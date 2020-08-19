Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив КДБістам виявляти організаторів акцій протестів і "припиняти їхні дії".
Про це він заявив за підсумками наради Ради безпеки Білорусі. Слова Лукашенка цитує білоруське державне інформагентство "БЕЛТА", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Комітету державної безпеки Олександр Лукашенко доручив виявляти і припиняти дії організаторів вуличних заворушень, розкривати канали фінансування заворушень у Білорусі", - повідомляє агентство.
Міністерству внутрішніх справ Лукашенко доручив "не допускати заворушень у країні, і особливо в Мінську". "У Мінську не повинно бути більше ніяких заворушень. Люди втомилися, люди вимагають миру і тиші", - заявив він.
Лукашенко закликає звільняти учасників страйків.
"Хочеш працювати - працюй (як я вже говорив), не хочеш - за ворота, не заважай працювати іншим. Але повернення потім назад на це підприємство бути не повинно. У нас в черзі стоять люди на підприємства", - сказав він.
"Президент" Білорусі також велів посилити пропагандистську роботу через державні ЗМІ.
"Засобам масової інформації - роз'яснювати, розповідати, попереджати людей, що програми цієї "чорної сотні" - шлях у прірву до знищення Білорусі як суверенної і незалежної держави. Ви це бачите. Більш того, вони штовхають нас до зіткнення з історично братнім нам народом - росіянами. Цього допустити не можна. Тому треба активізуватися засобам масової інформації", - заявив Лукашенко.
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Вы рабы - и за счет ашей покорности они живут!!!
Удачи нам!!!! Надеюсь Америка поможет!
Свобода будет по-настоящему цениться только тогда, когда завоевана своими руками.
Вот когда беларусы сделают основную часть работы - им помогут.
Наследники Золотой Орды, россияне, которые не могут по ордынской традиции жить без царя, просто когда-то насильно присоединили к Российской империи белорусские земли, а потом их насильно же русифицировали, но это не историческое братство.
понятное дело что сябры мощно начали, и так же мощно все просрали..
увлеклись он самолюбованием..
и да Цензор - вы наверное поторопились тоже..
вертайте все взад как было.. - выделенные слова лишние..
Захвативший власть в Беларуи "президент" Александр Лукашенко Источник: https://censor.net/n3214719
- Ну, от дивись - у Грузії була «революція троянд» - там червона троянда стала символом перемін. В Україні, спочатку, була «помаранчева революція» - по кольору прапора партії реформістів… Потім була «революція гідності»… Через п»ять років, зусиллями «втомлених від реформ», сталася безкровна «революція зеленого лайна»…
- А в Білорусі теж «кольорова революція»?...
- Аякже!... «Революція рожевих поні "у квіточку»…
В Украине побили пару сотен студентов - на 2-й день Майдан.
В Беларуси Белоруссии не просто побили а пытали несколько тысяч - они блд хороводы с цветочками водят и трогательные фоточки постят "мы сняли обувь перед тем как залезть на лавочку".
Терпилы.
- Ну, от дивись - у Грузії була «революція троянд» - там червона троянда стала символом перемін. В Україні, спочатку, була «помаранчева революція» - по кольору прапора партії реформістів… Потім була «революція гідності»… Через п»ять років, зусиллями «втомлених від реформ», сталася безкровна «революція зеленого лайна»…
- А в Білорусі теж «кольорова революція»?...
- Аякже!... «Революція рожевих поні "у квіточку»…
https://censor.net/comments/locate/3214719/019214c6-9983-7325-90bd-4e5d0ff81346Ответить
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Здублював - комусь з "поклонників "не сподобалося"...
Сумма налогов, уплаченные за 4 года 11 компаниями, даже меньше, чем стоимость автомобиля Елены Зеленской.
"Работал в бизнесе" - подстилка олигархов, это бизнес такой... "Бизнес" которой не показывал прибыли, а сам "человек" в это время скупал недвижимость за границей через оффшоры.
А своими планами с противником никто не делится - как говорится:"Будет день - будет пища".
Україна уже наигралась в погремушки "внеблоковий статус" и "орентирование на стратегического партнера" и закончилось ето все очень печально. Пользучая русофікация, затягивание в имперское болото, вихолащивание демократических институтов по по лекалам паРаши. Если би не Майдан, України, как независимого государства уже би не существовало. Если белоруси на столько тупи, что би не учится на чужих ошибках и еще 20ть лет пригать по граблям, туда им и дорога!
Беларусь, то хеб с ней -- там уже национальный вопрос не только не стоит, но и не висит.
Меня всё больше волнует то, что меня всё меньше волнует Украина.
Помнится, несколько месяцев тому назад, был патриотический сход по Офисом с требованием уволить Ермака, иначе будут проводится акции гражданского неповиновения.
...и шо? и где? и вообще? -- так почему я должен волноваться больше, чем Ермак? *)
Там были описаны взаимоотношения власти и народа и заявлен действенный механизм компенсации преступной власти. Там прямо закреплено право народа на вооруженную борьбу против той власти, которая стремится поработить свой народ путем произвола и беззакония. Мы не раз приводили выдержки из этого текста, а потому, позволим себе процитировать лишь маленький ее кусочек:
«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».
То есть, декларация закрепила не только право, но и обязанность народа свергать любого диктатора и диктатуру. Примерно то же самое имеют в виду и все страны, которые исповедуют Западный принцип демократии.
Дана стаття є в Конвенції ООН Про права людини.
Впервые за столько лет майдан не у нас , но никто не может с точностью предсказать, чьей победой все это закончится в Беларуси. Все-таки верю в то, что огромное противостояние и антирейтинг луки сделают своё дело , и его выгонят из Беларуси вместе с его 'опппозиционером' липовым , его сынком.
Появятся новые виды транспорта: Равшан-мобиль, Джамшут-трактор и Путя-груз....
Зачинщики, вперед! скомандовал градоначальник, все более возвышая голос. ... Опять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската Тимошку ... вдруг сделался деятелен и настойчив до крайности......