УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13204 відвідувача онлайн
Новини Революція в Білорусі
3 905 40

Лукашенко назвав фейком військову присутність РФ у Білорусі

Лукашенко назвав фейком військову присутність РФ у Білорусі

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що інформація про іноземну військову присутність у країні не відповідає дійсності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на державне інформаційне видання БЕЛТА, про це Лукашенко заявив на засіданні Ради безпеки.

"Ще одна проблема - це фейки. Відкрита брехня в інтернеті: іноземні війська в Білорусі, техніка з Російської Федерації в Білорусі. Ви, напевно, вже це бачили, коли ці фейки розкручуються. Беруть колону військової техніки - невідомо коли, невідомо чия, невідомо на якій дорозі, але треба сказати, що вони з російського кордону в Оршу рухаються", - зазначив Лукашенко.

"Зняли, не розуміючи того, що це білоруські БТР, а не російські. І що вони рухалися в напрямку західного кордону, коли ми ухвалили рішення про те, що нам треба вживати додаткових заходів щодо захисту державного суверенітету і незалежності, державного кордону на Заході", - додав він.

Лукашенко також наголосив: "Що стосується іноземних військ, то сьогодні вже нікого з інших держав у Білорусі немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив, що в Гродні вже вивішують польські прапори: "Подібні речі будуть припинені кардинальним чином". ФОТО

