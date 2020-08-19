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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ФСБ РФ сообщает о задержании украинского воина-добровольца в оккупированном Крыму

ФСБ РФ сообщает о задержании украинского воина-добровольца в оккупированном Крыму

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявляет о якобы задержании украинского добровольца батальона имени Номана Челебиджихана в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

По данным силовиков, по адресам проживания и регистрации задержанного проведены следственные действия.

Ему инкриминируют якобы участие в незаконном вооруженном формировании. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

"Установлено, что подозреваемый в 2016 году выехал на территорию Украины, где вступил в ряды незаконного вооруженного формирования <...>, в составе которого прошел обучение обращению с огнестрельным оружием. В его функциональные обязанности также входило осуществление охраны расположения батальона, содействие Государственной пограничной службе Украины при совместных патрулированиях пограничной зоны, проверка лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска", - говорится в пресс-релизе ФСБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет ФСБ РФ приземлился в Минске, - СМИ (обновлено). СКРИНШОТ

Автор: 

задержание (6692) Крым (26437) ФСБ (1945)


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Топ комментарии
+27
гнида сольет всех
ФСБ РФ сообщает о задержании украинского воина-добровольца в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5501
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19.08.2020 17:23 Ответить
+18
сезон заканчивается, сейчас начнут ловить "диверсантов" в шлепанцах, нефиг туда ездить, пока Крым оккупирован.
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19.08.2020 17:15 Ответить
+14
ФСБ РФ сообщает о задержании украинского воина-добровольца в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 787

...
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19.08.2020 17:31 Ответить
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Нехер в Крым шастать! Купался бы где-нибудь возле ДЕЛЬФИ и никто его бы не тронул!
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19.08.2020 17:12 Ответить
Наскільки я зрозумів по назві мова йде про кримського татарина. Думаю до родичів їздив. Різне може бути. Тут осуджквати не можна.
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19.08.2020 17:21 Ответить
Нащо їхати, якщо знаєш, що може трапитися. Долю випробовував? Кругом кротів неміряно.
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19.08.2020 17:49 Ответить
І де цей батальон воював, хтось знає?
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19.08.2020 17:13 Ответить
варвары!!!Только россияне могут залезть к вам в дом , и еще считать, что они крутые мужики!!!!
Чмошники!!
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19.08.2020 17:13 Ответить
сезон заканчивается, сейчас начнут ловить "диверсантов" в шлепанцах, нефиг туда ездить, пока Крым оккупирован.
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19.08.2020 17:15 Ответить
если правда то дурак
но совкам верить - седе наложить.... в рожу.... в припрыжке.... много..... очень

кстати, предлагаю - феодальная дружба опасности.
будет еще покрепче чем незаконно захававшая власть Лука.
ну, тогда скорейшего обмена дурачку - если правда, мы выпустим снайпера, а они - мудозвона, прогревавшего что-то на крыму, а помом сказавшего: Ой, Украина, помоги.
я не верю шоб воин поехал прямо туда в лапы фсб.
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19.08.2020 17:15 Ответить
Что значит незаконное вооруженное формирование, которое защищает Украину? А боевики ДНР и ЛНР законные?
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19.08.2020 17:18 Ответить
Я бы в Украину не одного винторогого не пускал . При вьезде на Лукьяновку . Но к то ж их посадит ? Сбу занято крышей наркоты , таможней и янторем . КОЗА НОСТРА , нервно курит в сторонке .
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19.08.2020 17:18 Ответить
Теперь у нас вместо ОП и СБУ огромная ферма кротов образовалась....
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19.08.2020 17:20 Ответить
гнида сольет всех
ФСБ РФ сообщает о задержании украинского воина-добровольца в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5501
показать весь комментарий
19.08.2020 17:23 Ответить
ФСБ РФ сообщает о задержании украинского воина-добровольца в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 787

...
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19.08.2020 17:31 Ответить
пипец, ну и хлебало ,лицо не искаженное интеллектом

