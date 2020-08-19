Хакерская группировка, контролируемая спецслужбами РФ, готовит кибератаку накануне Дня Независимости Украины, - СНБО

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти Украины и объекты критической инфраструктуры накануне Дня Независимости

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

НКЦК при СНБО предупреждает об активизации хакерской группировки "Gamaredon", за которым стоят спецслужбы Российской Федерации (РФ).

Специалисты НКЦК при СНБО Украины выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах.

"Во время последних попыток атак используются вредоносные вложения, которые имитируют документы государственных органов власти, в частности, Службы безопасности Украины. Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и во время их открытия хакеры получают доступ к системам и сетям государственного учреждения", - говорится в сообщении.

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Специалисты НКЦК при СНБО Украины отмечают, что проведенный анализ вредоносных программ обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к очередным местным выборам.