Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив КДБістам виявляти організаторів акцій протестів і "припиняти їхні дії".

Про це він заявив за підсумками наради Ради безпеки Білорусі. Слова Лукашенка цитує білоруське державне інформагентство "БЕЛТА", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Комітету державної безпеки Олександр Лукашенко доручив виявляти і припиняти дії організаторів вуличних заворушень, розкривати канали фінансування заворушень у Білорусі", - повідомляє агентство.

Міністерству внутрішніх справ Лукашенко доручив "не допускати заворушень у країні, і особливо в Мінську". "У Мінську не повинно бути більше ніяких заворушень. Люди втомилися, люди вимагають миру і тиші", - заявив він.

Лукашенко закликає звільняти учасників страйків.

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"Хочеш працювати - працюй (як я вже говорив), не хочеш - за ворота, не заважай працювати іншим. Але повернення потім назад на це підприємство бути не повинно. У нас в черзі стоять люди на підприємства", - сказав він.

"Президент" Білорусі також велів посилити пропагандистську роботу через державні ЗМІ.

"Засобам масової інформації - роз'яснювати, розповідати, попереджати людей, що програми цієї "чорної сотні" - шлях у прірву до знищення Білорусі як суверенної і незалежної держави. Ви це бачите. Більш того, вони штовхають нас до зіткнення з історично братнім нам народом - росіянами. Цього допустити не можна. Тому треба активізуватися засобам масової інформації", - заявив Лукашенко.

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