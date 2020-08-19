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Евросоюз выделил Беларуси €53 млн помощи

Евросоюз выделил Беларуси €53 млн помощи

Главы государств и правительств стран ЕС, которые провели в среду видеоконференцию для обсуждения ситуации в Беларуси, согласовали выделение на поддержку страны 53 млн евро.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Из указанной суммы 2 млн евро будут направлены на поддержку жертв репрессий, 1 млн евро - на помощь независимым СМИ и организациям гражданского общества. Главная часть этой суммы будет направлена ​​на борьбу с пандемией коронавируса в Беларуси.

Читайте на Цензор.НЕТ: ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси, - Меркель

Автор: 

Беларусь (7937) Евросоюз (17352) Урсула фон дер Ляйен (555)


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Топ комментарии
+18
Это уже обещанные санкции или еще немного подкинут?
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19.08.2020 17:41 Ответить
+13
Щас батько их ментам раздаст . Тупые суки .
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19.08.2020 17:34 Ответить
+12
Євросоюз проплачує протести проти Бацькі ?
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19.08.2020 17:32 Ответить
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Євросоюз проплачує протести проти Бацькі ?
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19.08.2020 17:32 Ответить
Еввровата проплачивет законную власть, нелегетимную, но законную....
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19.08.2020 18:50 Ответить
tocjno, i kazjdij grazjdanin v zaplatit za etot cirk 0,12 centov, tojestj menjsje chem odnu sigaretu.
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19.08.2020 19:02 Ответить
Поровну разделить надо! Половину правительству Тихановской!
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19.08.2020 17:33 Ответить
Та да,если б так финансировали,я б до нового года митинговал.З Бацькой бы так чуть делился,шоб ему не обидно было.
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19.08.2020 17:37 Ответить
.....вот на Окрестина тебя бы на пару суток , шутить бы точно на эту тему перестал.....
.....херой диванный.....
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19.08.2020 17:47 Ответить
Коли мене питали скількі нам платят, я завжди пропонував їхати зі мною і особисто дізнатись скількі і чим платят !! Жоден не поїхав !!))
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19.08.2020 17:52 Ответить
Я и переживаю за белорусов, потому что вижу нашу "громаду" ~1000 украинцев из Украины с высочайшим уровнем демократии- клоун президент и человек 5 белорусов, из страны управляемой диктатором, наверное им там плохо живётся, раз не едут .
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19.08.2020 18:21 Ответить
Пиченьки подехали сча лукашеноо в крестовий поход пойдет
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19.08.2020 17:33 Ответить
А він і не зупинявся !!Пре як бик дурний !!))
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19.08.2020 17:42 Ответить
А коронавірус - це гауляйтер лукашенко?
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19.08.2020 17:34 Ответить
Щас батько их ментам раздаст . Тупые суки .
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19.08.2020 17:34 Ответить
Минск - Пеpемен ! Мы ждем пеpемен!

https://www.youtube.com/watch?v=gKvgmAHl8h4
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19.08.2020 17:35 Ответить
Довбануті.
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19.08.2020 17:36 Ответить
Пни так в 38-39 от Гитлера - Сталина откупались . Чему удевлятся
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19.08.2020 17:41 Ответить
"меморандум", я думаю = "мы помним"(шо лохи сдали столько всего шо мы можем насмехаться с дурачков, а если что, то = )
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19.08.2020 17:42 Ответить
Милиция Беларуси потомки НКВД. У них даже эмблемы почти одинаковы.
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19.08.2020 17:37 Ответить
В Германии мы тоже помним чьи потомки))
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19.08.2020 18:25 Ответить
L'etat с'est moi!!
😁
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19.08.2020 17:37 Ответить
Раздать ОМОНу.
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19.08.2020 17:37 Ответить
Расея каждый год 4-5ярдов$вливала так 5****** это только на канцелярию хватит...
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19.08.2020 17:39 Ответить
теперь будет чем батцке натовские гусеницы сдерживать !
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19.08.2020 17:40 Ответить
Таракан им войска сует, а они бабки Таракану - "нутупые"©
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19.08.2020 17:40 Ответить
Это уже обещанные санкции или еще немного подкинут?
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19.08.2020 17:41 Ответить
Сначала говорят о невмешательстве а затем выделяют деньги на протесты. И кстати непонятно кому именно пойдут деньги на борьбу с вирусом.
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19.08.2020 17:42 Ответить
Основний борець в Беларусі це ОМОН !!))
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19.08.2020 17:45 Ответить
скорее всего помогут не кешем, дураков нет, а чем-то из области медицины - тестами, или каким-то оборудованием...а оно дорогое, может на 50 лямов выйдет комплексов 10-20...
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19.08.2020 19:39 Ответить
2 млн жертвам, 1 млн ЗМІ, 50 млн омонівцям.
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19.08.2020 17:42 Ответить
Обещали ввести санкции но дают денег.))
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19.08.2020 17:44 Ответить
"Журналісти оприлюднили документи, згідно з якими Росія вимагає від України проведення виборів у ОРДЛО. " Відповідний документ оприлюднили журналісти "Главком".

В оприлюдненому документі росіяни вимагають від української сторони проведення виборів в ОРДЛО у жовтні 2020 року. Так, у пункті 1.2 йдеться:

"Україна вживе всіх заходів до скасування до наступного засідання ТКГ всіх положень і Постанови Верховної Ради від 15 липня № 3809, що суперечать Мінським домовленостям".

Постанова ВР від 15 липня № 3809 передбачає проведення місцевих виборів в України, окрім окупованих територій ОРДЛО та Криму.

Також у документі йдеться про погодження Україною законодавства з ОРДЛО, амністію бойовикам, легалізацію "міліції ОРДЛО", тощо.

