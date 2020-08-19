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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів

Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив КДБістам виявляти організаторів акцій протестів і "припиняти їхні дії".

Про це він заявив за підсумками наради Ради безпеки Білорусі. Слова Лукашенка цитує білоруське державне інформагентство "БЕЛТА", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Комітету державної безпеки Олександр Лукашенко доручив виявляти і припиняти дії організаторів вуличних заворушень, розкривати канали фінансування заворушень у Білорусі", - повідомляє агентство.

Міністерству внутрішніх справ Лукашенко доручив "не допускати заворушень у країні, і особливо в Мінську". "У Мінську не повинно бути більше ніяких заворушень. Люди втомилися, люди вимагають миру і тиші", - заявив він.

Лукашенко закликає звільняти учасників страйків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хочу попросити робітників не ховати очі в асфальт: з цими учасниками мітингу ми розберемося, - Лукашенко

"Хочеш працювати - працюй (як я вже говорив), не хочеш - за ворота, не заважай працювати іншим. Але повернення потім назад на це підприємство бути не повинно. У нас в черзі стоять люди на підприємства", - сказав він.

"Президент" Білорусі також велів посилити пропагандистську роботу через державні ЗМІ.

"Засобам масової інформації - роз'яснювати, розповідати, попереджати людей, що програми цієї "чорної сотні" - шлях у прірву до знищення Білорусі як суверенної і незалежної держави. Ви це бачите. Більш того, вони штовхають нас до зіткнення з історично братнім нам народом - росіянами. Цього допустити не можна. Тому треба активізуватися засобам масової інформації", - заявив Лукашенко.

Також читайте: Лукашенко назвав фейком військову присутність РФ у Білорусі

Автор: 

Білорусь (7987) страйк (208) КДБ (47) Лукашенко Олександр (2669)


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Топ коментарі
+21
Исторически братские белорусам народы, это их соседи литовцы и поляки, с которыми они долго жили в одних государствах и совместно воевали против московитов.
Наследники Золотой Орды, россияне, которые не могут по ордынской традиции жить без царя, просто когда-то насильно присоединили к Российской империи белорусские земли, а потом их насильно же русифицировали, но это не историческое братство.
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19.08.2020 15:27 Відповісти
+18
Не хотел этого говорить, но придется: мало их ОМОН дубинками метелил.
В Украине побили пару сотен студентов - на 2-й день Майдан.
В Беларуси Белоруссии не просто побили а пытали несколько тысяч - они блд хороводы с цветочками водят и трогательные фоточки постят "мы сняли обувь перед тем как залезть на лавочку".
Терпилы.
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19.08.2020 15:33 Відповісти
+15
эту чтоле?
Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів - Цензор.НЕТ 4699
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19.08.2020 15:32 Відповісти
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19.08.2020 15:21 Відповісти
Лукашенко поручил КГБ выявлять организаторов протестов - Цензор.НЕТ 7025Лукашенко поручил КГБ выявлять организаторов протестов - Цензор.НЕТ 961
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19.08.2020 15:26 Відповісти
НАРОД ! Слепой урод .
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19.08.2020 15:23 Відповісти
Шото Бацка не теряет оптимизма или може тянет время и пакует ччемоданы на ростов шоб все вывезти и оставить Вейшорию с тремя зайчиками на гос козначействе как всое время зробыв овоч...
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19.08.2020 15:23 Відповісти
То, что он тянет время это и ежу понятно - это играет ему на руку. Только он уж больно оживился в последние 2 дня - наверное почуял твердую землю под ногами
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19.08.2020 15:33 Відповісти
говорят саддам улыбался когда его вешали, и каддафи лыбу тянул, когда ему нож в *Опе крутили
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19.08.2020 20:01 Відповісти
Да!!! Ничего другого я и не ждал!!! Говорить с ним - это все равно , что с путиным или кадыровым!!
Вы рабы - и за счет ашей покорности они живут!!!
Удачи нам!!!! Надеюсь Америка поможет!
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19.08.2020 15:24 Відповісти
Конечно поможет! Сегодня утром первая партия помощников прибыла!
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19.08.2020 15:27 Відповісти
А я все рано надеюсь!!! Но свое дело делаю!
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19.08.2020 16:05 Відповісти
Надеюсь Америка вам помогать не станет.
Свобода будет по-настоящему цениться только тогда, когда завоевана своими руками.
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19.08.2020 15:28 Відповісти
Мир настолько интегрирован- уверен свои руки это важно!!! Но у путина и лукашенко - есть НОВИЧОК , и не только!!! Нужна ПОМОЩЬ!!!!! Без ние ни как!!!
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19.08.2020 16:08 Відповісти
Помощь - это когда ты что-то делаешь, а тебе помогают. А не делают все за тебя.
Вот когда беларусы сделают основную часть работы - им помогут.
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19.08.2020 16:11 Відповісти
Подмогу своему КГБ уже вызвал,не справляются..... Сегодня утром прилетели.....
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19.08.2020 15:26 Відповісти
Сам на себе і вийде..
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19.08.2020 15:26 Відповісти
Убаюкали усатого, быкует последнии пару дней,теперь хлопать в ладоши и собирать мусор не поможет, с диктаторами на переговоры не идут а ставят ультиматум и свергают
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19.08.2020 15:26 Відповісти
************ сранный .
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19.08.2020 15:27 Відповісти
Исторически братские белорусам народы, это их соседи литовцы и поляки, с которыми они долго жили в одних государствах и совместно воевали против московитов.
Наследники Золотой Орды, россияне, которые не могут по ордынской традиции жить без царя, просто когда-то насильно присоединили к Российской империи белорусские земли, а потом их насильно же русифицировали, но это не историческое братство.
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19.08.2020 15:27 Відповісти
пора нашему Земеле поздравлять Луку с переизбранием..
понятное дело что сябры мощно начали, и так же мощно все просрали..
увлеклись он самолюбованием..

