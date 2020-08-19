ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси, - Меркель

Прошедшие в Беларуси президентские выборы нельзя считать действительными, а для решения политического кризиса в стране нужно задействовать ОБСЕ.

Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не можем признать результаты выборов в Беларуси", - сказала она по итогам внеочередного саммита ЕС, посвященного ситуации в Беларуси.

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"ОБСЕ может сыграть важную роль в диалоге по Беларуси", - также сказала Меркель.

По мнению Меркель, выборы в Беларуси нельзя считать свободными и честными.

Она добавила, что лиц, задержанных в ходе акций протеста в Беларуси, следует отпустить немедленно без всяких условий.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти