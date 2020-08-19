Справа Шеремета: підготовче засідання суду призначили на 25 серпня

Підготовче засідання в Шевченківському районному суді Києва у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета призначено на 25 серпня.

Про це в Facebook повідомив керівник юридичної фірми "Сенс Консалтинг" Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.

"Підготовче провадження у справі Антоненка, Дугарь, Кузьменко призначено на 13:00 25.08.2020", - написав він.

За його словами, справу розглядатиме колегія суддів Оксана Голуб (головуюча), Марина Антонюк та Євген Сидоров.

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.