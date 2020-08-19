Лукашенко назвал фейком военное присутствие РФ в Беларуси
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что информация об иностранном военном присутствии в стране не соответствует действительности.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на государственное информационное издание БЕЛТА, об этом Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности.
"Еще одна проблема - это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники - неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются", - отметил Лукашенко.
"Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские. И что они двигались в направлении западной границы, когда мы приняли решение о том, что нам надо принимать дополнительные меры по защите государственного суверенитета и независимости, государственной границы на Западе", - добавил он.
Лукашенко также подчеркнул: "Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет".
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Об этом сказал на брифинге начальник Управления верификации Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гудзь, отвечая на вопросы журналистов, сообщает https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2330489-genstab-zsu-pisla-zapad2017-iz-bilorusi-ne-viihali-58-tisaci-vijskovih-rf.html Укринформ .
"На территории Беларуси была создана группировка белорусско-российских ВС примерно в количестве 12 тысяч лиц, из которых 5800 представители РФ. Военные понимают, что штаб и другие подразделения остаются на территории Беларуси, и во время международных инспекций подтвердилось, что там есть российские войска", - сказал представитель Генштаба..."
Колонна автозаков в 80 км от границы с Беларусью "превратилась" в колонну БТРов на территории Беларуси, но упоротых такие "мелкие несоответствия" не волнуют. Подумаешь, на одном фото автозаки а на другом - БТРы - "какая разница"?
С колорадскими?
Посмотрим!
мамай кланусь - никово нету... никаких руских-дрюских...
Хоч би пам'ятав що брехав раніше.
Жулик ты батя!
Дзеркальна пропаганда - ми за 6 років війни її добре навчилися пізнавати
многоходовочка