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Новини Революція в Білорусі
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Євросоюз виділив Білорусі €53 млн допомоги

Євросоюз виділив Білорусі €53 млн допомоги

Голови держав і урядів країн ЄС, які провели в середу відеоконференцію для обговорення ситуації в Білорусі, погодили виділення на підтримку країни 53 млн євро.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Із зазначеної суми 2 млн євро будуть спрямовані на підтримку жертв репресій, 1 млн євро - на допомогу незалежним ЗМІ та організаціям громадянського суспільства. Головна частина цієї суми буде направлена ​​на боротьбу з пандемією коронавірусу в Білорусі.

Читайте також: Білоруси мають самі визначити своє майбутнє, цим не повинні займатися ні у Брюсселі, ні в Москві, - глава Євроради Мішель

Автор: 

Білорусь (7987) Євросоюз (13799) фон дер Ляєн Урсула (808)


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Топ коментарі
+18
Это уже обещанные санкции или еще немного подкинут?
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19.08.2020 17:41 Відповісти
+13
Щас батько их ментам раздаст . Тупые суки .
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19.08.2020 17:34 Відповісти
+12
Євросоюз проплачує протести проти Бацькі ?
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19.08.2020 17:32 Відповісти
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Євросоюз проплачує протести проти Бацькі ?
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19.08.2020 17:32 Відповісти
Еввровата проплачивет законную власть, нелегетимную, но законную....
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19.08.2020 18:50 Відповісти
tocjno, i kazjdij grazjdanin v zaplatit za etot cirk 0,12 centov, tojestj menjsje chem odnu sigaretu.
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19.08.2020 19:02 Відповісти
Поровну разделить надо! Половину правительству Тихановской!
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19.08.2020 17:33 Відповісти
Та да,если б так финансировали,я б до нового года митинговал.З Бацькой бы так чуть делился,шоб ему не обидно было.
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19.08.2020 17:37 Відповісти
.....вот на Окрестина тебя бы на пару суток , шутить бы точно на эту тему перестал.....
.....херой диванный.....
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19.08.2020 17:47 Відповісти
Коли мене питали скількі нам платят, я завжди пропонував їхати зі мною і особисто дізнатись скількі і чим платят !! Жоден не поїхав !!))
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19.08.2020 17:52 Відповісти
Я и переживаю за белорусов, потому что вижу нашу "громаду" ~1000 украинцев из Украины с высочайшим уровнем демократии- клоун президент и человек 5 белорусов, из страны управляемой диктатором, наверное им там плохо живётся, раз не едут .
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19.08.2020 18:21 Відповісти
Пиченьки подехали сча лукашеноо в крестовий поход пойдет
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19.08.2020 17:33 Відповісти
А він і не зупинявся !!Пре як бик дурний !!))
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19.08.2020 17:42 Відповісти
А коронавірус - це гауляйтер лукашенко?
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19.08.2020 17:34 Відповісти
Щас батько их ментам раздаст . Тупые суки .
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19.08.2020 17:34 Відповісти
Минск - Пеpемен ! Мы ждем пеpемен!

