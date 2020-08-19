Лідери Євросоюзу почали екстрене обговорення ситуації в Білорусі
Лідери Європейського Союзу почали позачерговий саміт, скликаний за допомогою відеозв'язку, через ситуацію в Білорусі.
Про це повідомив прессекретар президента Євроради Баренд Лейтс, передає Цензор.НЕТ.
"Почалася відеоконференція лідерів ЄС щодо ситуації в Білорусі", - написав він у Twitter.
Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Оприлюднені результати виборів викликали недовіру і масові протести в білоруських містах. Співробітники правоохоронних органів за кілька днів затримали кілька тисяч протестувальників. Повідомлялося про застосування до них катувань.
Із 13 серпня мирні протести і страйки розпочалися на білоруських промислових підприємствах.
16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь майже 65 тисяч осіб.
Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не відбувалося таких масштабних акцій.
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Дэдушка Крылов..
🤔
шо даже круассан в глотку не лезет, но колбасков можно делать чудеса, особенно если она "от спонсора"(продавливают круассан колбаской, запивают квасом)