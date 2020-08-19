УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6001 відвідувач онлайн
Новини Революція в Білорусі
4 975 29

ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі, - Меркель

ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі, - Меркель

Президентські вибори, які пройшли в Білорусі, не можна вважати дійсними, а для вирішення політичної кризи в країні потрібно задіяти ОБСЄ.

Про це заявила в середу канцлерка ФРН Ангела Меркель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не можемо визнати результати виборів у Білорусі", - сказала вона за підсумками позачергового саміту ЄС, присвяченого ситуації в Білорусі.

"ОБСЄ може зіграти важливу роль у діалозі з Білоруссю", - також сказала Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери Євросоюзу почали екстрене обговорення ситуації в Білорусі

На думку Меркель, вибори в Білорусі не можна вважати вільними і чесними.

Вона додала, що осіб, затриманих під час акцій протесту в Білорусі, слід відпустити негайно без всяких умов.

Також читайте: Зараз немає потреби в російській військовій допомозі Білорусі, - Пєсков

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6727) Меркель Ангела (1140) Євросоюз (13799)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
"ОБСЕ может сыграть важную роль в диалоге по Беларуси", - также сказала Меркель.

Это да. Вот на Донбассе от ОБСЕ о22ительная помощь.
показати весь коментар
19.08.2020 16:30 Відповісти
+7
Граница цивилизации и азиопы
А Украина благодаря главзебилу как всегда где-то посередине, в глубокой какой разнице
показати весь коментар
19.08.2020 16:48 Відповісти
+2
Україна - підло мовчить . Боже , яка ганьба .
показати весь коментар
19.08.2020 16:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну вот, и розвязали руки пуйлу. Плешивый терь может делать всьо что захочет, он то Бацку признал
показати весь коментар
19.08.2020 16:29 Відповісти
Думаєш в кацапськом генштабі зараз срочно міняють плани "ученій"? І замість Кавказ-2020, буде Смоленск-2020? =)
показати весь коментар
19.08.2020 16:40 Відповісти
А надо сытой Европе перебросить все свои социальные пособия в помощь Беларуси и Украине, потом аннексировать их территории, создать там плацдарм для вторжения в Россию из-за оккупации Крыма -- шо б его тоже накормить, напоить и подарить Независимость!

...сколько уже не сделано, а сколько ещё предстоит не сделать...
показати весь коментар
19.08.2020 16:44 Відповісти
"ОБСЕ может сыграть важную роль в диалоге по Беларуси", - также сказала Меркель.