https://www.youtube.com/watch?v=gKvgmAHl8h4
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19.08.2020 17:35 Відповісти
Довбануті.
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19.08.2020 17:36 Відповісти
Пни так в 38-39 от Гитлера - Сталина откупались . Чему удевлятся
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19.08.2020 17:41 Відповісти
"меморандум", я думаю = "мы помним"(шо лохи сдали столько всего шо мы можем насмехаться с дурачков, а если что, то = )
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19.08.2020 17:42 Відповісти
Милиция Беларуси потомки НКВД. У них даже эмблемы почти одинаковы.
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19.08.2020 17:37 Відповісти
В Германии мы тоже помним чьи потомки))
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19.08.2020 18:25 Відповісти
L'etat с'est moi!!
😁
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19.08.2020 17:37 Відповісти
Раздать ОМОНу.
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19.08.2020 17:37 Відповісти
Расея каждый год 4-5ярдов$вливала так 5****** это только на канцелярию хватит...
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19.08.2020 17:39 Відповісти
теперь будет чем батцке натовские гусеницы сдерживать !
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19.08.2020 17:40 Відповісти
Таракан им войска сует, а они бабки Таракану - "нутупые"©
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19.08.2020 17:40 Відповісти
Это уже обещанные санкции или еще немного подкинут?
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19.08.2020 17:41 Відповісти
Сначала говорят о невмешательстве а затем выделяют деньги на протесты. И кстати непонятно кому именно пойдут деньги на борьбу с вирусом.
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19.08.2020 17:42 Відповісти
Основний борець в Беларусі це ОМОН !!))
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19.08.2020 17:45 Відповісти
скорее всего помогут не кешем, дураков нет, а чем-то из области медицины - тестами, или каким-то оборудованием...а оно дорогое, может на 50 лямов выйдет комплексов 10-20...
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19.08.2020 19:39 Відповісти
2 млн жертвам, 1 млн ЗМІ, 50 млн омонівцям.
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19.08.2020 17:42 Відповісти
Обещали ввести санкции но дают денег.))
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19.08.2020 17:44 Відповісти
"Журналісти оприлюднили документи, згідно з якими Росія вимагає від України проведення виборів у ОРДЛО. " Відповідний документ оприлюднили журналісти "Главком".

В оприлюдненому документі росіяни вимагають від української сторони проведення виборів в ОРДЛО у жовтні 2020 року. Так, у пункті 1.2 йдеться:

"Україна вживе всіх заходів до скасування до наступного засідання ТКГ всіх положень і Постанови Верховної Ради від 15 липня № 3809, що суперечать Мінським домовленостям".

Постанова ВР від 15 липня № 3809 передбачає проведення місцевих виборів в України, окрім окупованих територій ОРДЛО та Криму.

Також у документі йдеться про погодження Україною законодавства з ОРДЛО, амністію бойовикам, легалізацію "міліції ОРДЛО", тощо.

Україна має забезпечити до найближчого засідання ТКГ представлення проєкту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації з урахуванням особливостей ОРДЛО.

В документі зазначається, що Росія, "використовуючи свій вплив" буде сприяти досягненню домовленостей між Україною та ОРДЛО.

Україна зобов'язується узгодити сім ділянок для розмінування, що запропоновані представниками ОРДЛО, без додаткових умов та гарантувавши безпеку на період виконання робіт.

