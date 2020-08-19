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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко назвал фейком военное присутствие РФ в Беларуси

Лукашенко назвал фейком военное присутствие РФ в Беларуси

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что информация об иностранном военном присутствии в стране не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на государственное информационное издание БЕЛТА, об этом Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности.

"Еще одна проблема - это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники - неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются", - отметил Лукашенко.

"Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские. И что они двигались в направлении западной границы, когда мы приняли решение о том, что нам надо принимать дополнительные меры по защите государственного суверенитета и независимости, государственной границы на Западе", - добавил он.

Лукашенко также подчеркнул: "Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет".

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Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626) россия (96481) фейк (685)


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Топ комментарии
+14
Т.е. и военные базы, и оставшиеся после учений солдаты и самолеты -- эти типа фейк? Ты суслика видишь ....?
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19.08.2020 13:35 Ответить
+11
На государственном телеканале работают инструкторы из кремля, на Беларуси стоят росийские военные базы, ФСБ регулярно задерживает в Беларуси украинцев, а присутствия РФ нету. Ага. верим
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19.08.2020 13:43 Ответить
+9
Лукашенко назвал фейком военное присутствие РФ в Беларуси - Цензор.НЕТ 9804
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19.08.2020 13:36 Ответить
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Т.е. и военные базы, и оставшиеся после учений солдаты и самолеты -- эти типа фейк? Ты суслика видишь ....?
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19.08.2020 13:35 Ответить
"... На территории Беларуси после завершения стратегических учений вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" остались представители ВС РФ.
Об этом сказал на брифинге начальник Управления верификации Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гудзь, отвечая на вопросы журналистов, сообщает https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2330489-genstab-zsu-pisla-zapad2017-iz-bilorusi-ne-viihali-58-tisaci-vijskovih-rf.html Укринформ .
"На территории Беларуси была создана группировка белорусско-российских ВС примерно в количестве 12 тысяч лиц, из которых 5800 представители РФ. Военные понимают, что штаб и другие подразделения остаются на территории Беларуси, и во время международных инспекций подтвердилось, что там есть российские войска", - сказал представитель Генштаба..."
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19.08.2020 13:41 Ответить
Не клевещите на бацьку. Это не росейские войска. Это войска Вейшнории. Почувствуйте разницу! А так как Вейшнории нет, то считается, что и войск нет.
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19.08.2020 15:20 Ответить
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20.08.2020 03:28 Ответить
Лукашенко назвал фейком военное присутствие РФ в Беларуси - Цензор.НЕТ 9804
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19.08.2020 13:36 Ответить
А как же военные базы кацапов на територии РБ?
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19.08.2020 13:37 Ответить
"Ты суслика видишь? Да? А его типа нет!"
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19.08.2020 13:40 Ответить
Конечно фейк, то самолёты ВВС Беларуси загадочно летают в Москву и Новосибирск, и с ответным визитом принимают в Минске самолёт начФСБ, а так фейк конечно
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19.08.2020 13:37 Ответить
Та ти шо..?🤥
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19.08.2020 13:38 Ответить
П****ит как дышит. Лука уже неоднократно был пойман на п***же.
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19.08.2020 13:40 Ответить
Ну тут Лука прав. Фейк с "вводом войск" растаскали по всем интернетам.
Колонна автозаков в 80 км от границы с Беларусью "превратилась" в колонну БТРов на территории Беларуси, но упоротых такие "мелкие несоответствия" не волнуют. Подумаешь, на одном фото автозаки а на другом - БТРы - "какая разница"?
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19.08.2020 13:40 Ответить
Emu nuzno vnymanije,poskolku on nikto v dani moment.Vybori jesli cesno on proigral i to priznajut vse krome diktatorov i nekomu neizvesnix stran
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19.08.2020 13:46 Ответить
ну то шо Лука - слился, понятно. Вообще не имеет смысла обсуждать что он там квакает из своего бункера.
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19.08.2020 13:56 Ответить
Мне интересно, с какими ленточками Белорусь будет праздновать День Победы в 2021-м году.
С колорадскими?
Посмотрим!
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19.08.2020 13:40 Ответить
Так с колорадскими флагами на митинг Лука свозил, А ведь еще год-два назад говорил что колорадские ленточки в Беларуси запрещены.
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19.08.2020 13:44 Ответить
Пока там был один такой флаг, что можно объяснить эксцессом исполнителя
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19.08.2020 14:29 Ответить
Встречайте! Встречайте на экранах продолжение нашумевшего фильма "Добежать до Ростова"
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19.08.2020 13:41 Ответить
Лукашенко назвал фейком военное присутствие РФ в Беларуси - Цензор.НЕТ 9861
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19.08.2020 13:41 Ответить
На государственном телеканале работают инструкторы из кремля, на Беларуси стоят росийские военные базы, ФСБ регулярно задерживает в Беларуси украинцев, а присутствия РФ нету. Ага. верим
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19.08.2020 13:43 Ответить
Слушать что Лукашенко и такие как он говорит и понимать ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ - совершенно ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ.
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19.08.2020 13:44 Ответить
Фейк, говорит про фейк. Ахахахах
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19.08.2020 13:50 Ответить
фэйк - это ваш с руснёй условный противник Вейшнория, а зелёные свинособаки без шевронов - это реальность.
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19.08.2020 13:51 Ответить
да, да, да... бачили всі відео як "чуші" заїзжали
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19.08.2020 13:53 Ответить
слишишь даааа?
мамай кланусь - никово нету... никаких руских-дрюских...
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19.08.2020 13:54 Ответить
І коли встиг москальські бази позакривати, тарган 3%?
Хоч би пам'ятав що брехав раніше.
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19.08.2020 14:04 Ответить
Это из области подойти к мужику из толпы с кучей охраны и сказать я с тобой один на один!
Жулик ты батя!
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19.08.2020 14:05 Ответить
Вы - сынок этого белорусского фюрера?
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19.08.2020 14:13 Ответить
Лукашенко назвав фейком військову присутність РФ у Білорусі - Цензор.НЕТ 2331
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19.08.2020 14:14 Ответить
Чувствую одним местрм, если бульбаши будут продолжать жевать сопли, то им будет хана, комуняка-уголоаник уже начинает приходить в себя, тогда всем будет пи.дец.
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19.08.2020 14:14 Ответить
главное это убедительно повторять каждый раз, когда садится военный самолет рашки на ваш аэродром...
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19.08.2020 14:16 Ответить
Лука , не запад агрессор для Белорусси - Оглянись и увидишь Фигу маразматик . Молодежи Дорога.
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19.08.2020 14:17 Ответить
Военных нет. А Росгвардия?
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19.08.2020 14:22 Ответить
Это та, что третий день едет и никак не доедет ?
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19.08.2020 15:34 Ответить
Что там саня лукашенко с пьяну хрюкает , уже ни кого не волнует. А вот что президент скажет???
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19.08.2020 14:29 Ответить
Я тобі не вірю,тому що для тебе збрехати,як фальсифікувати вибори.
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19.08.2020 14:39 Ответить
У нас кацапов нет, только мышебратья-ихтамнеты с другой стороны.
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19.08.2020 15:00 Ответить
Эх ,Батька ,батька......
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19.08.2020 16:20 Ответить
От же Лука-троян, росіян значить іхтамнєт, а українці, нехороші такі смуту наводять.
Дзеркальна пропаганда - ми за 6 років війни її добре навчилися пізнавати
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19.08.2020 16:32 Ответить
Бази війск совка забиті військами й технікою **********... Кривава падла продовжує гебнявити...
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19.08.2020 16:53 Ответить
убрали боеспособных с востока, чтобы братьям не мешать при вторжении
многоходовочка
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19.08.2020 19:05 Ответить
 
 