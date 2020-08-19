Дело Шеремета: подготовительное заседание суда назначили на 25 августа

Подготовительное заседание в Шевченковском районном суде Киева по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета назначено на 25 августа.

Об этом в Facebook сообщил руководитель юридической фирмы "Смысл Консалтинг" Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.

"Подготовительное производство по делу Антоненко, Дугарь, Кузьменко назначено на 13:00 25.08.2020", - написал он.

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По его словам, дело будет рассматривать коллегия судей Оксана Голуб (председательствующая), Марина Антонюк и Евгений Сидоров.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.