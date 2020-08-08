У жителя Житомирщини під час обшуку вилучили арсенал боєприпасів, - Нацполіція. ФОТО
У Малині Житомирської області поліція вилучила у місцевого жителя арсенал боєприпасів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Під час обшуку в будинку виявлено арсенал боєприпасів: тротилову шашку, ручні гранати та запали до них, а також понад 200 набоїв різного калібру до автоматичної зброї. Вилучене направлено на експертне дослідження.
У межах досудового розслідування, проведеного за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України, поліцейські з'ясовують походження боєприпасів. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі терміном від 3 до 7 років.
Топ коментарі
+15 Шрек Баблокат
показати весь коментар08.08.2020 17:01 Відповісти Посилання
+4 З нами Бог та Україна
показати весь коментар08.08.2020 16:59 Відповісти Посилання
+3 ALEX SUROVV
показати весь коментар08.08.2020 17:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Швейцарію усім - у приклад !
Нейтральна скільки вже країна і повністю пройшла децентралізацію ...
А нападати - просто не хочуть
И таких глупых новостей поменьше будет ...
Это такая особенная форма унижения для простого народа .
Большая часть принятых законов - антинародны , как и сама власть в целом .
По-уму , дешёвые модели нужно продавать в супермаркетах , как это и делают в некоторых штатах .
И ничего , мир не рухнул .
Пора бы запретить продажу авто пэрэсичным гномикам , а разрешить их приобретать только власти , как и с оружием .
Всего лишь очередной безумный запрет , народец и не вякнет , привык .
Как интересно можно кого то убить карабинным патроном? Штрыкать во вражью жопу до тех пор пока бандит не сдохнет?