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Новини Революція в Білорусі
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Лідери Євросоюзу почали екстрене обговорення ситуації в Білорусі

Лідери Євросоюзу почали екстрене обговорення ситуації в Білорусі

Лідери Європейського Союзу почали позачерговий саміт, скликаний за допомогою відеозв'язку, через ситуацію в Білорусі.

Про це повідомив прессекретар президента Євроради Баренд Лейтс, передає Цензор.НЕТ.

"Почалася відеоконференція лідерів ЄС щодо ситуації в Білорусі", - написав він у Twitter.

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Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Оприлюднені результати виборів викликали недовіру і масові протести в білоруських містах. Співробітники правоохоронних органів за кілька днів затримали кілька тисяч протестувальників. Повідомлялося про застосування до них катувань.

Із 13 серпня мирні протести і страйки розпочалися на білоруських промислових підприємствах.

16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь майже 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не відбувалося таких масштабних акцій.

Автор: 

Білорусь (7987) Євросоюз (13799)


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Топ коментарі
+4
Вы бы еще через месяц собрались!!!!
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19.08.2020 14:06 Відповісти
+3
Какая-то экстренность тормознутая
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19.08.2020 14:06 Відповісти
+2
воны занепокоени
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19.08.2020 14:08 Відповісти
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Будут кумекать признавать Бацку или нет?
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19.08.2020 14:06 Відповісти
Ne s etim poniatno,pro novyje vybori i sankciji
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19.08.2020 14:16 Відповісти
Сначала подождут посмотреть чья возьмет, народа или кремля. А там будут советоваться с ****** как быть с Беларусью.
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19.08.2020 14:29 Відповісти
Скорее всего они собрались, чтобы выразить обеспокоенность. Больше они ничего не умеют.
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19.08.2020 15:25 Відповісти
Вы бы еще через месяц собрались!!!!
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19.08.2020 14:06 Відповісти
А какая разница, все равно их застолье не решает ни чего .
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19.08.2020 14:13 Відповісти
Их застолье - что то решает!!!! А что посмотрим!
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19.08.2020 14:41 Відповісти
Какая-то экстренность тормознутая
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19.08.2020 14:06 Відповісти
воны занепокоени
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19.08.2020 14:08 Відповісти
Если Пишут Экстренно , - То соберутся чрез Месяц , на повестку дня поставят еще чрез Неделю , расморять ну может через два месяца. Когда в Белоруси уже будут догорать События.
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19.08.2020 14:09 Відповісти
"Квартет" ©
Дэдушка Крылов..
🤔
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19.08.2020 14:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aJIpVj_YkNo Ах как мы обеспокоены

шо даже круассан в глотку не лезет, но колбасков можно делать чудеса, особенно если она "от спонсора"(продавливают круассан колбаской, запивают квасом)
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19.08.2020 14:11 Відповісти
Экстренно возмущены?
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19.08.2020 14:16 Відповісти
Лидеры Евросоюза начали экстренное обсуждение ситуации в Беларуси - Цензор.НЕТ 1118
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19.08.2020 14:18 Відповісти
два плешивых уйопка
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19.08.2020 14:19 Відповісти
они хоть выразят обеспокоенность, а что сделала зевласть?
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19.08.2020 14:19 Відповісти
Пока Украина вела точно также как Европа : отдельные высказывания без официальных заявлений.
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19.08.2020 15:05 Відповісти
Типа будут думать замечать фальсификации или закрыть глаза.
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19.08.2020 14:25 Відповісти
Ага. Пока вы годами будете екстренно собираться на обсуждение так ***** уже захватил все ключевые позиции органов власти в том числе государтсвенные телеканалы и границу.
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19.08.2020 14:27 Відповісти
"Пылло решшено послать тепешшу о срочном прекращении эттого песопрассия!"
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19.08.2020 14:29 Відповісти
Экстренное
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19.08.2020 14:34 Відповісти
Во первых Латвия,Литва и Эстония ! А это сила ! Нас почти два района Петербурга!
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19.08.2020 14:46 Відповісти
Большинство комментариев органично впишутся в обсуждение на "ватном" российском сайте , типа "RT". Так ее , Гейропу , завсегдатаи "Цензора" ! Откуда только вьі беретесь ...
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19.08.2020 15:02 Відповісти
Уже готовят меморандум об очередной озабоченности.
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19.08.2020 15:26 Відповісти
 
 