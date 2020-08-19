Лукашенко назвав фейком військову присутність РФ у Білорусі
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що інформація про іноземну військову присутність у країні не відповідає дійсності.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на державне інформаційне видання БЕЛТА, про це Лукашенко заявив на засіданні Ради безпеки.
"Ще одна проблема - це фейки. Відкрита брехня в інтернеті: іноземні війська в Білорусі, техніка з Російської Федерації в Білорусі. Ви, напевно, вже це бачили, коли ці фейки розкручуються. Беруть колону військової техніки - невідомо коли, невідомо чия, невідомо на якій дорозі, але треба сказати, що вони з російського кордону в Оршу рухаються", - зазначив Лукашенко.
"Зняли, не розуміючи того, що це білоруські БТР, а не російські. І що вони рухалися в напрямку західного кордону, коли ми ухвалили рішення про те, що нам треба вживати додаткових заходів щодо захисту державного суверенітету і незалежності, державного кордону на Заході", - додав він.
Лукашенко також наголосив: "Що стосується іноземних військ, то сьогодні вже нікого з інших держав у Білорусі немає".
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Об этом сказал на брифинге начальник Управления верификации Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гудзь, отвечая на вопросы журналистов, сообщает https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2330489-genstab-zsu-pisla-zapad2017-iz-bilorusi-ne-viihali-58-tisaci-vijskovih-rf.html Укринформ .
"На территории Беларуси была создана группировка белорусско-российских ВС примерно в количестве 12 тысяч лиц, из которых 5800 представители РФ. Военные понимают, что штаб и другие подразделения остаются на территории Беларуси, и во время международных инспекций подтвердилось, что там есть российские войска", - сказал представитель Генштаба..."
Колонна автозаков в 80 км от границы с Беларусью "превратилась" в колонну БТРов на территории Беларуси, но упоротых такие "мелкие несоответствия" не волнуют. Подумаешь, на одном фото автозаки а на другом - БТРы - "какая разница"?
С колорадскими?
Посмотрим!
мамай кланусь - никово нету... никаких руских-дрюских...
Хоч би пам'ятав що брехав раніше.
Жулик ты батя!
Дзеркальна пропаганда - ми за 6 років війни її добре навчилися пізнавати
многоходовочка