и да Цензор - вы наверное поторопились тоже..
вертайте все взад как было.. - выделенные слова лишние..

Захвативший власть в Беларуи "президент" Александр Лукашенко Источник: https://censor.net/n3214719
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19.08.2020 15:27 Відповісти
неа, все будет, погоди, майдан тоже забуксовал одно время
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19.08.2020 15:40 Відповісти
- А що таке «кольорові революції?
- Ну, от дивись - у Грузії була «революція троянд» - там червона троянда стала символом перемін. В Україні, спочатку, була «помаранчева революція» - по кольору прапора партії реформістів… Потім була «революція гідності»… Через п»ять років, зусиллями «втомлених від реформ», сталася безкровна «революція зеленого лайна»…
- А в Білорусі теж «кольорова революція»?...
- Аякже!... «Революція рожевих поні "у квіточку»…
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19.08.2020 15:28 Відповісти
Не хотел этого говорить, но придется: мало их ОМОН дубинками метелил.
В Украине побили пару сотен студентов - на 2-й день Майдан.
В Беларуси Белоруссии не просто побили а пытали несколько тысяч - они блд хороводы с цветочками водят и трогательные фоточки постят "мы сняли обувь перед тем как залезть на лавочку".
Терпилы.
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19.08.2020 15:33 Відповісти
Разница в том, что у нас были с десяток олигархов со своими каналами и средствами медиа, которые педалировали ситуацию с Майданом и вполне готовы были принять власть после Януковича, а у беларусов были только 26 лет авторитарной власти.
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19.08.2020 15:50 Відповісти
и тут тебе "олигархи" жить не дают. Сразу после избиения студентов вся Украина поехала на майдан не по указке каких-то мифических "олигархов" а по зову сердца. Впрочем, рабам этого не понять.
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19.08.2020 15:53 Відповісти
Не могу вам запретить думать наивными лозунгами, но без широкой информационной поддержки, преподнесенной в определенном ключе, у нас бы не было того эффекта, который получился. Собственно, наш Майдан начинался точно так же, как беларуский - приехали, постояли, послушали лапшу от коррупционеров на сцене (хотя, этого у беларусов пока не было) и разъехались.
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19.08.2020 16:02 Відповісти
- А що таке «кольорові революції?
- Ну, от дивись - у Грузії була «революція троянд» - там червона троянда стала символом перемін. В Україні, спочатку, була «помаранчева революція» - по кольору прапора партії реформістів… Потім була «революція гідності»… Через п»ять років, зусиллями «втомлених від реформ», сталася безкровна «революція зеленого лайна»…
- А в Білорусі теж «кольорова революція»?...
- Аякже!... «Революція рожевих поні "у квіточку»…
https://censor.net/comments/locate/3214719/019214c6-9983-7325-90bd-4e5d0ff81346Ответить
Мне нравится 5
Здублював - комусь з "поклонників "не сподобалося"...
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19.08.2020 17:25 Відповісти
Лукашенко поручил КГБ выявлять организаторов протестов - Цензор.НЕТ 5757
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19.08.2020 15:28 Відповісти
Туда еще Свыню .
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19.08.2020 15:30 Відповісти
эту чтоле?
Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів - Цензор.НЕТ 4699
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19.08.2020 15:32 Відповісти
Человек работал в бизнесе , другой воровал у Украины .
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19.08.2020 15:34 Відповісти
