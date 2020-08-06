Хозяин бросил в гостей гранату и сбежал, ранены 3 человека

Трое жителей Виннитчины приехали погостить в соседнюю Одесскую область. Около 3 часов ночи во время застолья они поссорились с хозяином, и тот запустил в гостей гранатой.

Об этом сообщает Балтское отделение полиции в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время совместного употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры сожитель хозяйки бросил в сторону гостей гранату. В результате взрыва телесные повреждения в виде множественных рваных ран получили двое мужчин - 41-го и 27-ми лет и 30-летняя женщина, которые были доставлены в медицинское учреждение. Пока раненых госпитализировали, злоумышленник с места происшествия скрылся", - сказано в сообщении.

Полицейские разыскивают мужчину. Событие квалифицировали как покушение на убийство, хозяину грозит от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.