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669) росія (66520) фейк (750)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Т.е. и военные базы, и оставшиеся после учений солдаты и самолеты -- эти типа фейк? Ты суслика видишь ....?
показати весь коментар
19.08.2020 13:35 Відповісти
+11
На государственном телеканале работают инструкторы из кремля, на Беларуси стоят росийские военные базы, ФСБ регулярно задерживает в Беларуси украинцев, а присутствия РФ нету. Ага. верим
показати весь коментар
19.08.2020 13:43 Відповісти
+9
Лукашенко назвал фейком военное присутствие РФ в Беларуси - Цензор.НЕТ 9804
показати весь коментар
19.08.2020 13:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Т.е. и военные базы, и оставшиеся после учений солдаты и самолеты -- эти типа фейк? Ты суслика видишь ....?
показати весь коментар
19.08.2020 13:35 Відповісти
"... На территории Беларуси после завершения стратегических учений вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" остались представители ВС РФ.
Об этом сказал на брифинге начальник Управления верификации Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гудзь, отвечая на вопросы журналистов, сообщает https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2330489-genstab-zsu-pisla-zapad2017-iz-bilorusi-ne-viihali-58-tisaci-vijskovih-rf.html Укринформ .
"На территории Беларуси была создана группировка белорусско-российских ВС примерно в количестве 12 тысяч лиц, из которых 5800 представители РФ. Военные понимают, что штаб и другие подразделения остаются на территории Беларуси, и во время международных инспекций подтвердилось, что там есть российские войска", - сказал представитель Генштаба..."
показати весь коментар
19.08.2020 13:41 Відповісти
Не клевещите на бацьку. Это не росейские войска. Это войска Вейшнории. Почувствуйте разницу! А так как Вейшнории нет, то считается, что и войск нет.
показати весь коментар
19.08.2020 15:20 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2020 03:28 Відповісти
Лукашенко назвал фейком военное присутствие РФ в Беларуси - Цензор.НЕТ 9804
показати весь коментар
19.08.2020 13:36 Відповісти
А как же военные базы кацапов на територии РБ?
показати весь коментар
19.08.2020 13:37 Відповісти
"Ты суслика видишь? Да? А его типа нет!"
показати весь коментар
19.08.2020 13:40 Відповісти
Конечно фейк, то самолёты ВВС Беларуси загадочно летают в Москву и Новосибирск, и с ответным визитом принимают в Минске самолёт начФСБ, а так фейк конечно
показати весь коментар
19.08.2020 13:37 Відповісти
Та ти шо..?🤥
показати весь коментар
19.08.2020 13:38 Відповісти
П****ит как дышит. Лука уже неоднократно был пойман на п***же.
показати весь коментар
19.08.2020 13:40 Відповісти
Ну тут Лука прав. Фейк с "вводом войск" растаскали по всем интернетам.
Колонна автозаков в 80 км от границы с Беларусью "превратилась" в колонну БТРов на территории Беларуси, но упоротых такие "мелкие несоответствия" не волнуют. Подумаешь, на одном фото автозаки а на другом - БТРы - "какая разница"?
показати весь коментар
19.08.2020 13:40 Відповісти
Emu nuzno vnymanije,poskolku on nikto v dani moment.Vybori jesli cesno on proigral i to priznajut vse krome diktatorov i nekomu neizvesnix stran
показати весь коментар
19.08.2020 13:46 Відповісти
ну то шо Лука - слился, понятно. Вообще не имеет смысла обсуждать что он там квакает из своего бункера.
показати весь коментар
19.08.2020 13:56 Відповісти
Мне интересно, с какими ленточками Белорусь будет праздновать День Победы в 2021-м году.
С колорадскими?
Посмотрим!
показати весь коментар
19.08.2020 13:40 Відповісти
Так с колорадскими флагами на митинг Лука свозил, А ведь еще год-два назад говорил что колорадские ленточки в Беларуси запрещены.
показати весь коментар
19.08.2020 13:44 Відповісти
Пока там был один такой флаг, что можно объяснить эксцессом исполнителя
показати весь коментар
19.08.2020 14:29 Відповісти
Встречайте! Встречайте на экранах продолжение нашумевшего фильма "Добежать до Ростова"
показати весь коментар
19.08.2020 13:41 Відповісти
Лукашенко назвал фейком военное присутствие РФ в Беларуси - Цензор.НЕТ 9861
показати весь коментар
19.08.2020 13:41 Відповісти
На государственном телеканале работают инструкторы из кремля, на Беларуси стоят росийские военные базы, ФСБ регулярно задерживает в Беларуси украинцев, а присутствия РФ нету. Ага. верим
показати весь коментар
19.08.2020 13:43 Відповісти
Слушать что Лукашенко и такие как он говорит и понимать ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ - совершенно ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ.
показати весь коментар
19.08.2020 13:44 Відповісти
Фейк, говорит про фейк. Ахахахах
показати весь коментар
19.08.2020 13:50 Відповісти
фэйк - это ваш с руснёй условный противник Вейшнория, а зелёные свинособаки без шевронов - это реальность.
показати весь коментар
19.08.2020 13:51 Відповісти
да, да, да... бачили всі відео як "чуші" заїзжали
показати весь коментар
19.08.2020 13:53 Відповісти
слишишь даааа?
мамай кланусь - никово нету... никаких руских-дрюских...
показати весь коментар
19.08.2020 13:54 Відповісти
І коли встиг москальські бази позакривати, тарган 3%?
Хоч би пам'ятав що брехав раніше.
показати весь коментар
19.08.2020 14:04 Відповісти
Это из области подойти к мужику из толпы с кучей охраны и сказать я с тобой один на один!
Жулик ты батя!
показати весь коментар
19.08.2020 14:05 Відповісти
Вы - сынок этого белорусского фюрера?
показати весь коментар
19.08.2020 14:13 Відповісти
Лукашенко назвав фейком військову присутність РФ у Білорусі - Цензор.НЕТ 2331
показати весь коментар
19.08.2020 14:14 Відповісти
Чувствую одним местрм, если бульбаши будут продолжать жевать сопли, то им будет хана, комуняка-уголоаник уже начинает приходить в себя, тогда всем будет пи.дец.
показати весь коментар
19.08.2020 14:14 Відповісти
главное это убедительно повторять каждый раз, когда садится военный самолет рашки на ваш аэродром...
показати весь коментар
19.08.2020 14:16 Відповісти
Лука , не запад агрессор для Белорусси - Оглянись и увидишь Фигу маразматик . Молодежи Дорога.
показати весь коментар
19.08.2020 14:17 Відповісти
Военных нет. А Росгвардия?
показати весь коментар
19.08.2020 14:22 Відповісти
Это та, что третий день едет и никак не доедет ?
показати весь коментар
19.08.2020 15:34 Відповісти
Что там саня лукашенко с пьяну хрюкает , уже ни кого не волнует. А вот что президент скажет???
показати весь коментар
19.08.2020 14:29 Відповісти
Я тобі не вірю,тому що для тебе збрехати,як фальсифікувати вибори.
показати весь коментар
19.08.2020 14:39 Відповісти
У нас кацапов нет, только мышебратья-ихтамнеты с другой стороны.
показати весь коментар
19.08.2020 15:00 Відповісти
Эх ,Батька ,батька......
показати весь коментар
19.08.2020 16:20 Відповісти
От же Лука-троян, росіян значить іхтамнєт, а українці, нехороші такі смуту наводять.
Дзеркальна пропаганда - ми за 6 років війни її добре навчилися пізнавати
показати весь коментар
19.08.2020 16:32 Відповісти
Бази війск совка забиті військами й технікою **********... Кривава падла продовжує гебнявити...
показати весь коментар
19.08.2020 16:53 Відповісти
убрали боеспособных с востока, чтобы братьям не мешать при вторжении
многоходовочка
показати весь коментар
19.08.2020 19:05 Відповісти
 
 