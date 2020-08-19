Евросоюз выделил Беларуси €53 млн помощи

Главы государств и правительств стран ЕС, которые провели в среду видеоконференцию для обсуждения ситуации в Беларуси, согласовали выделение на поддержку страны 53 млн евро.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Из указанной суммы 2 млн евро будут направлены на поддержку жертв репрессий, 1 млн евро - на помощь независимым СМИ и организациям гражданского общества. Главная часть этой суммы будет направлена ​​на борьбу с пандемией коронавируса в Беларуси.

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