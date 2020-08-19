ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі, - Меркель
Президентські вибори, які пройшли в Білорусі, не можна вважати дійсними, а для вирішення політичної кризи в країні потрібно задіяти ОБСЄ.
Про це заявила в середу канцлерка ФРН Ангела Меркель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми не можемо визнати результати виборів у Білорусі", - сказала вона за підсумками позачергового саміту ЄС, присвяченого ситуації в Білорусі.
"ОБСЄ може зіграти важливу роль у діалозі з Білоруссю", - також сказала Меркель.
На думку Меркель, вибори в Білорусі не можна вважати вільними і чесними.
Вона додала, що осіб, затриманих під час акцій протесту в Білорусі, слід відпустити негайно без всяких умов.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
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...сколько уже не сделано, а сколько ещё предстоит не сделать...
Это да. Вот на Донбассе от ОБСЕ о22ительная помощь.
А Украина благодаря главзебилу как всегда где-то посередине, в глубокой какой разнице
Украина равняйся на ЕС.
КРИМ 2 ПОЧИНАЄТЬСЯ
Более часа интервью , получил массу когнитивного удовольствия .
Всё очень толково и логика безупречная -- по-полочкам . Кандидат физик ...
С куда нужно стремиться и для чего на данном этапе развития их общества избиратели готовы , а на что нет ...
В Украине последнее время всё больше тренеров по фитнесу , да торговцев чужими собаками показывают .
По другим каналам пиарят всяких гешефтмахеров , опять же владельцев медиа и "сладких" товаров ... Уровень мышления где-то на 17 веке застрял , такой себе патриотизм прошлых достижений ...
По третьим , аж с трёх медиа-ртов агитируют за "ватные идеалы" - назад в софкоидное дерьмо и "Гулагу" , а оне уже готовые к употреблению вохровцы и СМЕРШевцы .
Где можно услышать голос разума , здравого смысла , патриотов не только на уровне мовы и виры (оказывается в Украине греко-католики уже не в счёт, или там мусульмане , или просто агностики -- верящие в науку больше , чем какого-то из вариантов бога(ов) ) ?!
Где учёные физики , математики , инженеры , экономисты разных школ и направлений ?!
21 век на дворе и не только "ватный" шахер-махер , но и патриот кондитерских наук , дальше своего узкого мировозрения Украину не продвинет .