам "человек" в это время скупал недвижимость за границей через оффшоры.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:40 Ответить
Ответ понятен ? Чмо ?
показать весь комментарий
19.08.2020 15:35 Ответить
да! ты действительно чмо
показать весь комментарий
19.08.2020 15:56 Ответить
поросенко и его свынярчуков..
показать весь комментарий
19.08.2020 16:52 Ответить
Как то так .https://twitter.com/i/status/1295770810343460867
показать весь комментарий
19.08.2020 15:29 Ответить
Мудищев, самый главный организатор протестов - это ты! Если бы не твоя наглость, неподчинение законам и Конституции - никаких протестов бы не было:они прекратятся только после твоей отставки и бегства из Беларуси.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:29 Ответить
грят хуссейн любил самогончик из бульбы, а каддафи любил закусывать жареной картошечкой...
показать весь комментарий
19.08.2020 15:30 Ответить
Чем на это ответят протестующие? Новым хороводом с цветами? "Цепью единства" от Киева до Житомира?
показать весь комментарий
19.08.2020 15:30 Ответить
может им стоит расцеловаться и по обниматься с Омоном еще раз?
показать весь комментарий
19.08.2020 15:34 Ответить
Вместо конкретных действий, когда в Минске вышло полмиллиона протестующих, инфантилы хороводили, обнимали своих гестаповцев и утверждали, что мол они показывают пример мирного свержения диктатора. В результате хитрый папа Коли дал детишкам похороводить, а с каждым новым хороводом людей становится меньше и вот сегодня их опять начали разгонять ОМОНом, который они обнимали и целовали, а на организаторов хороводов и забастовок папа Коли уже натравил гебню.

Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів - Цензор.НЕТ 2986
показать весь комментарий
19.08.2020 15:44 Ответить
Тебе чего неймется? Лука нагло врет про вмешательство НАТО, о протестах против орды и рускаго языка - диктатор сошел с ума. Противники Луки учли опыт Украины - там краеугольными камнями были выступления за вступление Украины в НАТО и ЕС,что вызвало немедленное озверение Путлера и войну с большими жертвами.У беларусов - первая задача - на х@й убрать Луку и его приспешников из власти, а затем - хорошо подготовиться и двигаться дальше. Никаких антиордынских лозунгов они не выдвигают, притеснять рускаязычных тоже не собираются, как и вступать в НАТО. Беларусь - мирная страна и должна проводить политику нейтралитета и неучастия в военных блоках: это - логично и не трогает самолюбия Путлера.
А своими планами с противником никто не делится - как говорится:"Будет день - будет пища".
показать весь комментарий
19.08.2020 15:44 Ответить
Так я про то и говорю - хотят убрать Луку - пусть убирают! А не хороводы с цветочками водят.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:47 Ответить
Не инадо опережать события - противники Луки - не малолетние дети и занимаются анализом ситуации и планированием действий, с нами они вряд-ли поделятся и правильно сделают. "Убрать Мудищева" в прямом и переносном смысле - нетрудно, а вот как не допустить вмешательства орды, как не допустить больших жертв среди своих сторонников?
показать весь комментарий
19.08.2020 15:54 Ответить
"Беларусь - мирная страна и должна проводить политику нейтралитета и неучастия в военных блоках"
Україна уже наигралась в погремушки "внеблоковий статус" и "орентирование на стратегического партнера" и закончилось ето все очень печально. Пользучая русофікация, затягивание в имперское болото, вихолащивание демократических институтов по по лекалам паРаши. Если би не Майдан, України, как независимого государства уже би не существовало. Если белоруси на столько тупи, что би не учится на чужих ошибках и еще 20ть лет пригать по граблям, туда им и дорога!
показать весь комментарий
19.08.2020 16:41 Ответить
В Украине ценой больших усилий путь выбран, здесь - все только начинается. Быть может, все затянется на месяцы - главное "начать", ка говорил еще Горбачев.Тем более, Путлер в этой ситуации старше на 6 лет, а с его уходом многое изменится. Лука посадил,физически уничтожил и выгнал из страны всю прежнюю активную и образованную оппозицию - это тоже надо учесть, поскольку народ в революциях, к моему большому сожалению, является всегда исполнительным механизмом, но не мозгами.
показать весь комментарий
20.08.2020 16:32 Ответить
Бастилия не сама себя разобрала, Карл не отрезал себе голову и Чаушеску не повесил себя сам. Декабристы тоже когда то стояли... "Стояли звери около двери, в них стреляли , они умирали" Стругацкие.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:30 Ответить
Чаушеску не повесил сам себя и его никто не вешал
показать весь комментарий
19.08.2020 16:01 Ответить
Сорри, Вы правы. Его расстреляли. Но суть не поменялась.
показать весь комментарий
19.08.2020 16:41 Ответить
После этого, с подобной дрянью уже, точно никто не сядет на одном гектаре делать что-то серьезное.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:31 Ответить
По- моему сегодня должна быть инагурация. Отложили что ли?
показать весь комментарий
19.08.2020 15:31 Ответить
Да, Лука там кирпичи уже несколько дней откладывает.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:49 Ответить
Серые начинают и выигрывают...
Беларусь, то хеб с ней -- там уже национальный вопрос не только не стоит, но и не висит.
Меня всё больше волнует то, что меня всё меньше волнует Украина.
Помнится, несколько месяцев тому назад, был патриотический сход по Офисом с требованием уволить Ермака, иначе будут проводится акции гражданского неповиновения.
...и шо? и где? и вообще? -- так почему я должен волноваться больше, чем Ермак? *)
показать весь комментарий
19.08.2020 15:33 Ответить
Основой любой демократии, является принятие комплекса прав человека, которые не обсуждаются, но выполняются. Источником правовых норм, регулирующих эти вопросы, в частности, является Декларация о независимости США.

