Господар кинув у гостей гранату і втік, поранено 3 людей

Господар кинув у гостей гранату і втік, поранено 3 людей

Троє жителів Вінниччини приїхали погостювати в сусідню Одеську область. Близько 3 години ночі під час застілля вони посварилися з господарем, і той жбурнув у гостей гранату.

Про це повідомляє Балтське відділення поліції в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час спільного вживання спиртних напоїв і раптово виниклої сварки співмешканець господарки кинув у бік гостей гранату. В результаті вибуху тілесні ушкодження у вигляді множинних рваних ран дістали двоє чоловіків - 41-го і 27-ми років і 30-річна жінка, які були доставлені до медичного закладу. Поки поранених госпіталізували, зловмисник з місця пригоди зник", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яний мешканець Київщини кинув бойову гранату в город сусідам, намагаючись повернути додому дружину. ФОТО

Поліцейські розшукують чоловіка. Подію кваліфікували як замах на вбивство, господареві загрожує від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.

+7
Дуже довго гостювали!

06.08.2020 17:41
+5
Набридли, а повертатись до дому все ще не збирались.

06.08.2020 17:39
+5
...Как скучно я живу!

06.08.2020 18:01
Самооборона?

06.08.2020 17:34
Естественно! Только вот зачем убегать? Надо было сразу писать заявление в полицию. А так... Всю жизнь в бегах

06.08.2020 17:40
Ні, мовне питання!

06.08.2020 17:57
Набридли, а повертатись до дому все ще не збирались.

06.08.2020 17:39
Дуже довго гостювали!

06.08.2020 17:41
это где ж такое "гостеприимство"... ?

06.08.2020 17:45
Это типа приходите ещё )

06.08.2020 17:52
Танюх я стесняюсь спросить Ты сосна корабельная или баба рабочая? И как у вас там градации? Выше сосна карабельнаая или слегка подкачанная или баба рабочая? Не для себя спрашиваю просто как к теще теперь обращатся ума не приложу!

06.08.2020 18:04
Ха-Ха-Ха, случай произошёл в селе Пищана Балтского района , "...со слов соседей конфликт произошёл на почве пьяных споров и политических разногласий..."

07.08.2020 10:47
Вот это тёплый приём!

06.08.2020 17:52
100 пудов из-за мови скандал вышел, его видать начали заставлять на мові мовити, а він не захотів. Ох ******* в Україні гранатами все вирішувати.

06.08.2020 17:56
Це називається , ,, У Рабиновича тоже были гости " 🤣

06.08.2020 17:58
...Как скучно я живу!

06.08.2020 18:01
Купи шнурка ..Стільчика сусід принесе

06.08.2020 18:33
Но не у каждого хозяина она в наличии есть.

06.08.2020 19:41
Гость: первый день - золото, второй день - серебро, третий день - медь и домой едь. А случается и так , что "гости, гости - не надоели ли вам хозяева", что в данном случае наверняка и произошло.

06.08.2020 23:18
А если бы у гостей были бы гранаты, то и они могли бы бросить их в хозяина.

06.08.2020 18:13
синька зло.

06.08.2020 18:22
Бытие определяет сознание .

06.08.2020 18:32
Хозяин с гранатой это случайно не Кожара?

06.08.2020 18:35
Просто бидло...

06.08.2020 18:36
Мабуть хазяїн був правий...бо в нього була граната.

06.08.2020 19:29
Нифегасе способ избавления от Глистов🤔🤫

06.08.2020 19:45
Незваный гость хуже татарина... или лучше... Но иногда и гранатой пожонглировать не грех...

06.08.2020 20:05
В магазинах какой сети гранаты продаются? Я гляжу купить может любой.

06.08.2020 20:30
тоже хочешь приобрести, ну так, на всякий случай?!

06.08.2020 22:10
в наше безумное время не помешает. мало-ли.

06.08.2020 22:35
Жизнь НЕДЕЕСПОСОБНОГО и БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО БЫДЛА! В былые времена не стали бы вообще заморачиваться: выживших публично выпороли бы, за недозволенную пьянку, а убитых прикопали бы неподалеку!

06.08.2020 21:22
Упаси Бог, от такого хозяина.

06.08.2020 22:06
 
 