У жителя Житомирщини під час обшуку вилучили арсенал боєприпасів, - Нацполіція. ФОТО

У Малині Житомирської області поліція вилучила у місцевого жителя арсенал боєприпасів.

Під час обшуку в будинку виявлено арсенал боєприпасів: тротилову шашку, ручні гранати та запали до них, а також понад 200 набоїв різного калібру до автоматичної зброї. Вилучене направлено на експертне дослідження.

У межах досудового розслідування, проведеного за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України, поліцейські з'ясовують походження боєприпасів. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі терміном від 3 до 7 років.

