ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси, - Меркель
Прошедшие в Беларуси президентские выборы нельзя считать действительными, а для решения политического кризиса в стране нужно задействовать ОБСЕ.
Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы не можем признать результаты выборов в Беларуси", - сказала она по итогам внеочередного саммита ЕС, посвященного ситуации в Беларуси.
"ОБСЕ может сыграть важную роль в диалоге по Беларуси", - также сказала Меркель.
По мнению Меркель, выборы в Беларуси нельзя считать свободными и честными.
Она добавила, что лиц, задержанных в ходе акций протеста в Беларуси, следует отпустить немедленно без всяких условий.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти
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...сколько уже не сделано, а сколько ещё предстоит не сделать...
Это да. Вот на Донбассе от ОБСЕ о22ительная помощь.
А Украина благодаря главзебилу как всегда где-то посередине, в глубокой какой разнице
Украина равняйся на ЕС.
КРИМ 2 ПОЧИНАЄТЬСЯ
Более часа интервью , получил массу когнитивного удовольствия .
Всё очень толково и логика безупречная -- по-полочкам . Кандидат физик ...
С куда нужно стремиться и для чего на данном этапе развития их общества избиратели готовы , а на что нет ...
В Украине последнее время всё больше тренеров по фитнесу , да торговцев чужими собаками показывают .
По другим каналам пиарят всяких гешефтмахеров , опять же владельцев медиа и "сладких" товаров ... Уровень мышления где-то на 17 веке застрял , такой себе патриотизм прошлых достижений ...
По третьим , аж с трёх медиа-ртов агитируют за "ватные идеалы" - назад в софкоидное дерьмо и "Гулагу" , а оне уже готовые к употреблению вохровцы и СМЕРШевцы .
Где можно услышать голос разума , здравого смысла , патриотов не только на уровне мовы и виры (оказывается в Украине греко-католики уже не в счёт, или там мусульмане , или просто агностики -- верящие в науку больше , чем какого-то из вариантов бога(ов) ) ?!
Где учёные физики , математики , инженеры , экономисты разных школ и направлений ?!
21 век на дворе и не только "ватный" шахер-махер , но и патриот кондитерских наук , дальше своего узкого мировозрения Украину не продвинет .