Мають бути узгоджені нові чотири ділянки розведення військ, що раніше не викликали заперечень в української сторони, а також текст доповнення до рамочного рішення про розведення сил. План поетапного розведення Україна зобов'язується узгоджувати з ОРДЛО під наглядом Кремля. https://espreso.tv/news/2020/08/19/***********************************************************************************************************
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19.08.2020 17:46 Відповісти
Под какой процент?
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19.08.2020 17:46 Відповісти
Омоноцам на премии!!!!
Цирк!!!!
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19.08.2020 17:48 Відповісти
Количество всезанас и всенамдолжны на цензоре как всегда зашкаливает....умных мало.
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19.08.2020 17:48 Відповісти
Вот и все что нужно знать о европейских ценностях.
2 млн евро будут направлены на поддержку жертв репрессий, 1 млн евро - на помощь независимым СМИ и организациям гражданского общества которых в Беларуси нет, а остальные 50млн.Евро будут заплачены Луке чтобы он рассчитался с омоном которые калечили и убивали народ.
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19.08.2020 17:51 Відповісти
Вот и печеньки в ход пошли.
Там что, стихийное бедствие?
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19.08.2020 17:52 Відповісти
піди і ти поїж отих печеньок.
отримаєш омонівським дубцем.
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19.08.2020 18:12 Відповісти
Правильно! Лукашенко ещё дубинок и автозаков прикупит!
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19.08.2020 17:52 Відповісти
Одним словом продала Европа беларуский народ кремлевскому диктатору. Европейским ******* важнее не нарушать систему логистики и торговли чем права граждан. И ети с***ки нам будут рассказывать чтобы мы смимирились с окупантами и дальше жили как нивчем небывало. Нужно создавать ЯО и побыстрее. Никто не защитит нас кроме самих себя.
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19.08.2020 17:54 Відповісти
Схоже на окупацію суверенної країни
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19.08.2020 17:59 Відповісти
Значит кто-то богатенький из РФ дает для продолжения забастовок $3,7 млн . А ЕС дает €53млн для нормализации экономики . По- моему €53млн больше. Надо Лукашенко к ЕС прибиваться. А чем ответит РФ?😃
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19.08.2020 17:59 Відповісти
т.е. Лукашенко наложит на эти деньги свою лапу.
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19.08.2020 18:00 Відповісти
Лука купит новые дубинки, газовые гранаты и патроны к резинострелам, браво!!!
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19.08.2020 18:08 Відповісти
Mozno skazat nicego nevydali iz tex deneg sto oni imejet.
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19.08.2020 18:20 Відповісти
stoimostj bileta za prosmotr spektaklja sootvetstvujet kacjestvu igri aktjorov.
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19.08.2020 19:04 Відповісти
Ranse takim stranam kak Belorus ne centa ne davali,tolko te sto dumajet pro ES vydavali.Eto meloc po dengi sto polucit Ispanija i Italija ot ES
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19.08.2020 19:27 Відповісти
Я не понял , они хотят 53 лимона подарить Таракану усатому Как они себе представляют ввести деньги в страну в обход диктатора
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19.08.2020 18:23 Відповісти
скорее всего помогут не кешем, дураков нет, а чем-то из области медицины - тестами, или каким-то оборудованием...а оно дорогое, может на 50 лямов выйдет комплексов 10-20...
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19.08.2020 18:39 Відповісти
Теперь дубинками омона из беларусов за деньги евросоюза короновирус выбивать будут. По-моему этот евросоюз не дружит с головой!!!
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19.08.2020 18:24 Відповісти
53 миллиона - это многовато. Сколько стоит 3-4 метра веревки и брусок мыла для бацьки? Пусть будет 2 евро. Ну еще человек 20-30 самых активных. Вот и считайте, вполне хватит 60-80 евро, ну пусть даже с запасом, 100 евро. А то миллионы....
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19.08.2020 18:55 Відповісти
Как говорил Ильич по похожему поводу:
"Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим"
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19.08.2020 19:12 Відповісти
Из указанной суммы 2 млн евро будут направлены на поддержку жертв репрессий, 1 млн евро - на помощь независимым СМИ и организациям гражданского общества. Главная часть этой суммы будет направлена ​​на борьбу с пандемией коронавируса в Беларуси. Источник: https://censor.net/n3214773

=======
это анекдот????
50 лямов...лука ты коронавирус....тебя будут дезинфицировать )))))))
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19.08.2020 19:43 Відповісти
Євросоюз виділив Білорусі €53 млн допомоги - Цензор.НЕТ 8705

50 лямов на дезинсекцию...дай бог чтобы именно так, а не действительно на мнимый коронавирус, где эти бабки тупо распилят...
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19.08.2020 19:50 Відповісти
"Бацька" мог бы скрепно отказаться от враждебный денежных знаков.
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19.08.2020 20:33 Відповісти
деньги даются обеим противоборствующим сторонам - факт!
хай перебьют друг друга - цель!
вывод - а юухя козе баян?
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20.08.2020 00:26 Відповісти
Вони у ЄС розумом "тронулись"!Та оті ж євро підуть на зміцнення міліцейского і КГБістського апаратів РБ,тобто, на ще більш "круті" дії луки проти опозиції.Воістину сказано:не відають,що роблять!
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20.08.2020 05:34 Відповісти
 
 