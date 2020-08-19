Хакерське угруповання, контрольоване спецслужбами РФ, готує кібератаку напередодні Дня Незалежності України, - РНБО

Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України виявив ознаки підготовки до масштабної скоординованої атаки на органи державної влади України та об’єкти критичної інфраструктури напередодні Дня Незалежності

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

НКЦК при РНБО попереджає про активізацію хакерського угруповання "Gamaredon", за яким стоять спецслужби Російської Федерації (РФ).

Фахівці НКЦК при РНБО України виявили тенденцію до модернізації програмних засобів кібератак з метою підвищення ефективності подолання засобів захисту та приховування своєї діяльності у скомпрометованих системах.

"Під час останніх спроб атак використовуються шкідливі вкладення, які імітують документи державних органів влади, зокрема, Служби безпеки України. Злочинці розсилають шкідливі документи електронною поштою, і під час їх відкриття хакери отримують доступ до систем та мереж державної установи", - сказано в повідомленні.

Фахівці НКЦК при РНБО України зазначають, що проведений аналіз шкідливих програм виявив ознаки підготовки до масштабної скоординованої атаки на органи державної влади та об’єкти критичної інфраструктури, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні напередодні Дня Незалежності та під час підготовки до чергових місцевих виборів.

Читайте також: СБУ спільно з британськими спецслужбами блокували діяльність міжнародного хакерського угруповання. ФОТОрепортаж