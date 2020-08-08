РУС
У жителя Житомирщины при обыске изъят арсенал боеприпасов, - Нацполиция. ФОТО

В Малине Житомирской области полиция изъяла у местного жителя арсенал боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ходе обыска в доме был обнаружен арсенал боеприпасов: тротиловая шашка, ручные гранаты и запалов к ним, а также более 200 патронов различного калибра к автоматическому оружию. Изъятое направлено на экспертное исследование.

В рамках досудебного расследования, проводимого по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, полицейские выясняют происхождение боеприпасов. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы сроком от 3 до 7 лет.

житель Кривого Рога наблюдает "за перемирием" в закрытую колпачком подзорную трубу..
08.08.2020 17:01 Ответить
В доброго газди в господарці все мусе бути про запас .
08.08.2020 16:59 Ответить
Молодец. Сразу видно хозяин. Потому что на такую власть, армию и тем более мусоров положиться нельзя. Они самые первые перебегут на сторону врага.
08.08.2020 17:42 Ответить
В доброго газди в господарці все мусе бути про запас .
08.08.2020 16:59 Ответить
Згоден .Запасаймося - може і у потребі стане
Швейцарію усім - у приклад !
Нейтральна скільки вже країна і повністю пройшла децентралізацію ...
А нападати - просто не хочуть
08.08.2020 19:13 Ответить
житель Кривого Рога наблюдает "за перемирием" в закрытую колпачком подзорную трубу..
08.08.2020 17:01 Ответить
Не писи, стоит антиблик.
08.08.2020 17:07 Ответить
стоит хобот у слона... и сиплый у треноги тоже... а антиблик надет... вот только зачем в Бахмутском подвале антиблик?
08.08.2020 17:40 Ответить
Чтобы на снайпера зайчики не прыгали.
08.08.2020 18:07 Ответить
Та они ж по подвалам шарятся, те зайцы...каждому козломордому снайперу - дуговую сварку в прицел
08.08.2020 18:11 Ответить
Может там кино показывают?? Сватов??
08.08.2020 17:44 Ответить
Как-то давно такой же Алень вглядывался подобным образом в радар. Может родственник?
08.08.2020 17:48 Ответить
"Первое, что я сделал после Майдана, - купил себе автомат, ведь времена теперь смутные", - бывший министр транспорта Омелян.
08.08.2020 17:03 Ответить
В стране победившего Чернобыля и Майдана должны быть две вещи в семье - автомат и автомобиль как НЗ, до следующего катаклизма. При первом же шухере власть вас бросит, а сама тупо смоется или сдаст с потрохами окупанту.
08.08.2020 20:11 Ответить
У доброго господаря все має бути про запас.
08.08.2020 17:05 Ответить
головне язиком не патякать...як казав партайгеносе Генріх Борман...,,Знають двоє-знає свиня!"
08.08.2020 17:15 Ответить
Разрешите уже иметь оружие не только тадепутам и судьям с прокурорами , но и простым холопам .
И таких глупых новостей поменьше будет ...
08.08.2020 17:39 Ответить
Так имей. Пройди процедуру, купи гладкоствол и воюй с металлическим сейфом. Кто запрещает... вот посезавтра, после завтрака обращайся к разрешительным мусорам, докаж, шо не псих, не синий, постреляй в тире и приобретай. Ну вы прям как эти... йети...
08.08.2020 17:44 Ответить
Купить и держать оружие превратили в такой гемморой , обложили такими правилами и условиями , что купить оружие официально и содержать его дома может лишь человек , который законы пишет , но не для себя . Сам он их не соблюдает . Это власть и бандиты , что часто одно и тоже . Я уже не говорю про абсолютно конские цены .
Это такая особенная форма унижения для простого народа .
