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Новости Революция в Беларуси
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ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси, - Меркель

ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси, - Меркель

Прошедшие в Беларуси президентские выборы нельзя считать действительными, а для решения политического кризиса в стране нужно задействовать ОБСЕ.

Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не можем признать результаты выборов в Беларуси", - сказала она по итогам внеочередного саммита ЕС, посвященного ситуации в Беларуси.

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"ОБСЕ может сыграть важную роль в диалоге по Беларуси", - также сказала Меркель.

По мнению Меркель, выборы в Беларуси нельзя считать свободными и честными.

Она добавила, что лиц, задержанных в ходе акций протеста в Беларуси, следует отпустить немедленно без всяких условий.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24766) Меркель Ангела (2125) Евросоюз (17352)


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Топ комментарии
+13
"ОБСЕ может сыграть важную роль в диалоге по Беларуси", - также сказала Меркель.

Это да. Вот на Донбассе от ОБСЕ о22ительная помощь.
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19.08.2020 16:30 Ответить
+7
Граница цивилизации и азиопы
А Украина благодаря главзебилу как всегда где-то посередине, в глубокой какой разнице
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19.08.2020 16:48 Ответить
+2
Україна - підло мовчить . Боже , яка ганьба .
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19.08.2020 16:56 Ответить
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Ну вот, и розвязали руки пуйлу. Плешивый терь может делать всьо что захочет, он то Бацку признал
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19.08.2020 16:29 Ответить
Думаєш в кацапськом генштабі зараз срочно міняють плани "ученій"? І замість Кавказ-2020, буде Смоленск-2020? =)
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19.08.2020 16:40 Ответить
А надо сытой Европе перебросить все свои социальные пособия в помощь Беларуси и Украине, потом аннексировать их территории, создать там плацдарм для вторжения в Россию из-за оккупации Крыма -- шо б его тоже накормить, напоить и подарить Независимость!

...сколько уже не сделано, а сколько ещё предстоит не сделать...
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19.08.2020 16:44 Ответить
"ОБСЕ может сыграть важную роль в диалоге по Беларуси", - также сказала Меркель.

Это да. Вот на Донбассе от ОБСЕ о22ительная помощь.
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19.08.2020 16:30 Ответить
А что с того, что где-то кто-то не признал результаты выборов референдума, например, в Крыму?
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19.08.2020 16:32 Ответить
Если бы интересовались, тогда бы знали что с того.
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19.08.2020 16:35 Ответить
Ну к примеру как почему Турция не в ЕС из-за Кипра
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20.08.2020 06:41 Ответить
Перестанут покупать белорусские трактора ?
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19.08.2020 16:34 Ответить
Какие трактора? При таракане их уже выпускать не будут точно.
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19.08.2020 16:37 Ответить
Бензин
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20.08.2020 06:42 Ответить
Европа придумала ОБСЕ , чтобы не выполнять Будапештский меморандум .
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19.08.2020 16:36 Ответить
Изгои признали результаты выборов в Беларуси, цивилизованные страны не признали.
ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси, - Меркель - Цензор.НЕТ 8842
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19.08.2020 16:39 Ответить
ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси, - Меркель - Цензор.НЕТ 1534
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19.08.2020 16:42 Ответить
Граница цивилизации и азиопы
А Украина благодаря главзебилу как всегда где-то посередине, в глубокой какой разнице
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19.08.2020 16:48 Ответить
Это пабедаа!!!
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19.08.2020 21:12 Ответить
Україна - підло мовчить . Боже , яка ганьба .
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19.08.2020 16:56 Ответить
А ЕС сокрушительно ударил по Лукашенко и выделил ему 53 млн евро гуманитарной помощи. 2млн пострадавшим,1 в поддержку СМИ и 50 на борьбу с коронавирусом,хотя у белорусов вроде дела в этом вопросе официально лучше всех.Было ещё и заявление,что белорусы сами выбирают свой путь.
Украина равняйся на ЕС.
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19.08.2020 20:00 Ответить
Тяжёлая артиллерия от имени ЕС заявление сделала - всё серьёзно.
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19.08.2020 17:28 Ответить
ну? какаяразница?
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19.08.2020 18:52 Ответить
выборы в принципе вещь очень условная и не объективная. непонятно, зачем на них ходят...
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19.08.2020 19:55 Ответить
пообщалась с пуйлом накануне - значит разрешил
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19.08.2020 20:29 Ответить
ПОРА ДОКАЗАТЬ !!! ЧТО ВСЕ ВОЙНЫ ЗАТЕВАЮТ БОГАТЫЕ И ПРИВЛАСТНЫЕ ЛЮДИ !!!
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19.08.2020 21:36 Ответить
Так званого путіна признали,а бульбофюрер чим гірше?
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19.08.2020 22:21 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=vWrOLTukV2w
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19.08.2020 22:28 Ответить
ЗЕлень, а чому ваш "Лідор вЗЕсвіту" мовчить?!
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19.08.2020 22:45 Ответить
Прошедшие в Беларуси президентские выборы нельзя считать действительными, а для решения политического кризиса в стране нужно задействовать ОБСЕ.Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, Источник: https://censor.net/n3214747

КРИМ 2 ПОЧИНАЄТЬСЯ
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19.08.2020 23:25 Ответить
Таракан на троне 9-й срок узурпирует - там не результаты "выборов", а сами "выборы" абсолютно незаконные. Таракана в кандидатах в сцари и близко не должно быть уже 7-й срок как. А сябры только всрались...
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20.08.2020 04:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Dxj7jUR6ks8 Это тем , кто говорит , что в Белоруси нет топ-политиков интеллектуалов .

Более часа интервью , получил массу когнитивного удовольствия .
Всё очень толково и логика безупречная -- по-полочкам . Кандидат физик ...
С куда нужно стремиться и для чего на данном этапе развития их общества избиратели готовы , а на что нет ...

В Украине последнее время всё больше тренеров по фитнесу , да торговцев чужими собаками показывают .
По другим каналам пиарят всяких гешефтмахеров , опять же владельцев медиа и "сладких" товаров ... Уровень мышления где-то на 17 веке застрял , такой себе патриотизм прошлых достижений ...
По третьим , аж с трёх медиа-ртов агитируют за "ватные идеалы" - назад в софкоидное дерьмо и "Гулагу" , а оне уже готовые к употреблению вохровцы и СМЕРШевцы .

Где можно услышать голос разума , здравого смысла , патриотов не только на уровне мовы и виры (оказывается в Украине греко-католики уже не в счёт, или там мусульмане , или просто агностики -- верящие в науку больше , чем какого-то из вариантов бога(ов) ) ?!

Где учёные физики , математики , инженеры , экономисты разных школ и направлений ?!
21 век на дворе и не только "ватный" шахер-махер , но и патриот кондитерских наук , дальше своего узкого мировозрения Украину не продвинет .
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20.08.2020 06:08 Ответить
 
 