Україна має забезпечити до найближчого засідання ТКГ представлення проєкту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації з урахуванням особливостей ОРДЛО.

В документі зазначається, що Росія, "використовуючи свій вплив" буде сприяти досягненню домовленостей між Україною та ОРДЛО.

Україна зобов'язується узгодити сім ділянок для розмінування, що запропоновані представниками ОРДЛО, без додаткових умов та гарантувавши безпеку на період виконання робіт.

Мають бути узгоджені нові чотири ділянки розведення військ, що раніше не викликали заперечень в української сторони, а також текст доповнення до рамочного рішення про розведення сил. План поетапного розведення Україна зобов'язується узгоджувати з ОРДЛО під наглядом Кремля. https://espreso.tv/news/2020/08/19/***********************************************************************************************************
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19.08.2020 17:46 Ответить
Под какой процент?
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19.08.2020 17:46 Ответить
Омоноцам на премии!!!!
Цирк!!!!
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19.08.2020 17:48 Ответить
Количество всезанас и всенамдолжны на цензоре как всегда зашкаливает....умных мало.
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19.08.2020 17:48 Ответить
Вот и все что нужно знать о европейских ценностях.
2 млн евро будут направлены на поддержку жертв репрессий, 1 млн евро - на помощь независимым СМИ и организациям гражданского общества которых в Беларуси нет, а остальные 50млн.Евро будут заплачены Луке чтобы он рассчитался с омоном которые калечили и убивали народ.
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19.08.2020 17:51 Ответить
Вот и печеньки в ход пошли.
Там что, стихийное бедствие?
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19.08.2020 17:52 Ответить
піди і ти поїж отих печеньок.
отримаєш омонівським дубцем.
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19.08.2020 18:12 Ответить
Правильно! Лукашенко ещё дубинок и автозаков прикупит!
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19.08.2020 17:52 Ответить
Одним словом продала Европа беларуский народ кремлевскому диктатору. Европейским ******* важнее не нарушать систему логистики и торговли чем права граждан. И ети с***ки нам будут рассказывать чтобы мы смимирились с окупантами и дальше жили как нивчем небывало. Нужно создавать ЯО и побыстрее. Никто не защитит нас кроме самих себя.
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19.08.2020 17:54 Ответить
Схоже на окупацію суверенної країни
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19.08.2020 17:59 Ответить
Значит кто-то богатенький из РФ дает для продолжения забастовок $3,7 млн . А ЕС дает €53млн для нормализации экономики . По- моему €53млн больше. Надо Лукашенко к ЕС прибиваться. А чем ответит РФ?😃
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19.08.2020 17:59 Ответить
т.е. Лукашенко наложит на эти деньги свою лапу.
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19.08.2020 18:00 Ответить
Лука купит новые дубинки, газовые гранаты и патроны к резинострелам, браво!!!
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19.08.2020 18:08 Ответить
Mozno skazat nicego nevydali iz tex deneg sto oni imejet.
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19.08.2020 18:20 Ответить
stoimostj bileta za prosmotr spektaklja sootvetstvujet kacjestvu igri aktjorov.
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19.08.2020 19:04 Ответить
Ranse takim stranam kak Belorus ne centa ne davali,tolko te sto dumajet pro ES vydavali.Eto meloc po dengi sto polucit Ispanija i Italija ot ES
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19.08.2020 19:27 Ответить
Я не понял , они хотят 53 лимона подарить Таракану усатому Как они себе представляют ввести деньги в страну в обход диктатора
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19.08.2020 18:23 Ответить
скорее всего помогут не кешем, дураков нет, а чем-то из области медицины - тестами, или каким-то оборудованием...а оно дорогое, может на 50 лямов выйдет комплексов 10-20...
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19.08.2020 18:39 Ответить
Теперь дубинками омона из беларусов за деньги евросоюза короновирус выбивать будут. По-моему этот евросоюз не дружит с головой!!!
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19.08.2020 18:24 Ответить
53 миллиона - это многовато. Сколько стоит 3-4 метра веревки и брусок мыла для бацьки? Пусть будет 2 евро. Ну еще человек 20-30 самых активных. Вот и считайте, вполне хватит 60-80 евро, ну пусть даже с запасом, 100 евро. А то миллионы....
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19.08.2020 18:55 Ответить
Как говорил Ильич по похожему поводу:
"Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим"
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19.08.2020 19:12 Ответить
Из указанной суммы 2 млн евро будут направлены на поддержку жертв репрессий, 1 млн евро - на помощь независимым СМИ и организациям гражданского общества. Главная часть этой суммы будет направлена ​​на борьбу с пандемией коронавируса в Беларуси. Источник: https://censor.net/n3214773

=======
это анекдот????
50 лямов...лука ты коронавирус....тебя будут дезинфицировать )))))))
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19.08.2020 19:43 Ответить
Євросоюз виділив Білорусі €53 млн допомоги - Цензор.НЕТ 8705

50 лямов на дезинсекцию...дай бог чтобы именно так, а не действительно на мнимый коронавирус, где эти бабки тупо распилят...
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19.08.2020 19:50 Ответить
"Бацька" мог бы скрепно отказаться от враждебный денежных знаков.
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19.08.2020 20:33 Ответить
деньги даются обеим противоборствующим сторонам - факт!
хай перебьют друг друга - цель!
вывод - а юухя козе баян?
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20.08.2020 00:26 Ответить
Вони у ЄС розумом "тронулись"!Та оті ж євро підуть на зміцнення міліцейского і КГБістського апаратів РБ,тобто, на ще більш "круті" дії луки проти опозиції.Воістину сказано:не відають,що роблять!
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20.08.2020 05:34 Ответить
 
 