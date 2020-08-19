Лукашенко назвал фейком военное присутствие РФ в Беларуси

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что информация об иностранном военном присутствии в стране не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на государственное информационное издание БЕЛТА, об этом Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности.

"Еще одна проблема - это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники - неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются", - отметил Лукашенко.

"Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские. И что они двигались в направлении западной границы, когда мы приняли решение о том, что нам надо принимать дополнительные меры по защите государственного суверенитета и независимости, государственной границы на Западе", - добавил он.

Лукашенко также подчеркнул: "Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил, что в Гродно уже вывешивают польские флаги: "Подобные вещи будут пресечены кардинальным образом". ФОТО