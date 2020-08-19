УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6001 відвідувач онлайн
Новини
3 065 13

Кабмін змінив главу митниці, призначивши Павловського замість Муратова

Кабмін змінив главу митниці, призначивши Павловського замість Муратова

Кабінет міністрів звільнив від виконання обов'язків голови Державної митної служби Ігоря Муратова, тимчасово поклавши обов'язки глави відомства на його заступника Андрія Павловського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Також, згідно з розпорядженням Кабміну, Сергій Ковшар призначений в.о. директора порту Південний. Раніше в структурі управління порту Ковшар займав пост заступника директора з економіки та фінансів.

Серед інших кадрових рішень варто відзначити призначення на посаду генерального директора Державного авіаційного підприємства "Україна" Анатолія Мазуренка. До призначення в.о. генерального директора підприємства був Олександр Пономаренко.

Також читайте: Кабмін ухвалив низку кадрових рішень у центральних органах влади

Ігор Яковлєв призначений на пост державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Останнє місце роботи Яковлєва - перший заступник голови Державної екологічної інспекції.

Також Кабмін затвердив кілька призначень заступників керівників в держінспекції енергетичного нагляду (Сергій Ткач), держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру (Єгор Бодров і Павло Шевченко), держагентства з питань кіно (Юлія Шевчук).

Автор: 

Кабмін (14193) кадри (314) митниця (1886) Муратов Ігор (5)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Від перестановки ліжок в борделі, він не стає філармонією))
показати весь коментар
19.08.2020 16:44 Відповісти
+5
«А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь».
показати весь коментар
19.08.2020 16:47 Відповісти
+3
Перекладывание проституток с кровати на кровать.
показати весь коментар
19.08.2020 16:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перекладывание проституток с кровати на кровать.
показати весь коментар
19.08.2020 16:44 Відповісти
Від перестановки ліжок в борделі, він не стає філармонією))
показати весь коментар
19.08.2020 16:44 Відповісти
«А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь».
показати весь коментар
19.08.2020 16:47 Відповісти
И не только в музыканты, вообще ни на что негодны.
показати весь коментар
19.08.2020 16:56 Відповісти
Аксиома от зеленой шмаркли: для поправки семейного бюджета и обеспечения безбедной жизни до самой смерти самому негодному чиновнику достаточно проработать и.о.таможенной службы Украины 3-4 месяца.
показати весь коментар
19.08.2020 16:55 Відповісти
прямо уработались - меняют и меняют...
(а результаты - то таке...главное возня и видимость работы)
показати весь коментар
19.08.2020 16:56 Відповісти
А борадотого мальчика в шортиках когда убрали с таможни??
показати весь коментар
19.08.2020 17:07 Відповісти
Оказывается еще в апреле...а я как то пропустил сей момент..
Но этот чувак был назначен по конкурсу...а всех последующих я так понял зеленое стадо назначает безо всяких конкурсов...по желанию осла...
показати весь коментар
19.08.2020 17:16 Відповісти
Павловского, а я думал Поплавского
показати весь коментар
19.08.2020 18:24 Відповісти
высокая текучесть кадров в любой организации, указывает на отвратительную работу кадровой службы, неудовлетворённость руководством и его отношением к работнику, отсутствие карьерного и профессионального развития и обучения, неблагоприятные условия труда. Иногда случается так, что руководитель, увольняя особо ценного сотрудника, ошибочно полагает, что любой другой персонал справится с его работой. Если принять, за руководителя - украинский народ, а за особо ценного сотрудника - Президента Порошенко, то любой другой персонал оказывается маленьким зеленым чмом
показати весь коментар
19.08.2020 19:14 Відповісти
Ну и что это даст народу ? Заменили одного придурка на другого!! И что? Где его программа действий?? и самое главное когда прийдут в казну украины 50 млрд гривен от таможенных налогов, обещаные народу зеленским и его тупицами, ещё в декабре 2019 года!!
показати весь коментар
19.08.2020 20:30 Відповісти
А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь
показати весь коментар
19.08.2020 20:58 Відповісти
Поплавский на очереди !
показати весь коментар
19.08.2020 21:00 Відповісти
 
 