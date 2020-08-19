ФСБ РФ сообщает о задержании украинского воина-добровольца в оккупированном Крыму

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявляет о якобы задержании украинского добровольца батальона имени Номана Челебиджихана в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

По данным силовиков, по адресам проживания и регистрации задержанного проведены следственные действия.

Ему инкриминируют якобы участие в незаконном вооруженном формировании. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

"Установлено, что подозреваемый в 2016 году выехал на территорию Украины, где вступил в ряды незаконного вооруженного формирования <...>, в составе которого прошел обучение обращению с огнестрельным оружием. В его функциональные обязанности также входило осуществление охраны расположения батальона, содействие Государственной пограничной службе Украины при совместных патрулированиях пограничной зоны, проверка лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска", - говорится в пресс-релизе ФСБ.

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