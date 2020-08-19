Лідери Євросоюзу почали екстрене обговорення ситуації в Білорусі

Лідери Європейського Союзу почали позачерговий саміт, скликаний за допомогою відеозв'язку, через ситуацію в Білорусі.

Про це повідомив прессекретар президента Євроради Баренд Лейтс, передає Цензор.НЕТ.

"Почалася відеоконференція лідерів ЄС щодо ситуації в Білорусі", - написав він у Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз немає потреби в російській військовій допомозі Білорусі, - Пєсков

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Оприлюднені результати виборів викликали недовіру і масові протести в білоруських містах. Співробітники правоохоронних органів за кілька днів затримали кілька тисяч протестувальників. Повідомлялося про застосування до них катувань.

Із 13 серпня мирні протести і страйки розпочалися на білоруських промислових підприємствах.

16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь майже 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не відбувалося таких масштабних акцій.