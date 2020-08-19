На Харьковщине военнослужащий хранил в гараже арсенал боеприпасов, - Нацполиция. ФОТО

В Харьковской области правоохранители изъяли боеприпасы, который военнослужащий хранил в гараже в Чугуеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Военнослужащий хранил в гараже противопехотную мину МОН-50, 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 3 корпуса ручных гранат Ф-1, 7 запалов типа УЗРГМ, 4 электродетонатора, тротиловую шашку весом 400 граммов, 5 ручных дымовых гранат РДГ-2Б и 48 патронов калибра 5.45 мм", - говорится в сообщении.

Изъятые боеприпасы будут направлены для проведения экспертного исследования.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) Уголовного кодекса Украины.