Господар кинув у гостей гранату і втік, поранено 3 людей

Троє жителів Вінниччини приїхали погостювати в сусідню Одеську область. Близько 3 години ночі під час застілля вони посварилися з господарем, і той жбурнув у гостей гранату.

Про це повідомляє Балтське відділення поліції в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час спільного вживання спиртних напоїв і раптово виниклої сварки співмешканець господарки кинув у бік гостей гранату. В результаті вибуху тілесні ушкодження у вигляді множинних рваних ран дістали двоє чоловіків - 41-го і 27-ми років і 30-річна жінка, які були доставлені до медичного закладу. Поки поранених госпіталізували, зловмисник з місця пригоди зник", - сказано в повідомленні.

Поліцейські розшукують чоловіка. Подію кваліфікували як замах на вбивство, господареві загрожує від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.