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Кабмин принял ряд кадровых решений в центральных органах власти

Кабмин принял ряд кадровых решений в центральных органах власти

Сегодня на заседании Кабинет министров принял ряд кадровых решений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил депутат, постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

Говоря о приня тых решениях, он отметил: "Назначить: Игоря Яковлева - государственным секретарем Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Юлию Шевчук - первым заместителем Председателя Государственного агентства по вопросам кино (путем заключения с ней контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)

Сергея Ткача - заместителем заместителем Председателя Государственной инспекции энергетического надзора (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)

Егора Бодрова - заместителем Председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)

Павла Шевченко - заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил четырех заместителей министра стратегических отраслей промышленности

уволить:

Наталью Рябцеву - от должности заместителя Председателя Национальной службы здоровья Украины (по собственному желанию, 20 августа 2020 года);

Екатерину Ставнийчук - с должности первого заместителя Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (по соглашению сторон, 31 августа 2020 года).

Также Кабмин принял проект распоряжения о согласовании кандидатуры Анатолия Мазуренко на должность генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина" и проект распоряжения о согласовании временном возложении исполнения обязанностей директора государственного предприятия "Морской торговый порт" Южный "на Сергея Ковшара (заместителя директора по экономике и финансов указанного предприятия)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил четырех заместителей министров

Автор: 

Кабмин (14045) назначение (2185)


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Кобелев уже "работает по контракту" и палкой его не выгонишь. Может просто предлагать и брать на работу с соответствующей зарплатой.
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19.08.2020 17:33 Ответить
любой выпускник Киевского национального университета Т.Г.Шевченко сделает лучше работу любого министра зеленой власти
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19.08.2020 19:49 Ответить
 
 