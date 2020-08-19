Кабмін ухвалив низку кадрових рішень у центральних органах влади

Сьогодні на засіданні Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив депутат, постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

Говорячи про ухвалені рішення, він зазначив: "Призначити Яковлєва Ігоря Олеговича - державним секретарем Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Шевчук Юлію Іванівну - першим заступником Голови Державного агентства України з питань кіно (шляхом укладення з нею контракту про проходження державної служби на період дії карантину);

Ткача Сергія Олександровича - заступником заступником Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину);

Бодрова Єгора Євгеновича - заступником Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину);

Шевченка Павла Володимировича - заступником Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

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Звільнити:

Рябцеву Наталію Сергіївну - з посади заступника Голови Національної служби здоров'я України (за власним бажанням, 20 серпня 2020 року);

Ставнійчук Катерину Михайлівну - з посади першого заступника Голови Державної служби України з безпеки на транспорті (за угодою сторін, 31 серпня 2020 року).

Також Кабмін прийняв проєкт розпорядження про погодження кандидатури Анатолія Мазуренка на посаду генерального директора Державного авіаційного підприємства "Україна" і проєкт розпорядження про погодження тимчасового покладення виконання обов'язків директора державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний" на Сергія Ковшаря (заступника директора з економіки та фінансів зазначеного підприємства)".

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