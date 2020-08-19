Лукашенко поручил КГБ выявлять организаторов протестов

Захвативший власть в Беларуи "президент" Александр Лукашенко поручил КГБистам выявлять организаторов акций протестов и "пресекать их действия".

Об этом он заявил по итогам совещания Совета безопасности Беларуси. Слова Лукашенко цитирует белорусское государственное информагентство "БЕЛТА", сообщает Цензор.НЕТ.

"Комитету государственной безопасности Александр Лукашенко поручил выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования беспорядков в Беларуси", - сообщает агентство.

Министерству внутренних дел Лукашенко поручил "не допускать беспорядков в стране, и особенно в Минске". "В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины", - заявил он.

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Лукашенко призывает увольнять участников забастовок.

"Хочешь работать - работай (как я уже говорил), не хочешь - за ворота, не мешай работать другим. Но возврата потом обратно на это предприятие быть не должно. У нас в очереди стоят люди на предприятия", - сказал он.

"Президент" Беларуси также велел усилить пропагандистскую работу через государственные СМИ.

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"Средствам массовой информации - разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой "черной сотни" - путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства. Вы это видите. Более того, они толкают нас к столкновению с исторически братским нам народом - русскими, россиянами. Этого допустить нельзя. Поэтому надо активизироваться средствам массовой информации", - заявил Лукашенко.