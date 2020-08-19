Лукашенко назвав фейком військову присутність РФ у Білорусі

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що інформація про іноземну військову присутність у країні не відповідає дійсності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на державне інформаційне видання БЕЛТА, про це Лукашенко заявив на засіданні Ради безпеки.

"Ще одна проблема - це фейки. Відкрита брехня в інтернеті: іноземні війська в Білорусі, техніка з Російської Федерації в Білорусі. Ви, напевно, вже це бачили, коли ці фейки розкручуються. Беруть колону військової техніки - невідомо коли, невідомо чия, невідомо на якій дорозі, але треба сказати, що вони з російського кордону в Оршу рухаються", - зазначив Лукашенко.

"Зняли, не розуміючи того, що це білоруські БТР, а не російські. І що вони рухалися в напрямку західного кордону, коли ми ухвалили рішення про те, що нам треба вживати додаткових заходів щодо захисту державного суверенітету і незалежності, державного кордону на Заході", - додав він.

Лукашенко також наголосив: "Що стосується іноземних військ, то сьогодні вже нікого з інших держав у Білорусі немає".

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