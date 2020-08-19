ФСБ РФ повідомляє про затримання українського воїна-добровольця в окупованому Криму
Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявляє про нібито затримання українського добровольця батальйону імені Номана Челебіджихана в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".
За даними силовиків, за адресами проживання і реєстрації затриманого проведено слідчі дії.
Йому інкримінують нібито участь у незаконному збройному формуванні. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.
"Встановлено, що підозрюваний у 2016 році виїхав на територію України, де вступив до лав незаконного збройного формування <...>, в складі якого пройшов навчання поводженню з вогнепальною зброєю. В його функціональні обов'язки також входило здійснення охорони розташування батальйону, сприяння Державній прикордонній службі України при спільних патрулюваннях прикордонної зони, перевірка осіб і автотранспортних засобів на пунктах пропуску", - сказано в пресрелізі ФСБ.
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Чмошники!!
но совкам верить - седе наложить.... в рожу.... в припрыжке.... много..... очень
кстати, предлагаю - феодальная дружба опасности.
будет еще покрепче чем незаконно захававшая власть Лука.
ну, тогда скорейшего обмена дурачку - если правда, мы выпустим снайпера, а они - мудозвона, прогревавшего что-то на крыму, а помом сказавшего: Ой, Украина, помоги.
я не верю шоб воин поехал прямо туда в лапы фсб.
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типичный браток с 90 Х
но неужели нельзя включить мозг? в стране засилье российских шпионов, списки всех офицеров правоохранительных органов в режиме он-лайн передаются в москву, сбу постоянно задерживают людей, и в сбу постоянно приходят люди, которых пытались завербовать, и основной вопрос у фсб - знаете ли вы людей, которые воюют в т.н. АТО (на Восточном фронте), можете ли передать их установочные данные. и АТОшник просто берет и едёт в Крым.
В России много прекрасных мест - Байкал, Алтай, Ключевская сопка, Мещёра поедем туда позже, после распада Росии
нелохи сепарам 2 условно.