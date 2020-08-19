ФСБ РФ сообщает о задержании украинского воина-добровольца в оккупированном Крыму
Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявляет о якобы задержании украинского добровольца батальона имени Номана Челебиджихана в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".
По данным силовиков, по адресам проживания и регистрации задержанного проведены следственные действия.
Ему инкриминируют якобы участие в незаконном вооруженном формировании. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
"Установлено, что подозреваемый в 2016 году выехал на территорию Украины, где вступил в ряды незаконного вооруженного формирования <...>, в составе которого прошел обучение обращению с огнестрельным оружием. В его функциональные обязанности также входило осуществление охраны расположения батальона, содействие Государственной пограничной службе Украины при совместных патрулированиях пограничной зоны, проверка лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска", - говорится в пресс-релизе ФСБ.
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Чмошники!!
но совкам верить - седе наложить.... в рожу.... в припрыжке.... много..... очень
кстати, предлагаю - феодальная дружба опасности.
будет еще покрепче чем незаконно захававшая власть Лука.
ну, тогда скорейшего обмена дурачку - если правда, мы выпустим снайпера, а они - мудозвона, прогревавшего что-то на крыму, а помом сказавшего: Ой, Украина, помоги.
я не верю шоб воин поехал прямо туда в лапы фсб.
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типичный браток с 90 Х
но неужели нельзя включить мозг? в стране засилье российских шпионов, списки всех офицеров правоохранительных органов в режиме он-лайн передаются в москву, сбу постоянно задерживают людей, и в сбу постоянно приходят люди, которых пытались завербовать, и основной вопрос у фсб - знаете ли вы людей, которые воюют в т.н. АТО (на Восточном фронте), можете ли передать их установочные данные. и АТОшник просто берет и едёт в Крым.
В России много прекрасных мест - Байкал, Алтай, Ключевская сопка, Мещёра поедем туда позже, после распада Росии
нелохи сепарам 2 условно.