У жителя Житомирщины при обыске изъят арсенал боеприпасов, - Нацполиция. ФОТО
В Малине Житомирской области полиция изъяла у местного жителя арсенал боеприпасов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В ходе обыска в доме был обнаружен арсенал боеприпасов: тротиловая шашка, ручные гранаты и запалов к ним, а также более 200 патронов различного калибра к автоматическому оружию. Изъятое направлено на экспертное исследование.
В рамках досудебного расследования, проводимого по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, полицейские выясняют происхождение боеприпасов. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы сроком от 3 до 7 лет.