Правильно конфеты это бизнес, а зеля крал для коломойши через свой 95й офшер, и сейчас тоже крадет
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19.08.2020 15:35 Відповісти
Факты , Чмо .
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19.08.2020 15:36 Відповісти
Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів - Цензор.НЕТ 9827
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19.08.2020 15:39 Відповісти
😄😄😄
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19.08.2020 15:45 Відповісти
Я его прмвяжу за ноги , и вместе с Ахметовым , Медвейчуком , Косюком , , протяну по Крещатику в бочке с дерьмом .
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19.08.2020 15:40 Відповісти
так вперёд, кто тебе мешает?
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19.08.2020 15:55 Відповісти
ПРЕЗИДЕНТ-КОРРУПЦИОНЕР: КАК ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ПЛАТИЛ НАЛОГИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Сумма налогов, уплаченные за 4 года 11 компаниями, даже меньше, чем стоимость автомобиля Елены Зеленской.
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19.08.2020 15:39 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/31/7253924/
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19.08.2020 15:44 Відповісти
ну? заработал чувак бабки. заплаитил налоги. помог армии. точно так как и я, но миниатюре. черкни про себя.
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19.08.2020 16:40 Відповісти
а они действительно разводятся, или это способ переписать совместно нажитое имущество на жену и обезопасить себя от бедной старости?
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19.08.2020 20:05 Відповісти
Зе сам сказал что отличается от человека физиологически...
"Работал в бизнесе" - подстилка олигархов, это бизнес такой... "Бизнес" которой не показывал прибыли, а сам "человек" в это время скупал недвижимость за границей через оффшоры.
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19.08.2020 15:40 Відповісти
Ответ понятен ? Чмо ?
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19.08.2020 15:35 Відповісти
да! ты действительно чмо
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19.08.2020 15:56 Відповісти
поросенко и его свынярчуков..
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19.08.2020 16:52 Відповісти
Как то так .https://twitter.com/i/status/1295770810343460867
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19.08.2020 15:29 Відповісти
Мудищев, самый главный организатор протестов - это ты! Если бы не твоя наглость, неподчинение законам и Конституции - никаких протестов бы не было:они прекратятся только после твоей отставки и бегства из Беларуси.
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19.08.2020 15:29 Відповісти
грят хуссейн любил самогончик из бульбы, а каддафи любил закусывать жареной картошечкой...
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19.08.2020 15:30 Відповісти
Чем на это ответят протестующие? Новым хороводом с цветами? "Цепью единства" от Киева до Житомира?
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19.08.2020 15:30 Відповісти
может им стоит расцеловаться и по обниматься с Омоном еще раз?
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19.08.2020 15:34 Відповісти
Вместо конкретных действий, когда в Минске вышло полмиллиона протестующих, инфантилы хороводили, обнимали своих гестаповцев и утверждали, что мол они показывают пример мирного свержения диктатора. В результате хитрый папа Коли дал детишкам похороводить, а с каждым новым хороводом людей становится меньше и вот сегодня их опять начали разгонять ОМОНом, который они обнимали и целовали, а на организаторов хороводов и забастовок папа Коли уже натравил гебню.

Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів - Цензор.НЕТ 2986
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19.08.2020 15:44 Відповісти
Тебе чего неймется? Лука нагло врет про вмешательство НАТО, о протестах против орды и рускаго языка - диктатор сошел с ума. Противники Луки учли опыт Украины - там краеугольными камнями были выступления за вступление Украины в НАТО и ЕС,что вызвало немедленное озверение Путлера и войну с большими жертвами.У беларусов - первая задача - на х@й убрать Луку и его приспешников из власти, а затем - хорошо подготовиться и двигаться дальше. Никаких антиордынских лозунгов они не выдвигают, притеснять рускаязычных тоже не собираются, как и вступать в НАТО. Беларусь - мирная страна и должна проводить политику нейтралитета и неучастия в военных блоках: это - логично и не трогает самолюбия Путлера.
А своими планами с противником никто не делится - как говорится:"Будет день - будет пища".
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19.08.2020 15:44 Відповісти
Так я про то и говорю - хотят убрать Луку - пусть убирают! А не хороводы с цветочками водят.
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19.08.2020 15:47 Відповісти
Не инадо опережать события - противники Луки - не малолетние дети и занимаются анализом ситуации и планированием действий, с нами они вряд-ли поделятся и правильно сделают. "Убрать Мудищева" в прямом и переносном смысле - нетрудно, а вот как не допустить вмешательства орды, как не допустить больших жертв среди своих сторонников?
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19.08.2020 15:54 Відповісти
"Беларусь - мирная страна и должна проводить политику нейтралитета и неучастия в военных блоках"
Україна уже наигралась в погремушки "внеблоковий статус" и "орентирование на стратегического партнера" и закончилось ето все очень печально. Пользучая русофікация, затягивание в имперское болото, вихолащивание демократических институтов по по лекалам паРаши. Если би не Майдан, України, как независимого государства уже би не существовало. Если белоруси на столько тупи, что би не учится на чужих ошибках и еще 20ть лет пригать по граблям, туда им и дорога!
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19.08.2020 16:41 Відповісти
В Украине ценой больших усилий путь выбран, здесь - все только начинается. Быть может, все затянется на месяцы - главное "начать", ка говорил еще Горбачев.Тем более, Путлер в этой ситуации старше на 6 лет, а с его уходом многое изменится. Лука посадил,физически уничтожил и выгнал из страны всю прежнюю активную и образованную оппозицию - это тоже надо учесть, поскольку народ в революциях, к моему большому сожалению, является всегда исполнительным механизмом, но не мозгами.
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20.08.2020 16:32 Відповісти
Бастилия не сама себя разобрала, Карл не отрезал себе голову и Чаушеску не повесил себя сам. Декабристы тоже когда то стояли... "Стояли звери около двери, в них стреляли , они умирали" Стругацкие.
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19.08.2020 15:30 Відповісти
Чаушеску не повесил сам себя и его никто не вешал
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19.08.2020 16:01 Відповісти
Сорри, Вы правы. Его расстреляли. Но суть не поменялась.
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19.08.2020 16:41 Відповісти
После этого, с подобной дрянью уже, точно никто не сядет на одном гектаре делать что-то серьезное.
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19.08.2020 15:31 Відповісти
По- моему сегодня должна быть инагурация. Отложили что ли?
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19.08.2020 15:31 Відповісти
Да, Лука там кирпичи уже несколько дней откладывает.
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19.08.2020 15:49 Відповісти
Серые начинают и выигрывают...
Беларусь, то хеб с ней -- там уже национальный вопрос не только не стоит, но и не висит.
Меня всё больше волнует то, что меня всё меньше волнует Украина.
Помнится, несколько месяцев тому назад, был патриотический сход по Офисом с требованием уволить Ермака, иначе будут проводится акции гражданского неповиновения.
...и шо? и где? и вообще? -- так почему я должен волноваться больше, чем Ермак? *)
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19.08.2020 15:33 Відповісти
Основой любой демократии, является принятие комплекса прав человека, которые не обсуждаются, но выполняются. Источником правовых норм, регулирующих эти вопросы, в частности, является Декларация о независимости США.

Там были описаны взаимоотношения власти и народа и заявлен действенный механизм компенсации преступной власти. Там прямо закреплено право народа на вооруженную борьбу против той власти, которая стремится поработить свой народ путем произвола и беззакония. Мы не раз приводили выдержки из этого текста, а потому, позволим себе процитировать лишь маленький ее кусочек:

«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».

