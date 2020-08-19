Євросоюз виділив Білорусі €53 млн допомоги

Голови держав і урядів країн ЄС, які провели в середу відеоконференцію для обговорення ситуації в Білорусі, погодили виділення на підтримку країни 53 млн євро.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Із зазначеної суми 2 млн євро будуть спрямовані на підтримку жертв репресій, 1 млн євро - на допомогу незалежним ЗМІ та організаціям громадянського суспільства. Головна частина цієї суми буде направлена ​​на боротьбу з пандемією коронавірусу в Білорусі.

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