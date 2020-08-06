РУС
Хозяин бросил в гостей гранату и сбежал, ранены 3 человека

Трое жителей Виннитчины приехали погостить в соседнюю Одесскую область. Около 3 часов ночи во время застолья они поссорились с хозяином, и тот запустил в гостей гранатой.

Об этом сообщает Балтское отделение полиции в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время совместного употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры сожитель хозяйки бросил в сторону гостей гранату. В результате взрыва телесные повреждения в виде множественных рваных ран получили двое мужчин - 41-го и 27-ми лет и 30-летняя женщина, которые были доставлены в медицинское учреждение. Пока раненых госпитализировали, злоумышленник с места происшествия скрылся", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Пьяный житель Киевщины бросил боевую гранату в огород соседям, пытаясь вернуть домой жену. ФОТО

Полицейские разыскивают мужчину. Событие квалифицировали как покушение на убийство, хозяину грозит от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Винницкая область (1102) граната (1031) Одесская область (3825) Нацполиция (16768)
+7
Дуже довго гостювали!
06.08.2020 17:41 Ответить
+5
Набридли, а повертатись до дому все ще не збирались.
06.08.2020 17:39 Ответить
+5
...Как скучно я живу!
06.08.2020 18:01 Ответить
Самооборона?
06.08.2020 17:34 Ответить
Естественно! Только вот зачем убегать? Надо было сразу писать заявление в полицию. А так... Всю жизнь в бегах
06.08.2020 17:40 Ответить
Ні, мовне питання!
06.08.2020 17:57 Ответить
Набридли, а повертатись до дому все ще не збирались.
06.08.2020 17:39 Ответить
Дуже довго гостювали!
06.08.2020 17:41 Ответить
это где ж такое "гостеприимство"... ?
06.08.2020 17:45 Ответить
Это типа приходите ещё )
06.08.2020 17:52 Ответить
Танюх я стесняюсь спросить Ты сосна корабельная или баба рабочая? И как у вас там градации? Выше сосна карабельнаая или слегка подкачанная или баба рабочая? Не для себя спрашиваю просто как к теще теперь обращатся ума не приложу!
06.08.2020 18:04 Ответить
Ха-Ха-Ха, случай произошёл в селе Пищана Балтского района , "...со слов соседей конфликт произошёл на почве пьяных споров и политических разногласий..."
07.08.2020 10:47 Ответить
Вот это тёплый приём!
06.08.2020 17:52 Ответить
100 пудов из-за мови скандал вышел, его видать начали заставлять на мові мовити, а він не захотів. Ох ******* в Україні гранатами все вирішувати.
06.08.2020 17:56 Ответить
Це називається , ,, У Рабиновича тоже были гости " 🤣
06.08.2020 17:58 Ответить
...Как скучно я живу!
06.08.2020 18:01 Ответить
Купи шнурка ..Стільчика сусід принесе
06.08.2020 18:33 Ответить
Но не у каждого хозяина она в наличии есть.
06.08.2020 19:41 Ответить
Гость: первый день - золото, второй день - серебро, третий день - медь и домой едь. А случается и так , что "гости, гости - не надоели ли вам хозяева", что в данном случае наверняка и произошло.
06.08.2020 23:18 Ответить
А если бы у гостей были бы гранаты, то и они могли бы бросить их в хозяина.
06.08.2020 18:13 Ответить
синька зло.
06.08.2020 18:22 Ответить
Бытие определяет сознание .
06.08.2020 18:32 Ответить
Хозяин с гранатой это случайно не Кожара?
06.08.2020 18:35 Ответить
Просто бидло...
06.08.2020 18:36 Ответить
Мабуть хазяїн був правий...бо в нього була граната.
06.08.2020 19:29 Ответить
Нифегасе способ избавления от Глистов🤔🤫
06.08.2020 19:45 Ответить
Незваный гость хуже татарина... или лучше... Но иногда и гранатой пожонглировать не грех...
06.08.2020 20:05 Ответить
В магазинах какой сети гранаты продаются? Я гляжу купить может любой.
06.08.2020 20:30 Ответить
тоже хочешь приобрести, ну так, на всякий случай?!
06.08.2020 22:10 Ответить
в наше безумное время не помешает. мало-ли.
06.08.2020 22:35 Ответить
Жизнь НЕДЕЕСПОСОБНОГО и БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО БЫДЛА! В былые времена не стали бы вообще заморачиваться: выживших публично выпороли бы, за недозволенную пьянку, а убитых прикопали бы неподалеку!
06.08.2020 21:22 Ответить
Упаси Бог, от такого хозяина.
06.08.2020 22:06 Ответить
 
 