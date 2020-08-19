Кабмін змінив главу митниці, призначивши Павловського замість Муратова

Кабінет міністрів звільнив від виконання обов'язків голови Державної митної служби Ігоря Муратова, тимчасово поклавши обов'язки глави відомства на його заступника Андрія Павловського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Також, згідно з розпорядженням Кабміну, Сергій Ковшар призначений в.о. директора порту Південний. Раніше в структурі управління порту Ковшар займав пост заступника директора з економіки та фінансів.

Серед інших кадрових рішень варто відзначити призначення на посаду генерального директора Державного авіаційного підприємства "Україна" Анатолія Мазуренка. До призначення в.о. генерального директора підприємства був Олександр Пономаренко.

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Ігор Яковлєв призначений на пост державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Останнє місце роботи Яковлєва - перший заступник голови Державної екологічної інспекції.

Також Кабмін затвердив кілька призначень заступників керівників в держінспекції енергетичного нагляду (Сергій Ткач), держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру (Єгор Бодров і Павло Шевченко), держагентства з питань кіно (Юлія Шевчук).