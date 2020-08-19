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Евросоюз выделил Беларуси €53 млн помощи
Главы государств и правительств стран ЕС, которые провели в среду видеоконференцию для обсуждения ситуации в Беларуси, согласовали выделение на поддержку страны 53 млн евро.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Из указанной суммы 2 млн евро будут направлены на поддержку жертв репрессий, 1 млн евро - на помощь независимым СМИ и организациям гражданского общества. Главная часть этой суммы будет направлена на борьбу с пандемией коронавируса в Беларуси.
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.....херой диванный.....
https://www.youtube.com/watch?v=gKvgmAHl8h4
😁
В оприлюдненому документі росіяни вимагають від української сторони проведення виборів в ОРДЛО у жовтні 2020 року. Так, у пункті 1.2 йдеться:
"Україна вживе всіх заходів до скасування до наступного засідання ТКГ всіх положень і Постанови Верховної Ради від 15 липня № 3809, що суперечать Мінським домовленостям".
Постанова ВР від 15 липня № 3809 передбачає проведення місцевих виборів в України, окрім окупованих територій ОРДЛО та Криму.
Також у документі йдеться про погодження Україною законодавства з ОРДЛО, амністію бойовикам, легалізацію "міліції ОРДЛО", тощо.
Україна має забезпечити до найближчого засідання ТКГ представлення проєкту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації з урахуванням особливостей ОРДЛО.
В документі зазначається, що Росія, "використовуючи свій вплив" буде сприяти досягненню домовленостей між Україною та ОРДЛО.
Україна зобов'язується узгодити сім ділянок для розмінування, що запропоновані представниками ОРДЛО, без додаткових умов та гарантувавши безпеку на період виконання робіт.
Мають бути узгоджені нові чотири ділянки розведення військ, що раніше не викликали заперечень в української сторони, а також текст доповнення до рамочного рішення про розведення сил. План поетапного розведення Україна зобов'язується узгоджувати з ОРДЛО під наглядом Кремля. https://espreso.tv/news/2020/08/19/***********************************************************************************************************
Цирк!!!!
2 млн евро будут направлены на поддержку жертв репрессий, 1 млн евро - на помощь независимым СМИ и организациям гражданского общества которых в Беларуси нет, а остальные 50млн.Евро будут заплачены Луке чтобы он рассчитался с омоном которые калечили и убивали народ.
Там что, стихийное бедствие?
отримаєш омонівським дубцем.
"Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим"
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это анекдот????
50 лямов...лука ты коронавирус....тебя будут дезинфицировать )))))))
50 лямов на дезинсекцию...дай бог чтобы именно так, а не действительно на мнимый коронавирус, где эти бабки тупо распилят...
хай перебьют друг друга - цель!
вывод - а юухя козе баян?