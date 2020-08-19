Кабмин сменил главу таможни, назначив Павловского вместо Муратова

Кабинет министров освободил от исполнения обязанностей главы Государственной таможенной службы Игоря Муратова, временно возложив обязанности главы ведомства на его заместителя Андрея Павловского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Также, согласно распоряжению Кабмина, Сергей Ковшар назначен и.о. директора порта Южный. Ранее в структуре управления порта Ковшар занимал пост заместителя директора по экономике и финансам.

Среди других кадровых решений стоит отметить назначение на должность генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина" Анатолия Мазуренка. До назначения и.о. генерального директора предприятия был Александр Пономаренко.

Игорь Яковлев назначен на пост государственного секретаря Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Последнее место работы Яковлева – первый заместитель главы Государственной экологической инспекции.

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Также Кабмин утвердил ряд назначений заместителей руководителей в госинспекции энергетического надзора (Сергей Ткач), госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Егор Бодров и Павел Шевченко), госагентства по вопросам кино (Юлия Шевчук).