Это да. Вот на Донбассе от ОБСЕ о22ительная помощь.
показати весь коментар
19.08.2020 16:30 Відповісти
А что с того, что где-то кто-то не признал результаты выборов референдума, например, в Крыму?
показати весь коментар
19.08.2020 16:32 Відповісти
Если бы интересовались, тогда бы знали что с того.
показати весь коментар
19.08.2020 16:35 Відповісти
Ну к примеру как почему Турция не в ЕС из-за Кипра
показати весь коментар
20.08.2020 06:41 Відповісти
Перестанут покупать белорусские трактора ?
показати весь коментар
19.08.2020 16:34 Відповісти
Какие трактора? При таракане их уже выпускать не будут точно.
показати весь коментар
19.08.2020 16:37 Відповісти
Бензин
показати весь коментар
20.08.2020 06:42 Відповісти
Европа придумала ОБСЕ , чтобы не выполнять Будапештский меморандум .
показати весь коментар
19.08.2020 16:36 Відповісти
Изгои признали результаты выборов в Беларуси, цивилизованные страны не признали.
ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси, - Меркель - Цензор.НЕТ 8842
показати весь коментар
19.08.2020 16:39 Відповісти
ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси, - Меркель - Цензор.НЕТ 1534
показати весь коментар
19.08.2020 16:42 Відповісти
Граница цивилизации и азиопы
А Украина благодаря главзебилу как всегда где-то посередине, в глубокой какой разнице
показати весь коментар
19.08.2020 16:48 Відповісти
Это пабедаа!!!
показати весь коментар
19.08.2020 21:12 Відповісти
Україна - підло мовчить . Боже , яка ганьба .
показати весь коментар
19.08.2020 16:56 Відповісти
А ЕС сокрушительно ударил по Лукашенко и выделил ему 53 млн евро гуманитарной помощи. 2млн пострадавшим,1 в поддержку СМИ и 50 на борьбу с коронавирусом,хотя у белорусов вроде дела в этом вопросе официально лучше всех.Было ещё и заявление,что белорусы сами выбирают свой путь.
Украина равняйся на ЕС.
показати весь коментар
19.08.2020 20:00 Відповісти
Тяжёлая артиллерия от имени ЕС заявление сделала - всё серьёзно.
показати весь коментар
19.08.2020 17:28 Відповісти
ну? какаяразница?
показати весь коментар
19.08.2020 18:52 Відповісти
выборы в принципе вещь очень условная и не объективная. непонятно, зачем на них ходят...
показати весь коментар
19.08.2020 19:55 Відповісти
пообщалась с пуйлом накануне - значит разрешил
показати весь коментар
19.08.2020 20:29 Відповісти
ПОРА ДОКАЗАТЬ !!! ЧТО ВСЕ ВОЙНЫ ЗАТЕВАЮТ БОГАТЫЕ И ПРИВЛАСТНЫЕ ЛЮДИ !!!
показати весь коментар
19.08.2020 21:36 Відповісти
Так званого путіна признали,а бульбофюрер чим гірше?
показати весь коментар
19.08.2020 22:21 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=vWrOLTukV2w
показати весь коментар
19.08.2020 22:28 Відповісти
ЗЕлень, а чому ваш "Лідор вЗЕсвіту" мовчить?!
показати весь коментар
19.08.2020 22:45 Відповісти
Прошедшие в Беларуси президентские выборы нельзя считать действительными, а для решения политического кризиса в стране нужно задействовать ОБСЕ.Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, Источник: https://censor.net/n3214747

КРИМ 2 ПОЧИНАЄТЬСЯ
показати весь коментар
19.08.2020 23:25 Відповісти
Таракан на троне 9-й срок узурпирует - там не результаты "выборов", а сами "выборы" абсолютно незаконные. Таракана в кандидатах в сцари и близко не должно быть уже 7-й срок как. А сябры только всрались...
показати весь коментар
20.08.2020 04:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Dxj7jUR6ks8 Это тем , кто говорит , что в Белоруси нет топ-политиков интеллектуалов .

Более часа интервью , получил массу когнитивного удовольствия .
Всё очень толково и логика безупречная -- по-полочкам . Кандидат физик ...
С куда нужно стремиться и для чего на данном этапе развития их общества избиратели готовы , а на что нет ...

В Украине последнее время всё больше тренеров по фитнесу , да торговцев чужими собаками показывают .
По другим каналам пиарят всяких гешефтмахеров , опять же владельцев медиа и "сладких" товаров ... Уровень мышления где-то на 17 веке застрял , такой себе патриотизм прошлых достижений ...
По третьим , аж с трёх медиа-ртов агитируют за "ватные идеалы" - назад в софкоидное дерьмо и "Гулагу" , а оне уже готовые к употреблению вохровцы и СМЕРШевцы .

Где можно услышать голос разума , здравого смысла , патриотов не только на уровне мовы и виры (оказывается в Украине греко-католики уже не в счёт, или там мусульмане , или просто агностики -- верящие в науку больше , чем какого-то из вариантов бога(ов) ) ?!

Где учёные физики , математики , инженеры , экономисты разных школ и направлений ?!
21 век на дворе и не только "ватный" шахер-махер , но и патриот кондитерских наук , дальше своего узкого мировозрения Украину не продвинет .
показати весь коментар
20.08.2020 06:08 Відповісти
 
 