типичный браток с 90 Х
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19.08.2020 17:45 Ответить
Головний борець проти Держави і Лержавності В Україні...охвіс презилента на чолі з Жрмвком. Хто проти?
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28.01.2021 04:25 Ответить
може то Усик или Ломаченко а они как всегда попутали..
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19.08.2020 17:53 Ответить
Тобто захищати свою країну це у окупантів вважається незаконне збройне формування,а окупанти у Криму і на Донбасі законні?
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19.08.2020 18:12 Ответить
Судя по обвинению, за "просто стоял на блокпосту", в лапотной 15 лет светит, а не "тебе ждуть вдома"...
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19.08.2020 18:23 Ответить
А Гиркин давший на весь мир интервью, значит в законном формировании был,и ему не за что 15ть лет давать?
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19.08.2020 18:37 Ответить
то есть террористы и оккупанты говорят что мы террористы..как то так
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19.08.2020 18:37 Ответить
"В его функциональные обязанности также входило осуществление охраны расположения батальона, содействие Государственной пограничной службе Украины при совместных патрулированиях пограничной зоны, проверка лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска", т.е. законные действия украинского воина на своей земле, квалифицируются как преступление. Это видимо новая переговорная позиция роssии, не так ли господин "Козырь"?
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19.08.2020 18:46 Ответить
просто поехал отдохнуть

но неужели нельзя включить мозг? в стране засилье российских шпионов, списки всех офицеров правоохранительных органов в режиме он-лайн передаются в москву, сбу постоянно задерживают людей, и в сбу постоянно приходят люди, которых пытались завербовать, и основной вопрос у фсб - знаете ли вы людей, которые воюют в т.н. АТО (на Восточном фронте), можете ли передать их установочные данные. и АТОшник просто берет и едёт в Крым.

В России много прекрасных мест - Байкал, Алтай, Ключевская сопка, Мещёра поедем туда позже, после распада Росии
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19.08.2020 19:02 Ответить
Тоді треба заводити справи на посмертний полк бо вони теж боронились від окупанта.
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19.08.2020 21:54 Ответить
дадут 20 лет.
нелохи сепарам 2 условно.
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19.08.2020 22:11 Ответить
Допоки в Україні не буде Української Влади та Посаду Головного Керманича не буде тримати Дійсний Господар Країни ( тільки не цей ще "зелений" ....населення-народ), НІЧОГО НЕ БУДЕ ВІДБУВАТИСЬ ПОЗИТИВНОГО в УКРАЇНІ. Ми пропонуємо ЗМІНИТИ ФОРМУ ПРАВЛІННЯ З лібертаріансько- безвідповідальної на Королівсько Гетьманську з широкими дкржавницькими повноваженнями. Порівнянь на позитивне на користь Королівської вдади ...навіть не коректно висвітлювати. Одне можна сказати,що вигідніше в тисячу разів КОРМИТИ ДВІР Короля,а ніж всю цю ВАКХАНАЛІЮ ВСЕДОЗВОЛЕНОСТІ ОЛгАРХВТУ,КОРУПЦІОНЕРІВ та ЧИНОВНиКІВ,які грабують країну В САМИЙ НАХАБНИЙ СПОСІБ і всі ці гроші виводяться де-лібо і куди лібр. При Королі такої ВАКХАНАЛІЇ не буде. Возміть інформацію у всіх країн,де є Королівська влада. Всюди порядок,боротьба та укріплення країн,держави і державності,бо там так все працює. Там не має олігврхів,не має Медведчуків, Артистів типу Зелкнського та дипотатів типу Деркача з Дубинським. Там всі члени народу при справах і по можливостям,талантам. Там працює все: від постійного тарифу на ринках до тюрем і каторги. Ло речі,майже у ісіх країнах там все довоиться до людей бкз затримок,бо оо є одна из державних ознак....інформація для усіх. І там Держпошта працює цілодобово,а не по три години на день!
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28.01.2021 04:45 Ответить
 
 