Там были описаны взаимоотношения власти и народа и заявлен действенный механизм компенсации преступной власти. Там прямо закреплено право народа на вооруженную борьбу против той власти, которая стремится поработить свой народ путем произвола и беззакония. Мы не раз приводили выдержки из этого текста, а потому, позволим себе процитировать лишь маленький ее кусочек:

«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».

То есть, декларация закрепила не только право, но и обязанность народа свергать любого диктатора и диктатуру. Примерно то же самое имеют в виду и все страны, которые исповедуют Западный принцип демократии.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:35 Ответить
Це називається - "Право народу на повстання у випадку узурпації влади".
Дана стаття є в Конвенції ООН Про права людини.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:39 Ответить
МудоЗвон.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:35 Ответить
Что тут удивительного, было бы странно, если бы он решил узнать 'кто сфальсифицировал в его пользу выборы'. Или просто и мирно сложил с себя полномочия. А так топчется все в той же парадигме граблей Яныка.
Впервые за столько лет майдан не у нас , но никто не может с точностью предсказать, чьей победой все это закончится в Беларуси. Все-таки верю в то, что огромное противостояние и антирейтинг луки сделают своё дело , и его выгонят из Беларуси вместе с его 'опппозиционером' липовым , его сынком.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:35 Ответить
Щас с Мацквы самолётами начнут завозить таджиков и узбеков для сборки МАЗов, МТЗух и БЕЛАЗов.......

Появятся новые виды транспорта: Равшан-мобиль, Джамшут-трактор и Путя-груз....
показать весь комментарий
19.08.2020 15:37 Ответить
Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів - Цензор.НЕТ 4874
показать весь комментарий
19.08.2020 15:37 Ответить
У мальчика рот первого прямо на желудке можно сразу желудок набивать.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:59 Ответить
Хорошо бы боксерам такие майки выдавать:каждый удар - прямо в харю диктатору.
показать весь комментарий
20.08.2020 16:34 Ответить
Янукович перед концом тоже смотрелся огурцом.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:49 Ответить
То есть назначать?
показать весь комментарий
19.08.2020 15:55 Ответить
Судьба Луки провидчески предсказана в эпилоге поэмы Ф.Баркова "Лука Мудищев".
показать весь комментарий
19.08.2020 15:57 Ответить
Неужели докопаются до рептилоидной английской королевы?
показать весь комментарий
19.08.2020 16:03 Ответить
Агент Федор Бульба против агента 007. Разоблачение рептилии, властвующей над миром.
Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів - Цензор.НЕТ 1419
показать весь комментарий
19.08.2020 16:11 Ответить
Ляксандр Бацькович! Вот организаторы! Вот их мерзкие фотки!
Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів - Цензор.НЕТ 6117
Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів - Цензор.НЕТ 4534
показать весь комментарий
19.08.2020 16:07 Ответить
З.Ы. Причитающуюся мне за наводку корзину печенья и бочку варенья отправьте пожалуйста в Нидерланды по адресу Амстердам, первый кофишоп от вокзала налево.
показать весь комментарий
19.08.2020 16:08 Ответить
теперь надо ожидать расстрелов мятежников и агентов Запада?
показать весь комментарий
19.08.2020 16:12 Ответить
inostrancam pora uezhatj - inache povjazhut i dela narisujut
показать весь комментарий
19.08.2020 16:16 Ответить
интересно, когда лука даст команду омону отмороженому пи*дить по полной дружелюбных и миролюбивых протестующих? вангую, через неделю протесты заглохнут ?
показать весь комментарий
19.08.2020 16:33 Ответить
"

Зачинщики, вперед! скомандовал градоначальник, все более возвышая голос. ... Опять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската Тимошку ... вдруг сделался деятелен и настойчив до крайности......
показать весь комментарий
19.08.2020 17:11 Ответить
Если тупо судить кому это выгодно, то со всех этих протестов поимела и ещё поимеет роССия. Но он теперь уже в её сторону не заикнётся...
показать весь комментарий
19.08.2020 17:14 Ответить
Луку ждет сюрприз. Как он ***** в глаза после этого сметреть будет...
показать весь комментарий
19.08.2020 17:15 Ответить
Черговий виток терору.
показать весь комментарий
19.08.2020 17:21 Ответить
Наберіть в гуглі в пошуку зображень "мама вчить доньку" та "мама учит дочку". Дуже наочне пояснення чому мова - то дуже важливо
показать весь комментарий
19.08.2020 17:21 Ответить
Приказано искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более её там нет. Надо ещё за ведьмами поганяться по полям да весям.
показать весь комментарий
19.08.2020 17:39 Ответить
Белорусы вы прекрасно знаете где живут эти гниды.Давят вас?Давите их!
показать весь комментарий
19.08.2020 18:53 Ответить
 
 