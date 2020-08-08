УКР
У жителя Житомирщини під час обшуку вилучили арсенал боєприпасів, - Нацполіція. ФОТО

У Малині Житомирської області поліція вилучила у місцевого жителя арсенал боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час обшуку в будинку виявлено арсенал боєприпасів: тротилову шашку, ручні гранати та запали до них, а також понад 200 набоїв різного калібру до автоматичної зброї. Вилучене направлено на експертне дослідження.

Читайте також: Господар кинув у гостей гранату і втік, поранено 3 людей

У межах досудового розслідування, проведеного за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України, поліцейські з'ясовують походження боєприпасів. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі терміном від 3 до 7 років.

Дивіться також: Житель Луганщини намагався продати в Харкові гранати і патрони, його затримала СБУ. ФОТО

житель Кривого Рога наблюдает "за перемирием" в закрытую колпачком подзорную трубу..
08.08.2020 17:01 Відповісти
В доброго газди в господарці все мусе бути про запас .
08.08.2020 16:59 Відповісти
Молодец. Сразу видно хозяин. Потому что на такую власть, армию и тем более мусоров положиться нельзя. Они самые первые перебегут на сторону врага.
08.08.2020 17:42 Відповісти
В доброго газди в господарці все мусе бути про запас .
08.08.2020 16:59 Відповісти
Згоден .Запасаймося - може і у потребі стане
Швейцарію усім - у приклад !
Нейтральна скільки вже країна і повністю пройшла децентралізацію ...
А нападати - просто не хочуть
08.08.2020 19:13 Відповісти
житель Кривого Рога наблюдает "за перемирием" в закрытую колпачком подзорную трубу..
08.08.2020 17:01 Відповісти
Не писи, стоит антиблик.
08.08.2020 17:07 Відповісти
стоит хобот у слона... и сиплый у треноги тоже... а антиблик надет... вот только зачем в Бахмутском подвале антиблик?
08.08.2020 17:40 Відповісти
Чтобы на снайпера зайчики не прыгали.
08.08.2020 18:07 Відповісти
Та они ж по подвалам шарятся, те зайцы...каждому козломордому снайперу - дуговую сварку в прицел
08.08.2020 18:11 Відповісти
Может там кино показывают?? Сватов??
08.08.2020 17:44 Відповісти
Как-то давно такой же Алень вглядывался подобным образом в радар. Может родственник?
08.08.2020 17:48 Відповісти
"Первое, что я сделал после Майдана, - купил себе автомат, ведь времена теперь смутные", - бывший министр транспорта Омелян.
08.08.2020 17:03 Відповісти
В стране победившего Чернобыля и Майдана должны быть две вещи в семье - автомат и автомобиль как НЗ, до следующего катаклизма. При первом же шухере власть вас бросит, а сама тупо смоется или сдаст с потрохами окупанту.
08.08.2020 20:11 Відповісти
У доброго господаря все має бути про запас.
08.08.2020 17:05 Відповісти
головне язиком не патякать...як казав партайгеносе Генріх Борман...,,Знають двоє-знає свиня!"
08.08.2020 17:15 Відповісти
Разрешите уже иметь оружие не только тадепутам и судьям с прокурорами , но и простым холопам .
И таких глупых новостей поменьше будет ...
08.08.2020 17:39 Відповісти
Так имей. Пройди процедуру, купи гладкоствол и воюй с металлическим сейфом. Кто запрещает... вот посезавтра, после завтрака обращайся к разрешительным мусорам, докаж, шо не псих, не синий, постреляй в тире и приобретай. Ну вы прям как эти... йети...
08.08.2020 17:44 Відповісти
Купить и держать оружие превратили в такой гемморой , обложили такими правилами и условиями , что купить оружие официально и содержать его дома может лишь человек , который законы пишет , но не для себя . Сам он их не соблюдает . Это власть и бандиты , что часто одно и тоже . Я уже не говорю про абсолютно конские цены .
