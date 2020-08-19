ФСБ РФ повідомляє про затримання українського воїна-добровольця в окупованому Криму

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявляє про нібито затримання українського добровольця батальйону імені Номана Челебіджихана в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

За даними силовиків, за адресами проживання і реєстрації затриманого проведено слідчі дії.

Йому інкримінують нібито участь у незаконному збройному формуванні. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Встановлено, що підозрюваний у 2016 році виїхав на територію України, де вступив до лав незаконного збройного формування <...>, в складі якого пройшов навчання поводженню з вогнепальною зброєю. В його функціональні обов'язки також входило здійснення охорони розташування батальйону, сприяння Державній прикордонній службі України при спільних патрулюваннях прикордонної зони, перевірка осіб і автотранспортних засобів на пунктах пропуску", - сказано в пресрелізі ФСБ.

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