То есть, декларация закрепила не только право, но и обязанность народа свергать любого диктатора и диктатуру. Примерно то же самое имеют в виду и все страны, которые исповедуют Западный принцип демократии.
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19.08.2020 15:35 Відповісти
Це називається - "Право народу на повстання у випадку узурпації влади".
Дана стаття є в Конвенції ООН Про права людини.
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19.08.2020 15:39 Відповісти
МудоЗвон.
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19.08.2020 15:35 Відповісти
Что тут удивительного, было бы странно, если бы он решил узнать 'кто сфальсифицировал в его пользу выборы'. Или просто и мирно сложил с себя полномочия. А так топчется все в той же парадигме граблей Яныка.
Впервые за столько лет майдан не у нас , но никто не может с точностью предсказать, чьей победой все это закончится в Беларуси. Все-таки верю в то, что огромное противостояние и антирейтинг луки сделают своё дело , и его выгонят из Беларуси вместе с его 'опппозиционером' липовым , его сынком.
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19.08.2020 15:35 Відповісти
Щас с Мацквы самолётами начнут завозить таджиков и узбеков для сборки МАЗов, МТЗух и БЕЛАЗов.......

Появятся новые виды транспорта: Равшан-мобиль, Джамшут-трактор и Путя-груз....
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19.08.2020 15:37 Відповісти
Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів - Цензор.НЕТ 4874
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19.08.2020 15:37 Відповісти
У мальчика рот первого прямо на желудке можно сразу желудок набивать.
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19.08.2020 15:59 Відповісти
Хорошо бы боксерам такие майки выдавать:каждый удар - прямо в харю диктатору.
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20.08.2020 16:34 Відповісти
Янукович перед концом тоже смотрелся огурцом.
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19.08.2020 15:49 Відповісти
То есть назначать?
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19.08.2020 15:55 Відповісти
Судьба Луки провидчески предсказана в эпилоге поэмы Ф.Баркова "Лука Мудищев".
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19.08.2020 15:57 Відповісти
Неужели докопаются до рептилоидной английской королевы?
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19.08.2020 16:03 Відповісти
Агент Федор Бульба против агента 007. Разоблачение рептилии, властвующей над миром.
Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів - Цензор.НЕТ 1419
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19.08.2020 16:11 Відповісти
Ляксандр Бацькович! Вот организаторы! Вот их мерзкие фотки!
Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів - Цензор.НЕТ 6117
Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів - Цензор.НЕТ 4534
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19.08.2020 16:07 Відповісти
З.Ы. Причитающуюся мне за наводку корзину печенья и бочку варенья отправьте пожалуйста в Нидерланды по адресу Амстердам, первый кофишоп от вокзала налево.
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19.08.2020 16:08 Відповісти
теперь надо ожидать расстрелов мятежников и агентов Запада?
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19.08.2020 16:12 Відповісти
inostrancam pora uezhatj - inache povjazhut i dela narisujut
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19.08.2020 16:16 Відповісти
интересно, когда лука даст команду омону отмороженому пи*дить по полной дружелюбных и миролюбивых протестующих? вангую, через неделю протесты заглохнут ?
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19.08.2020 16:33 Відповісти
"

Зачинщики, вперед! скомандовал градоначальник, все более возвышая голос. ... Опять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската Тимошку ... вдруг сделался деятелен и настойчив до крайности......
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19.08.2020 17:11 Відповісти
Если тупо судить кому это выгодно, то со всех этих протестов поимела и ещё поимеет роССия. Но он теперь уже в её сторону не заикнётся...
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19.08.2020 17:14 Відповісти
Луку ждет сюрприз. Как он ***** в глаза после этого сметреть будет...
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19.08.2020 17:15 Відповісти
Черговий виток терору.
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19.08.2020 17:21 Відповісти
Наберіть в гуглі в пошуку зображень "мама вчить доньку" та "мама учит дочку". Дуже наочне пояснення чому мова - то дуже важливо
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19.08.2020 17:21 Відповісти
Приказано искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более её там нет. Надо ещё за ведьмами поганяться по полям да весям.
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19.08.2020 17:39 Відповісти
Белорусы вы прекрасно знаете где живут эти гниды.Давят вас?Давите их!
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19.08.2020 18:53 Відповісти
 
 