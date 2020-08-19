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Новости Революция в Беларуси
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Лидеры Евросоюза начали экстренное обсуждение ситуации в Беларуси

Лидеры Евросоюза начали экстренное обсуждение ситуации в Беларуси

Лидеры Европейского Союза начали внеочередной саммит, созванный по видеосвязи, в связи с ситуацией в Беларуси.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Евросовета Баренд Лейтс, передает Цензор.НЕТ.

"Началась видеоконференция лидеров ЕС по ситуации в Беларуси", - написал он в Twitter.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Обнародованные результаты выборов вызвали недоверие и массовые протесты в белорусских городах. Сотрудники правоохранительных органов за несколько дней задержали несколько тысяч протестующих. Сообщалось о применении к ним пыток.

С 13 августа мирные протесты и забастовки начались на белорусских промпредприятиях.

16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.

Автор: 

Беларусь (7937) Евросоюз (17352)


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Топ комментарии
+4
Вы бы еще через месяц собрались!!!!
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19.08.2020 14:06 Ответить
+3
Какая-то экстренность тормознутая
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19.08.2020 14:06 Ответить
+2
воны занепокоени
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19.08.2020 14:08 Ответить
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Будут кумекать признавать Бацку или нет?
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19.08.2020 14:06 Ответить
Ne s etim poniatno,pro novyje vybori i sankciji
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19.08.2020 14:16 Ответить
Сначала подождут посмотреть чья возьмет, народа или кремля. А там будут советоваться с ****** как быть с Беларусью.
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19.08.2020 14:29 Ответить
Скорее всего они собрались, чтобы выразить обеспокоенность. Больше они ничего не умеют.
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19.08.2020 15:25 Ответить
Вы бы еще через месяц собрались!!!!
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19.08.2020 14:06 Ответить
А какая разница, все равно их застолье не решает ни чего .
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19.08.2020 14:13 Ответить
Их застолье - что то решает!!!! А что посмотрим!
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19.08.2020 14:41 Ответить
Какая-то экстренность тормознутая
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19.08.2020 14:06 Ответить
воны занепокоени
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19.08.2020 14:08 Ответить
Если Пишут Экстренно , - То соберутся чрез Месяц , на повестку дня поставят еще чрез Неделю , расморять ну может через два месяца. Когда в Белоруси уже будут догорать События.
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19.08.2020 14:09 Ответить
"Квартет" ©
Дэдушка Крылов..
🤔
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19.08.2020 14:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aJIpVj_YkNo Ах как мы обеспокоены

шо даже круассан в глотку не лезет, но колбасков можно делать чудеса, особенно если она "от спонсора"(продавливают круассан колбаской, запивают квасом)
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19.08.2020 14:11 Ответить
Экстренно возмущены?
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19.08.2020 14:16 Ответить
Лидеры Евросоюза начали экстренное обсуждение ситуации в Беларуси - Цензор.НЕТ 1118
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19.08.2020 14:18 Ответить
два плешивых уйопка
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19.08.2020 14:19 Ответить
они хоть выразят обеспокоенность, а что сделала зевласть?
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19.08.2020 14:19 Ответить
Пока Украина вела точно также как Европа : отдельные высказывания без официальных заявлений.
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19.08.2020 15:05 Ответить
Типа будут думать замечать фальсификации или закрыть глаза.
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19.08.2020 14:25 Ответить
Ага. Пока вы годами будете екстренно собираться на обсуждение так ***** уже захватил все ключевые позиции органов власти в том числе государтсвенные телеканалы и границу.
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19.08.2020 14:27 Ответить
"Пылло решшено послать тепешшу о срочном прекращении эттого песопрассия!"
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19.08.2020 14:29 Ответить
Экстренное
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19.08.2020 14:34 Ответить
Во первых Латвия,Литва и Эстония ! А это сила ! Нас почти два района Петербурга!
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19.08.2020 14:46 Ответить
Большинство комментариев органично впишутся в обсуждение на "ватном" российском сайте , типа "RT". Так ее , Гейропу , завсегдатаи "Цензора" ! Откуда только вьі беретесь ...
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19.08.2020 15:02 Ответить
Уже готовят меморандум об очередной озабоченности.
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19.08.2020 15:26 Ответить
 
 