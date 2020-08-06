Хозяин бросил в гостей гранату и сбежал, ранены 3 человека
Трое жителей Виннитчины приехали погостить в соседнюю Одесскую область. Около 3 часов ночи во время застолья они поссорились с хозяином, и тот запустил в гостей гранатой.
Об этом сообщает Балтское отделение полиции в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время совместного употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры сожитель хозяйки бросил в сторону гостей гранату. В результате взрыва телесные повреждения в виде множественных рваных ран получили двое мужчин - 41-го и 27-ми лет и 30-летняя женщина, которые были доставлены в медицинское учреждение. Пока раненых госпитализировали, злоумышленник с места происшествия скрылся", - сказано в сообщении.
Также на Цензор.НЕТ: Пьяный житель Киевщины бросил боевую гранату в огород соседям, пытаясь вернуть домой жену. ФОТО
Полицейские разыскивают мужчину. Событие квалифицировали как покушение на убийство, хозяину грозит от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль