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Новости Убийство Шеремета
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Дело Шеремета: подготовительное заседание суда назначили на 25 августа

Дело Шеремета: подготовительное заседание суда назначили на 25 августа

Подготовительное заседание в Шевченковском районном суде Киева по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета назначено на 25 августа.

 Об этом в Facebook сообщил руководитель юридической фирмы "Смысл Консалтинг" Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.

"Подготовительное производство по делу Антоненко, Дугарь, Кузьменко назначено на 13:00 25.08.2020", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антоненко вручили обвинительный акт, - адвокат Кулик

По его словам, дело будет рассматривать коллегия судей Оксана Голуб (председательствующая), Марина Антонюк и Евгений Сидоров.

Дело Шеремета: подготовительное заседание суда назначили на 25 августа 01

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: Кузьменко вручили обвинительный акт, - адвокат Безпалый

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Автор: 

суд (25158) Маслов Леонид (60) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126)


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Танька вместе с правосеками всех постреляла и спалила ! А беркут нифчём не винафат.
У Портнова уже экспертиза есть.
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19.08.2020 17:47 Ответить
Спішать отримати результат до місцевих виборів. Вже все узгодили і ніяких виправдальних, тільки підтвердження слів сказаних президентом на брифінгу, де він їх назначив винними. Такі в нас суди, такі в нас правоохоронні органи.
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19.08.2020 18:37 Ответить
Что вы носитесь с этим Шереметом !!? Сдох и сдох !! Туда ему и дорога!! Он сам себе выбрал свой жизненный путь- отшельника !! не хрен было совать свой нос куда не следует!1
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19.08.2020 20:25 Ответить
 
 