Это такая особенная форма унижения для простого народа .
Большая часть принятых законов - антинародны , как и сама власть в целом .
08.08.2020 17:50 Відповісти
ну погоди, ты сейчас разговариваешь с владельцем простенького 5-зарядного Хатсан. Да, раз в три года уризительная медкомиссия и, возможно, визит участкового. Но я его и в глаза не видел. И цена ствола 6500. Боеприпасы шпигуешь самостоятельно. Я пользуюсь еще советскими латунными гильзами... нет там ничего военного в приобретении
08.08.2020 18:08 Відповісти
Гладкоствол , если честно , вообще ни о чём .
По-уму , дешёвые модели нужно продавать в супермаркетах , как это и делают в некоторых штатах .
И ничего , мир не рухнул .
08.08.2020 18:14 Відповісти
https://censor.net/user/91568 Сразу видно спеца. На короткой и средней дистанции, для самообороны, лучше гладкоствольного, например, "Хатсана", ничего лучше, для начала и не надо. Нарезное - одна пуля, в гладкостволе- пару десятков дробин, или 8 штук картечи, или та же пуля.
08.08.2020 18:36 Відповісти
та не буду спорить... ты пострелял, повидал, фуле...
08.08.2020 18:49 Відповісти
https://censor.net/user/424078 Я -да. Ружье было, 10 лет, резинострел и 20 лет стрельбы, из ПМ и "Калаша". И много из чего другого.
08.08.2020 18:51 Відповісти
та я не тебе, Центроболту...
09.08.2020 07:35 Відповісти
https://censor.net/user/91568 Нет там никакого геморроя. Покупай для самообороны, комиссия, разрешительная система и вперед.
08.08.2020 18:37 Відповісти
Молодец. Сразу видно хозяин. Потому что на такую власть, армию и тем более мусоров положиться нельзя. Они самые первые перебегут на сторону врага.
08.08.2020 17:42 Відповісти
Жаль мужика. Интересно, какая гнида донесла на него...
08.08.2020 18:35 Відповісти
https://censor.net/user/363104 Видимо, болтал много, по пьяни, вот и погорел.
08.08.2020 18:49 Відповісти
Кстати , в нашей стране от автомобилей гибнет гораздо больше гномиков , чем от огнестрелов .
Пора бы запретить продажу авто пэрэсичным гномикам , а разрешить их приобретать только власти , как и с оружием .
Всего лишь очередной безумный запрет , народец и не вякнет , привык .
08.08.2020 17:54 Відповісти
Та разве это арсенал ,у меня классе в пятом был примерно такой а может и поболее...
08.08.2020 19:28 Відповісти
А Вы попробуйте таксонуть из аэропорта прибыв самолетом из Западной страны в город что бы без гоп-стопа на такси ночью, вот тогда и поймете, что мусора это не выход, а только свободное ношение короткоствола может дать шанс не попасть в статистику пропавших безвести в глухом заброшенном карьере. Но гранаты это не оружие для самозащиты, за них надо тупо расстреливать. Поскольку каждый осколок стрелок не может контролировать как выстрел с пистолета к примеру. А пистолеты и ружья должны продаваться как спички булки в супермаркетах, поскольку это тоже товар, просто надо тупо взять за основу закон об оружии со штата Джорджии, Северной Каролины, Техаса и внедрять в жизнь. И в Конституции черкнуть, мол народ имеет право себя защитить от уродов и узурпаторов.
08.08.2020 20:07 Відповісти
https://censor.net/user/413294 Из США надо брать их уровень жизни, а потом подумаем и об оружии. Если начать не с уровня жизни, а с оружия, то будет Ливия.
08.08.2020 21:04 Відповісти
Вторая поправка к Конституции США внесена тогда, коли США и была в полной заднице и Ливией одновременно -.15 декабря 1791 года и она была частью Билля о правах граждан. .
08.08.2020 21:15 Відповісти
Та ну нах! Тоже мне "припасы"! В каждом нормальном доме должно быть оружие!
Как интересно можно кого то убить карабинным патроном? Штрыкать во вражью жопу до тех пор пока бандит не сдохнет?
08.08.2020 21:43 Відповісти
 
 