Большая часть принятых законов - антинародны , как и сама власть в целом .
08.08.2020 17:50 Ответить
ну погоди, ты сейчас разговариваешь с владельцем простенького 5-зарядного Хатсан. Да, раз в три года уризительная медкомиссия и, возможно, визит участкового. Но я его и в глаза не видел. И цена ствола 6500. Боеприпасы шпигуешь самостоятельно. Я пользуюсь еще советскими латунными гильзами... нет там ничего военного в приобретении
08.08.2020 18:08 Ответить
Гладкоствол , если честно , вообще ни о чём .
По-уму , дешёвые модели нужно продавать в супермаркетах , как это и делают в некоторых штатах .
И ничего , мир не рухнул .
08.08.2020 18:14 Ответить
https://censor.net/user/91568 Сразу видно спеца. На короткой и средней дистанции, для самообороны, лучше гладкоствольного, например, "Хатсана", ничего лучше, для начала и не надо. Нарезное - одна пуля, в гладкостволе- пару десятков дробин, или 8 штук картечи, или та же пуля.
08.08.2020 18:36 Ответить
та не буду спорить... ты пострелял, повидал, фуле...
08.08.2020 18:49 Ответить
https://censor.net/user/424078 Я -да. Ружье было, 10 лет, резинострел и 20 лет стрельбы, из ПМ и "Калаша". И много из чего другого.
08.08.2020 18:51 Ответить
та я не тебе, Центроболту...
09.08.2020 07:35 Ответить
https://censor.net/user/91568 Нет там никакого геморроя. Покупай для самообороны, комиссия, разрешительная система и вперед.
08.08.2020 18:37 Ответить
Молодец. Сразу видно хозяин. Потому что на такую власть, армию и тем более мусоров положиться нельзя. Они самые первые перебегут на сторону врага.
08.08.2020 17:42 Ответить
Жаль мужика. Интересно, какая гнида донесла на него...
08.08.2020 18:35 Ответить
https://censor.net/user/363104 Видимо, болтал много, по пьяни, вот и погорел.
08.08.2020 18:49 Ответить
Кстати , в нашей стране от автомобилей гибнет гораздо больше гномиков , чем от огнестрелов .
Пора бы запретить продажу авто пэрэсичным гномикам , а разрешить их приобретать только власти , как и с оружием .
Всего лишь очередной безумный запрет , народец и не вякнет , привык .
08.08.2020 17:54 Ответить
Та разве это арсенал ,у меня классе в пятом был примерно такой а может и поболее...
08.08.2020 19:28 Ответить
А Вы попробуйте таксонуть из аэропорта прибыв самолетом из Западной страны в город что бы без гоп-стопа на такси ночью, вот тогда и поймете, что мусора это не выход, а только свободное ношение короткоствола может дать шанс не попасть в статистику пропавших безвести в глухом заброшенном карьере. Но гранаты это не оружие для самозащиты, за них надо тупо расстреливать. Поскольку каждый осколок стрелок не может контролировать как выстрел с пистолета к примеру. А пистолеты и ружья должны продаваться как спички булки в супермаркетах, поскольку это тоже товар, просто надо тупо взять за основу закон об оружии со штата Джорджии, Северной Каролины, Техаса и внедрять в жизнь. И в Конституции черкнуть, мол народ имеет право себя защитить от уродов и узурпаторов.
08.08.2020 20:07 Ответить
https://censor.net/user/413294 Из США надо брать их уровень жизни, а потом подумаем и об оружии. Если начать не с уровня жизни, а с оружия, то будет Ливия.
08.08.2020 21:04 Ответить
Вторая поправка к Конституции США внесена тогда, коли США и была в полной заднице и Ливией одновременно -.15 декабря 1791 года и она была частью Билля о правах граждан. .
08.08.2020 21:15 Ответить
Та ну нах! Тоже мне "припасы"! В каждом нормальном доме должно быть оружие!
Как интересно можно кого то убить карабинным патроном? Штрыкать во вражью жопу до тех пор пока бандит не сдохнет?
08.08.2020 21:43 Ответить
 
 