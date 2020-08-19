ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі, - Меркель

Президентські вибори, які пройшли в Білорусі, не можна вважати дійсними, а для вирішення політичної кризи в країні потрібно задіяти ОБСЄ.

Про це заявила в середу канцлерка ФРН Ангела Меркель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не можемо визнати результати виборів у Білорусі", - сказала вона за підсумками позачергового саміту ЄС, присвяченого ситуації в Білорусі.

"ОБСЄ може зіграти важливу роль у діалозі з Білоруссю", - також сказала Меркель.

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На думку Меркель, вибори в Білорусі не можна вважати вільними і чесними.

Вона додала, що осіб, затриманих під час акцій протесту в Білорусі, слід відпустити негайно без всяких умов.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.