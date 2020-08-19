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Кабмин сменил главу таможни, назначив Павловского вместо Муратова

Кабмин сменил главу таможни, назначив Павловского вместо Муратова

Кабинет министров освободил от исполнения обязанностей главы Государственной таможенной службы Игоря Муратова, временно возложив обязанности главы ведомства на его заместителя Андрея Павловского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Также, согласно распоряжению Кабмина, Сергей Ковшар назначен и.о. директора порта Южный. Ранее в структуре управления порта Ковшар занимал пост заместителя директора по экономике и финансам.

Среди других кадровых решений стоит отметить назначение на должность генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина" Анатолия Мазуренка. До назначения и.о. генерального директора предприятия был Александр Пономаренко.

Игорь Яковлев назначен на пост государственного секретаря Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Последнее место работы Яковлева – первый заместитель главы Государственной экологической инспекции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил четырех заместителей министра стратегических отраслей промышленности

Также Кабмин утвердил ряд назначений заместителей руководителей в госинспекции энергетического надзора (Сергей Ткач), госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Егор Бодров и Павел Шевченко), госагентства по вопросам кино (Юлия Шевчук).

Автор: 

Кабмин (14045) кадры (616) таможня (1962) Муратов Игорь (5)


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Топ комментарии
+6
Від перестановки ліжок в борделі, він не стає філармонією))
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19.08.2020 16:44 Ответить
+5
«А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь».
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19.08.2020 16:47 Ответить
+3
Перекладывание проституток с кровати на кровать.
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19.08.2020 16:44 Ответить
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Перекладывание проституток с кровати на кровать.
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19.08.2020 16:44 Ответить
Від перестановки ліжок в борделі, він не стає філармонією))
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19.08.2020 16:44 Ответить
«А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь».
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19.08.2020 16:47 Ответить
И не только в музыканты, вообще ни на что негодны.
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19.08.2020 16:56 Ответить
Аксиома от зеленой шмаркли: для поправки семейного бюджета и обеспечения безбедной жизни до самой смерти самому негодному чиновнику достаточно проработать и.о.таможенной службы Украины 3-4 месяца.
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19.08.2020 16:55 Ответить
прямо уработались - меняют и меняют...
(а результаты - то таке...главное возня и видимость работы)
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19.08.2020 16:56 Ответить
А борадотого мальчика в шортиках когда убрали с таможни??
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19.08.2020 17:07 Ответить
Оказывается еще в апреле...а я как то пропустил сей момент..
Но этот чувак был назначен по конкурсу...а всех последующих я так понял зеленое стадо назначает безо всяких конкурсов...по желанию осла...
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19.08.2020 17:16 Ответить
Павловского, а я думал Поплавского
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19.08.2020 18:24 Ответить
высокая текучесть кадров в любой организации, указывает на отвратительную работу кадровой службы, неудовлетворённость руководством и его отношением к работнику, отсутствие карьерного и профессионального развития и обучения, неблагоприятные условия труда. Иногда случается так, что руководитель, увольняя особо ценного сотрудника, ошибочно полагает, что любой другой персонал справится с его работой. Если принять, за руководителя - украинский народ, а за особо ценного сотрудника - Президента Порошенко, то любой другой персонал оказывается маленьким зеленым чмом
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19.08.2020 19:14 Ответить
Ну и что это даст народу ? Заменили одного придурка на другого!! И что? Где его программа действий?? и самое главное когда прийдут в казну украины 50 млрд гривен от таможенных налогов, обещаные народу зеленским и его тупицами, ещё в декабре 2019 года!!
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19.08.2020 20:30 Ответить
А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь
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19.08.2020 20:58 Ответить
Поплавский на очереди !
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19.08.2020 21:00 Ответить
 
 