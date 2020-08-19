Лидеры Евросоюза начали экстренное обсуждение ситуации в Беларуси

Лидеры Европейского Союза начали внеочередной саммит, созванный по видеосвязи, в связи с ситуацией в Беларуси.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Евросовета Баренд Лейтс, передает Цензор.НЕТ.

"Началась видеоконференция лидеров ЕС по ситуации в Беларуси", - написал он в Twitter.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Обнародованные результаты выборов вызвали недоверие и массовые протесты в белорусских городах. Сотрудники правоохранительных органов за несколько дней задержали несколько тысяч протестующих. Сообщалось о применении к ним пыток.

С 13 августа мирные протесты и забастовки начались на белорусских промпредприятиях.

16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.