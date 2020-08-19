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Новости Агрессия России против Украины
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На Харьковщине военнослужащий хранил в гараже арсенал боеприпасов, - Нацполиция. ФОТО

В Харьковской области правоохранители изъяли боеприпасы, который военнослужащий хранил в гараже в Чугуеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Харьковщине военнослужащий хранил в гараже арсенал боеприпасов, - Нацполиция 01

"Военнослужащий хранил в гараже противопехотную мину МОН-50, 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 3 корпуса ручных гранат Ф-1, 7 запалов типа УЗРГМ, 4 электродетонатора, тротиловую шашку весом 400 граммов, 5 ручных дымовых гранат РДГ-2Б и 48 патронов калибра 5.45 мм", - говорится в сообщении.

Изъятые боеприпасы будут направлены для проведения экспертного исследования.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

боеприпасы (2374) Нацполиция (16610) правоохранительные органы (2972) силовики (2799) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+7
для украінця справжнього нема життя без кулемета.
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19.08.2020 19:51 Ответить
+6
Та в принципі, зважаючи на довбонутого північно - східного географічного «сусіда», такий арсенал повинен бути у кожного чоловіка, громадянина України.
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19.08.2020 19:52 Ответить
+3
Ну и что? А кива дрочил болт в зале ВР.
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19.08.2020 19:36 Ответить
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Готувався до терактів?
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19.08.2020 19:35 Ответить
Ну и что? А кива дрочил болт в зале ВР.
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19.08.2020 19:36 Ответить
Не продавав-патріот!!
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19.08.2020 19:43 Ответить
для украінця справжнього нема життя без кулемета.
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19.08.2020 19:51 Ответить
Та в принципі, зважаючи на довбонутого північно - східного географічного «сусіда», такий арсенал повинен бути у кожного чоловіка, громадянина України.
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19.08.2020 19:52 Ответить
Правду кажеш! Захищатись потрібно а не домовлятись з агресором!
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19.08.2020 19:56 Ответить
А Вы как хотели, надо вооружатся! В стране война, рашка напала на Украину а народ без оружия, а зебобики только воровать с олигархами умеют!
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19.08.2020 19:54 Ответить
Какая же падла донесла
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19.08.2020 19:54 Ответить
А от нєхрєн по синькі показувати))
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19.08.2020 20:40 Ответить
опущений дорбре це знає
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20.08.2020 07:27 Ответить
Мужик просто готовился встречать окупантов во всеоружии, особенно с такой властью... Не на армию же и тем более на мусоров ему надеяться.
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19.08.2020 19:56 Ответить
Согласен на 100%
Приграничная область.
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19.08.2020 20:03 Ответить
так он же военнослужащий, действительно, чего ему надеяться на армию где пи#дят все что под руку попадется
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20.08.2020 01:26 Ответить
 
 